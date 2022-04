Kiderült: évtizedes mulasztást hajtana be Magyarországon Brüsszel a jogállamisági eljárással

Miért lépnek és miért most lépnek?

A testület pénzügyi, valamint jogi szakértői érzékeltették: azért lépnek a magyar ügyben, mert a magyar hatóságok már több, mint egy évtizede nem teljesítik maradéktalanul a pénzosztás intézményi kereteire vonatkozó brüsszeli elvárásokat (lásd alább). Jelezték: azért most lépnek, mert mostanra lett egy olyan átfogó, horizontális jellegű eszköz a kezükben (a jogállamisági mechanizmus), aminek a segítségével hatékonyan tudnak fellépni, hogy kikényszerítsék a változásokat. Mindkét szakértő hangsúlyozta: nem a pénzügyi büntetés a fő cél, ami egyébként is csak az eljárás végén, a tagállamokat tömörítő Tanácsban minősített többséggel megszülető döntéssel valósulhatna meg, hanem a megegyezés.

Erre pedig a legfeljebb 9 hónapig tartó eljárás során bármikor van mód, akár már két hónapon belül, ha a ma kiküldött bizottsági levélre addig a határidőig a magyar kormány olyan válaszokat küld, ami alapján ez a megegyezés megszülethet. De ezt követően az eljárás későbbi szakaszában is meg van a lehetőség arra, hogy megállapodás szülessen, így tehát

kellő akarat mellett bármikor le lehet állítani az EU-pénzek kifizetésének felfüggesztésével, vagy levágásával kapcsolatos esetleges szankciókat.

A szakértők megerősítették a Portfolio korábbi helyzetértelmezését, miszerint függetlenül attól, hogy milyen politikai alku született 2020 decemberében az Európai Tanácsban, minden olyan pénzügyi kötelezettségvállalásra és kifizetésre is vonatkozhatnak a szankciók, amelyek 2021. január elseje után születtek. Így tehát érinthetik a 2014-2020-as időszakhoz tartozó felzárkóztatási és agrártámogatások valamennyi ágát is, továbbá a 2021-2027-es időszakhoz tartozó összes (felzárkóztatási, agrár és helyreállítási) pénzre is kiterjedhetnek az azonosított problémák súlyától és időtartamától függően.

Melyek a főbb problémás területek?

A Bizottság két szakértője jelezte: a magyarországi uniós forrásfelhasználás számos területén látnak olyasmi jellegű, jelentős jogállamisági problémákat, amelyek kellően közvetlenül sértik az unió költségvetési érdekeit is. Márpedig ennek a jogállamisági rendeletnek pont az a célja, hogy védje ezeket a költségvetési érdekeket és eszközt adjon a Bizottság kezébe, hogy ezek ellen hatékonyan fellépjen. A szakértők elmondása szerint az alábbi területeken vannak komolyabb gondok és ezeket írja majd le a mai értesítő levélben is a Bizottság:

Az EU-pénzekhez kötődő közbeszerzések lebonyolítása

A pénzek elosztását végző Irányító Hatóságok intézményi keretei

A pénzosztást ellenőrző kontroll szerv, az Audit Hatóság

Az egész pénzosztási folyamat átláthatósága és elszámoltathatósága

A korrupciós és csalási kockázatok szintje, az ezek csökkentésére hivatott erős korrupcióellenes keretrendszer hiánya

A mezőgazdasági földterületek nehezen átlátható megszerzése körüli összeférhetetlenségi és korrupciós gyanú.

Az uniós költségvetés bevételi oldalát jelentő közösségi áfa- és vámbevételek beszedésének minősége, hatékonysága.

Rámutattak, hogy a fenti problémák nagy részét már több, mint tíz éve folyamatosan jelezték a magyar hatóságoknak és számos esetben ezek miatt már ki is szabtak pénzügyi korrekciót az egyes uniós programokban. Megjegyezték, hogy ezeket rendre elfogadták a magyar hatóságok (részben ezért volt rendre kirívóan magas a javasolt, illetve bevállalt pénzügyi korrekciók mértéke, miközben nem volt ezekből az ügyekből nettó forrásvesztés itthon, mert a korrekcióval érintett EU-pénzeket más fejlesztésekre fel lehetett használni).

Hangsúlyozták azonban, hogy a pénzügyi korrekciók nem javítottak a magyar intézményrendszeri kereteken, mert újra és újra előjöttek ugyanazok a problémák. Így hiába küldött folyamatosan ajánlásokat, javaslatokat a Bizottság a magyar hatóságoknak, azokat lényegében figyelmen kívül hagyták és

így meglátásuk szerint semmi érdemi javulás nem következett be a fenti intézményrendszeri problémákban több mint egy évtized alatt.

Mindezt pedig szerintük az a további probléma csak súlyosbította, hogy nem volt kellően hatékony és független ügyészségi, illetve igazságszolgáltatási fellépés a visszás ügyek felgöngyölítésében.

Szavaik szerint tehát

súlyos problémák rossz kombinációja valósult meg Magyarországon és ezért kell ezekkel szemben ezzel az új eszközzel fellépni, ami horizontális jelleggel, nem pedig egy-egy fejlesztési programon belül tudja kiigazítani a magyarországi intézményi kereteket.

Több újságírói kérdésre érzékeltették a szakértők azt, hogy a problémák fennállásának időtartama (bő egy évtized), illetve az uniós pénzek terén a kiterjedtsége (mennyire széles körben érinti a pénzfelhasználást) mind-mind súlyosbító körülmény a potenciális pénzügyi szankciók terén és akár magasabb átalánykorrekció jellegű szankciót is maguk után vonhatnak.

Érdemes megjegyezni, hogy a fent vázolt nyolc problémás terület nagyjából ugyanaz, amelyeket a Bizottság a tavaly novemberi információkérő levelében már megjelölt és egyúttal információkat is kért a magyar hatóságoktól.

Mi a folyamat nagy vonalakban?

Jelezték a szakértők, hogy a Bizottság ma kiküldi a formális értesítését a magyar hatóságoknak és így hivatalosan is elindul a kezdetben kérdezz-felelek jellegű, de aztán megegyezés hiányában szankciók felé haladó eljárás. A magyar kormánynak tehát most első körben 2 hónapos (tehát június 27-ig tartó) válaszadási határideje van a Bizottság által felvetett kérdésekre és problémákra és ha a válaszlevéllel elégedetlen a testület, akkor 1 hónapja van (július 27-ig) mérlegelni azt, hogy mit tegyen és milyen válaszlevelet küldjön a magyar hatóságoknak.

Ebben már konkrét intézkedéseket javasolhat a magyar kormánynak a problémák orvoslására és ha az abban megjelölt határidőig nincs megállapodás, akkor szintén egy hónapon belül szankciós intézkedéssel ellátott indoklást terjeszthet a tagállamokat tömörítő Tanács elé (valamikor az ősz elején). Erről a szankciókat is tartalmazó javaslatról a Tanács alapesetben 1 hónapon belül dönt (ősszel). Ha viszont a magyar kormány úgy érezné, hogy az addigi folyamat nem volt objektív és nem arányosak a kiróni tervezett szankciók a feltárt jogállamiság sértéssel, akkor az állam- és kormányfők testületén (Európai Tanács) keresztül is „megfuttathatja” az ügyet, hogy politikai szintre emelje a vitát.

Ez a politikai vita további 2-3 hónappal nyújtaná még ki a jogállamisági eljárást, de alapesetben nem befolyásolná azt, hogy a tagállami szakminiszterek utána a Tanácsban hogyan döntenének a Bizottság által javasolt szankciókról. Ezzel együtt persze mégiscsak előfordulhat, hogy majd módosítják a bizottsági javaslatot a Tanácsban és azt hagyják jóvá minősített többséggel a tagállamok. Legkésőbb tehát jövő januárban mindenképpen vége lenne a legfeljebb 9 hónapig tartó eljárásnak és akkor dőlne el végül, hogy milyen súlyú, mértékű szankciós intézkedéseket róna ki a testület Magyarországra. Ha pedig ezek tartalmával, mértékével elégedetlen lenne a magyar kormány, akkor ezután lenne jogilag lehetősége arra, hogy megtámadja a szankciós döntést az Európai Bíróságon.

További részletek hamarosan.

