Kiderült: túligényelték Dél-Dunántúlon a napelemes pályázatot, Budapesttől vehetik el a pénzt

Baranya, Somogy és Tolna megyében összesen 23,6 milliárd forintnyi támogatást kértek a családok a lakossági napelemes uniós pályázatban, miközben a két pályázati fordulóra összesen 20,6 milliárd forintot szánt a kiíró – derült ki a Portfolio összesítéséből. A dél-dunántúli túligénylés mellett vannak azonban olyan térségek az országban, amelyekben jóval kevesebbet kértek az elérhető keretnél, ilyen például Budapest, így ezekből csoportosíthatják majd át a pénzeket. A pályázati eredményeket országszerte több mint 43 ezer család várja hónapok óta feszülten.

Bár nem verték nagy dobra, de az elmúlt hetekben átalakult a hivatalos uniós pályázati oldal aktuális statisztikai aloldala, így már az is kinyerhető némi munkával, hogy az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) keretében melyik megyében mennyien és mennyi pénzt kértek a nagy lakossági napelemes pályázat téli első fordulójában. Az alábbi táblázat elkészítéséhez a projekt helyszínt megyék szerint szűrtük le és mindegyik megyénél az RRF 6.2.1-21-es konstrukciót szedtük össze, hiszen az takarja a lakossági napelemes pályázatot, és így állt össze, hogy melyik megyében mennyi támogatást kértek a családok:

A fenti táblázat azt mutatja, hogy darabszám szerint Pest megyében indultak a legtöbben a pályázaton (6727 darab támogatási igény) és összegében szintén itt kérték a legnagyobb támogatást (22,39 milliárd forintot). Ez nem véletlen, mert rengeteg ingatlan található a megyében, illetve mivel a télen lezajlott pályázati fordulóban a legutolsó időablakban nyílt meg a pest megyeieknek és a budapestieknek a lehetőség (december 27-től február 6-ig), így több idejük is volt tájékozódni, illetve elkészíteni és beadni a kérelmet.

A kiírók eredetileg négy pályázati ütemet terveztek, de a hatalmas érdeklődést látva (a 201 milliárd forintos teljes keretösszegből 153,6 milliárd forintnyi igény már az első fordulóban beömlött bő 43 ezer igény formájában) március elején, utólag totálisan átírták a pályázati feltételeket és ennek során kettőre csökkentették a pályázati fordulók számát. Így tehát a már lezajlott első ütem után már csak egy forduló lesz, várhatóan idén szeptember-október során. Mivel már túl voltunk az első beadási körön, ezért ebből a márciusi módosításból az is irányadó, hogy az egyes régiókra az első és második fordulóra összesen mennyi pénzt allokált a kiíró, amit az alábbi táblázat mutat:

A beadott támogatási kérelmeket és a tervezett forráselosztási kereteket összedolgoztuk az alábbi táblázatba, mert így jobban átlátható a helyzet. Ebből derült ki, hogy amint az alábbiakban piros kerettel kiemeltük: a dél-dunántúli régiónak szánt 20,6 milliárdos teljes keretet már az első forduló során érdemben túligényelték, hiszen összesen 23,6 milliárdos támogatási igény ömlött be a rendszerbe. Emellett majdnem teljesen kimerítették a két fordulóra összesen szánt dél-alföldi, illetve pest megyei keretet is, miközben a nyugat-dunántúli, a közép-dunántúli és a budapesti keretet masszívan aluligényelték.

Mivel a kiíró rugalmasan alakíthatja a támogatásra jogosult igények alapján a pályázati források elosztását, így az biztosra mondható, hogy a dél-dunántúli összes jogosult pályázó megkaphatja az összes igényelt támogatást.

Nem kell tehát aggódni se Dél-Dunántúlon, se máshol, hogy akadály lenne a pénzhiány, hiszen az aluligényelt térségi keretekből könnyedén át lehet csoportosítani pénzeket.

Így tehát nagyon valószínű, hogy a kiiíró keretet fog átcsoportosítani a nyugat-dunántúli, a közép-dunántúli és a budapesti keretekből, de várhatóan arra is tekintettel lesz, hogy maradjon még pénz ezekben a régiókban is a tervezett második fordulóra is. Az is látszik ugyanis rendszerszinten, hogy a 201 milliárdos keretre az első körben 153 milliárdos összes igény érkezett, tehát közel 50 milliárd forintnyi szabad keret még mutatkozik az őszi második fordulóra.

A napelemes pályázat kapcsán a Technológiai és Ipari Minisztérium tegnap a Portfolio-nak olyan választ küldött, hogy a jogosultsági feltételek ellenőrzése után még tart „a rekord mennyiségű pályázati kérelem értékelése, a hiánypótlások feldolgozása és ellenőrzése”. Ezután tudják majd kihirdetni az eredményeket, majd azt követően tudják majd megkötni a szerződéseket, illetve elindítani a kifizetéseket a nyertesek felé.

Arra már a tegnapi cikkünkben is rámutattunk, hogy a fél éve beadott pályázatoknál jócskán emelkedhetett a projektek tényleges költsége, így a fixen megítélt támogatás mellé jókora, akár több százezres, vagy milliós kényszerű önerő is szükséges lehet. Nagy kérdés, hogy mindegyik, kiértesítésre váró nyertes vállalni tudja-e ezt, hiszen eredetileg azt ígérte a pályázat, hogy 100%-os támogatást nyújt. Így tehát valójában majd a nyertesek kiértesítése után, a tényleges szerződéskötési fázist követően derül ki, hogy mennyien élnek az elnyert támogatással és így az egyes régiókba mennyi pénzt kell átcsoportosítani, illetve mennyi szabad keret marad az őszi második pályázati fordulóra.

Ez tehát egyelőre bizonytalan, viszont

az biztos, hogy a napelemes pályázatban a kifizetéseknek költségvetési akadálya nincs/nem lesz

amellett sem, hogy még mindig nem sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal a helyreállítási programról. Legutóbb éppen egy ma reggeli háttérbeszélgetésen ígérte meg Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy őszig összejöhet az alku, mert a kormány 100%-ban akarja a megállapodást.

Azért nem lehet költségvetési akadálya a napelemes pályázati kifizetésnek, mert az idei büdzsé kapcsán már bejelentette a kormány a brutális méretű, bő 2000 milliárdos kiigazítást, illetve a múlt héten egy nagy összegű, közel 1400 milliárd forintot kitevő devizakötvény-kibocsátást is végrehajtott. Ezekből tehát a szokásos módon képes lesz majd megelőlegezni a kifizetéseket a magyar költségvetés a napelemes pályázatnál is, aztán majd a háttérben később elszámol a projektekkel Brüsszel felé a kormány.

Az újfajta statisztikai összesítésből egyébként az is kiderült, hogy a helyreállítási programban (RRF) már mintegy 1052 milliárd forintnyi támogatási igény beömlött a különféle pályázati konstrukciókban és ezekből 453 milliárdot már megítéltek a nyerteseknek és 38 milliárdot már ki is fizettek.

Egy másik bontásból pedig az is kiderült, hogy ezt a 38 milliárdot csak a közép-magyarországi régió különféle komponensű RRF projektjeire fizették ki eddig.

Címlapkép forrása: Getty Images