Újabb váratlan húzás Brüsszeltől: mi lesz így az EU-pénzeinkkel?

A jogállamisági eljárás bejelentésével kedden már a második váratlan lépést tette meg az Európai Bizottság az EU-pénzeink terén bő két hét alatt, ami egyúttal kinyitott egy megegyezési lehetőséget/kényszert is a felek között. Ezt azonban nem könnyű elérni egy-két érzékeny feltétel miatt, így valószínűleg leghamarabb csak ősszel várhatók érdemi új EU-pénzek Brüsszelből – rajzolódik ki azokból a beszélgetésekből, amelyeket a Portfolio összesen hat brüsszeli és budapesti forrással folytatott.

A fontos bejelentés háttere és tartalma

Egy március közepi brüsszeli tárgyalás után (erre még visszatérünk alább) kedden újabb, váratlannak és egyúttal komolynak mondható lépést tett meg az Európai Bizottság a magyarországi EU-pénzek terén. A testület elnöke, Ursula von der Leyen ugyanis bejelentette az Európai Parlament előtt a jogállamisági eljárás elindítását Magyarországgal szemben. Se az időzítés, se a helyszín nem volt véletlen, ugyanis a jogállamisági rendeletről szóló február 16-i európai bírósági döntés és az azt követő európai bizottsági iránymutatás után már abszolút benne volt a levegőben az eljárás elindítása, de április 3. előtt ezt nem akarta megtenni a Bizottság, nehogy a magyarországi választásokba való beavatkozás vádját magára húzza. Az tehát a fenti előzmények ismeretében, hogy az eljárás valamikor áprilisban el fog indulni, nem akkora meglepetés.

Inkább az a meglepő, hogy már a választások másnapján megüzenték ezt, rá egy napra pedig be is jelentették az indítását

– jelezte egyik, az ügyekre rálátó forrásunk.

A bejelentés helyszíne azért nem volt véletlen, mert az Európai Parlament már hónapok óta fokozódó nyomás alatt tartja von der Leyent, hogy indítsa el az eljárást Magyarországgal (és Lengyelországgal) szemben, az eddigi „tétlensége” miatt pedig már be is perelték a képviselők az Európai Bíróság előtt, március 10-én pedig felszólították, hogy azonnal kezdje el az eljárást Magyarország ellen.

Amint megírtuk és ezen a 3 perces videón is látszik: gyakorlatilag azt jelentette be EP-képviselők kérdéseire a Bizottság elnöke, hogy Johannes Hahn költségvetésért felelős biztos kedden tájékoztatta a magyar hatóságokat az eljárás várható elindításáról. Erről egybehangzó brüsszeli sajtóhírek szerint (itt és itt)

a húsvét utáni héten, tehát két hét múlva dönt a Bizottság.

Ennek oka, hogy a mai ülés után akkor ülésezik legközelebb a biztosi testület és utána küldik ki az eljárást hivatalosan megindító levelet a magyar hatóságoknak. Éppen ezért mondhatta azt Varga Judit igazságügyi miniszter kedden, hogy még várják a hivatalos értesítést.

Ursula von der Leyen a beszédében rámutatott, hogy a korrupció a fő gond Magyarországon és az antikorrupciós intézkedések, reform lépések hiánya miatt nem tudtak még megállapodni az elmúlt egy évben a magyar kormánnyal a helyreállítási programról. Arra is emlékeztetett, hogy már tavaly novemberben kiküldtek a magyar kormánynak egy nem hivatalos információkérő levelet az EU-pénzek szempontjából problémásnak látott ügyekben és az erre érkezett magyar válasszal elégedetlen volt a testület, ezért lépnek most tovább és ezért indítják el a jogállamisági eljárást.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jogállamisági mechanizmust lefektető rendeletben rögzítve van az eljárás menete, emlékeztetve arra, hogy ez egy 6-9 hónapig tartó folyamat, ami egy hivatalos levelezési fázissal indul. Az eljárás lényegéről, menetéről itt írtunk és itt.

Adunk is meg nem is

Az, hogy a választások után még az informális háttéregyeztetésekre se ad igazi lehetőséget a Bizottság, hanem rögtön lép az eljárás bejelentésével, erős üzenet, de nemcsak ez volt az, hanem tudomásunk szerint egy március közepi brüsszeli tárgyalás tartalma is. Azon az egyeztetésen a magyar fél azt jelezte, hogy lényegében minden addigi bizottsági elvárást teljesíteni szeretne a pénzek mielőbbi „kiszabadítása” érdekében, mire váratlanul egy új (vagy korábban a napirendről már lekerült) elváráslistát tett le az asztalra a Bizottság (lásd alább). Ezzel tehát azt érzékeltette, hogy egyelőre nem akar megállapodni a helyreállítási programról, részben az április 3-i választásokkal kapcsolatos kivárás miatt.

Közben viszont kifelé azt jelezte a Bizottság, hogy azokon a területeken, ahol tényleg gyorsan érdemi pénzügyi segítségre van szüksége a magyar kormánynak az ukrajnai helyzet miatt, igenis hajlandó a rugalmasságra, más tagállamok megsegítésével együtt. Ezért láttuk azt, hogy Orbán Viktor kormányfő március 18-i, a különféle brüsszeli források minél előbbi, minél rugalmasabb rendelkezésre bocsátását sürgető levelére pár nappal később pozitív válasz érkezett és ennek nyomán rövidesen mintegy 300 millió eurót fog megkapni a magyar költségvetés, illetve további bő 100 millió eurónyi forrás jöhet még a REACT-EU idénre allokált keretéből is.

Amint rámutattunk: itthon a kormány ezt a 300 millió eurós, kb. 110 milliárd forintos forrást úgy demonstrálta, hogy a kormányfő levelére máris belendült a brüsszeli gépezet és ezt a pénzt sikerült „kiszabadítania” a kinti kasszából. Közben viszont a sokkal nagyobb összegű, a levélben első alkalommal megigényelt helyreállítási (RRF) hitelkeret és az egy éve asztalon fekvő támogatási program ügyében egyelőre még nincs pozitív fejlemény a von der Leyen által kimondott antikorrupciós biztosítékok hiánya miatt. A hitelkeret elméleti felső korlátja 3150 milliárd forint, a támogatási lábé mintegy 2080 milliárd, de a kormányfő a levelében azt is szorgalmazta, hogy utóbbi helyett a tavaly májusban megigényelt 2511 milliárd forintos keretet kaphassa meg az ország. Ennek realitása minimális, mert ha Magyarország a szabályok szerint most járó kb. 2080 milliárd helyett 2511 milliárdot kapna, akkor több más tagállam viszont kevesebbet, márpedig abba saját érdekei miatt nem menne bele az egyhangúságot igénylő döntésnél. Egyik forrásunk viszont azt nem zárta ki (igaz nem is látott még erre javaslatot), hogy annak ellenére is megkapja majd Magyarország a 13%-os előleget a támogatási és hitel lábból egységessé gyúrt helyreállítási alapból, hogy a szabályok szerint arra csak múlt december végéig lett volna jogosult. Egy ilyen döntés összhangban lenne a kormányfői levél szemléletével, amely gyors és rugalmas szabály alkalmazást sürgetett a brüsszeli forrásoknál és ha például 5000 milliárdos méretű teljes helyreállítási programról beszélnénk (nem biztos, hogy a teljes hitelkeretet kéri a kormány), akkor ennek 13%-a már komoly tétel lenne az itthoni államháztartás szemszögéből is.

A rugalmassághoz tartozik az is, hogy információink szerint már az orosz-ukrán háború kitörése előtti hetekben (!) mintegy 2000 milliárd forintos költségvetési kiigazítással számolt a kormány két év alatt és ebből 500-700 milliárdot úgy tervezett volna megoldani, hogy az EU-s keret terhére forgatnak be bizonyos magyar költségvetési intézkedéseket/beruházásokat. Például a tanárbérek emelését egy átfogó reform keretében számolnák el Brüsszelben, hasonlóan ahhoz, ahogy az orvosbérek emelését is egy reform keretében tüntetnének fel a helyreállítási programban.

Néhány fontos feltétel

Nyilván ahhoz, hogy a fenti rugalmasságokra rábólintson a Bizottság és enyhítsen a magyar költségvetés terhein is, a magyar oldalon engedmények, illetve bizonyos elvárások maradéktalan teljesítése kell. Ezt szolgálták az említett márciusi tanácskozáson a magyar felajánlások, de ahogy jeleztük: váratlanul (újra) előkerültek még feltételek. Tudomásunk szerint most négy-öt ilyen elvárást kellene teljesítenie a magyar kormánynak ahhoz, hogy a Bizottsággal a megegyezés felé haladhassanak a folyamatok a helyreállítási programról és az új Operatív Programokról. Ezekből kettő-három olyan, amelyek inkább technikai jellegűek (egyeztetés alatt álló összegek, határidők, illetve egész unióban egységes keretek mellett felálló pénzügyi ellenőrzési és monitoring rendszer itthoni alkalmazása) és viszonylag könnyebben megugorhatók. Egyetlen olyan mutatkozik viszont, ami korábban is felmerült és

tudomásunk szerint újra visszakerült a feltételek közé: az Európai Ügyészséghez (EPPO) csatlakozás elvárása.

Mindez azért érdekes, mert februárban már született egy átfogó megállapodás az EU Csalás Elleni Hivatala (OLAF) és a magyar Legfőbb Ügyészség között, ami elrendezte a hatékony együttműködés kereteit az itthoni uniós pénzek elköltése feletti őrködésben, de ezek szerint a Bizottság már márciusban újra előjött az EPPO-hoz csatlakozás feltételével. Ez magyar szempontból nagyon érzékeny elvárás, és egyelőre kérdéses a teljesítése, ahogy az is, hogy valóban a végsőkig ragaszkodik ehhez a Bizottság. Nem véletlen emiatt, hogy a magyar kormány az EPPO-hoz csatlakozás helyett inkább azt ajánlotta fel (ezt most mi is hallottuk, ahogy korábban már kiszivárgott), hogy észtországi mintára felállna egy korrupciós ügyekkel foglalkozó új szervezet, ami évente beszámolna a legfőbb ügyésznek, ő pedig évente az egyébként is esedékes parlamenti meghallgatásakor ezekről az ügyekről is beszámolna.

Hogyan tovább? - Akadályok és szempontok

A jogállamisági mechanizmus egy sok hónapig tartó hivatalos folyamat, amellyel párhuzamosan bizonyára intenzív egyeztetések lesznek a magyar kormány és a Bizottság között, hogy menetközben megszülethessen az egyezség és a kormánynak sikerüljön elkerülnie egyrészt a további időveszteséget a források megszerzéséhez, másrészt önmagában a programokról szóló megállapodással is csillapítsa a befektetői kedélyeket. Ezek a keddi forintesésben és tőzsdei szakadásban is jól megmutatkoztak.

Néhány (további) akadály is tornyosul azonban a gyors megállapodások előtt:

A helyreállítási programról szóló megegyezéshez szükség van a Bizottság által évente kiadott országspecifikus ajánlásokban rögzített elvárások maradéktalan teljesítéséhez (a fenti négy-öt pont nagyjából lefedi ezt) A 2021-2027-es új Partnerségi Megállapodás, és az új Operatív Programok elfogadtatásához szükség van az uniós alapszerződés 2. cikkében rögzített alapvető emberi jogoknak, illetve az Alapjogi Chartának való megfelelésre is, mert amint már tavaly nyáron megírtuk a gyermekvédelmi törvény kapcsán: ezek ún. előzetes feljogosító feltételek, ezek megléte nélkül a Bizottság nem fogadhatja el az új programokat. A most elindítandó jogállamisági eljárás bezavar a képbe, mert nem tudni, hogy amíg tart az eljárás, egyáltalán elfogadhatja-e a Bizottság az új programokat (jogi vita is kerekedhet belőle). Ne felejtsük el, hogy még régi, 2014-2020-as EU-ciklusból is van kb. 7 milliárd eurónk, amit idehaza már kiosztott a kormány, de Brüsszelből még nem utalták át, és a jogállamisági rendelet a szellemiségében ezekre a pénzekre is vonatkozik, sőt a Bizottság elnöke is megígérte már többször, hogy egyetlen régi ügyet sem fognak elfelejteni a rendelet hatályba lépésének kezdő napjától, azaz 2021. január 1-től számítva. Ezek miatt és az EP folyamatosan látható nyomása miatt nem zárható ki, hogy a most meginduló jogállamisági mechanizmus esetleg ennek a 7 milliárd eurónak a folyósítását is érinti (blokkolja), igaz a rendelet szerint a szankciók kiszabása (felfüggesztés, levágás, visszakövetelés) csak a mechanizmus végén, a tagállamokat tömörítő Tanácsban a minősített többséggel meghozott döntés után lenne lehetséges.

Az első és a harmadik pont azért kulcsfontosságú a helyreállítási programunknál, mert annak a forrásai úgymond sürgősebbek lehetnek a magyar kormánynak az alábbiak miatt:

Egyrészt azért, mert már mintegy két tucatnyi RRF-pályázatot kiírtak, így sok erőforrás belendült ezek megvalósítása irányába, igaz érdemi kifizetések még nem történtek. (Erre jó példa a 201 milliárdos lakossági napelemes pályázat is, amelyben a kacskaringók után végül március elején azt jelezte a kormány, hogy minden jogosult nyerni fog, de a választások előtt mégsem hirdették ki a nyerteseket.)

Másrészt azért, mert az RRF-ről szóló rendelet szerint a Bizottságnak idén év végéig ki kell utalnia a támogatási források 70%-át a tagállamok felé, márpedig ha esetleg a most elinduló jogállamisági eljárás 9 hónapos maximális határideje mellett nem fogadhatja el a testület a magyar helyreállítási programot, akkor a 2080 milliárd forint körüli támogatási keretünk 70%-ától, mintegy 1450 milliárd forinttól elvileg elesne a magyar állam. Ez elég komoly anyagi ösztönző lehet a kormány számára a megegyezés felé, akárcsak az, ha fent említett 7 milliárd eurós keretből visszatart a Bizottság.

Harmadrészt sok országban az látszik, hogy a tagállamok inkább a helyreállítási források gyors felhasználásában érdekeltek, mert nagy összegű állami projektekre is fel lehet használni, és egyébként is csak 2026-ig lehet vele élni. A kohéziós programokban viszont az n+3-as szabály miatt 2030-ig lehet forrásokat lehívni Brüsszelből, így akár még érdekében is állhat egy-egy tagállamnak, hogy a forráslehívás kezdő éve ne idéntől, hanem csak jövő évtől induljon, azaz bizonyos Operatív Programjait ne idén fogadtassa el a Bizottsággal, hanem csak jövőre. Ezzel a hatalmas pénztömeg lehívása, otthoni elosztása miatti nyomás is enyhíthető.

Sok szálon fut a történet – összegzés

A fentiek alapján jól látható, hogy igencsak összetett ügyhalmazról van szó, számos, politikai mérlegeléssel is járó tényezővel, de lehet ezt még bonyolítani, hiszen:

Most szerdán az EP plenáris ülésén lesz egy meghallgatás a Magyarország ellen is elindított 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárásról

Jövő héten Általános Ügyek Tanácsa és Külügyminiszterek Tanácsülése is lesz Brüsszelben, amelyekre a fentiek és az orosz-ukrán háború fejleményei (és az eddig hangoztatott magyar álláspont) miatt is figyelni kell.

Most vasárnap lesz a francia elnökválasztás első, majd rá két hétre a második fordulója és az éppen futó francia soros EU-elnökség szempontjából is lényeges, hogy Emmanuel Macron valószínű győzelme mellett a francia elnökség májusban mit akar elérni a 7-es cikk szerinti eljárásban (egy nyilvános meghallgatás után lesznek-e hivatalos ajánlások Magyarország felé, amelyek elfogadásához négyötödös többség kellene).

Összességében az látszik, hogy komplex ügyben kell egyezségre jutnia a magyar kormánynak és az uniós intézményrendszernek, amelyhez mindkét oldalon szükséges lehet felajánlás/rugalmasság. Az elmúlt két hétben látott két meglepő bizottsági húzás alapján az előjelek kint egyelőre nem túl biztatóak a gyors egyezségre, de érdemes emlékeztetni Orbán Viktor kormányfő tavaly decemberi üzenetére, amelyet most is érvényesnek és valószínűnek tartunk: nem kell aggódni, mert úgyis lesz megállapodás „Brüsszellel”. Ezt egyébként a már említett költségvetési okok (kifeszített államháztartási helyzet) miatt is így gondoljuk, igaz a fentiekből az is jól látszik, hogy a helyreállítási programból és az új Operatív Programokból komolyabb pénzek ősz előtt nem valószínűek.

Címlapkép forrása: Christophe Licoppe, Európai Unió, Európai Bizottság médiatár, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök bejelenti a ötödik uniós szankciós csomag kereteit 2022. április 5-én Brüsszelben.