Megszólalt az Európai Bizottság a magyar kormány engedményeinek bejelentése után

Miután bejelentette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy négy területen konkrét engedményeket tett az Európai Bizottság felé a kormány a megegyezés érdekében, majd Orbán Viktor kormányfő azt jelentette be, hogy az összes technikai akadály elhárult a megegyezés útjából, megkereste a Portfolio az Európai Bizottság illetékes szóvivőit. Számos kérdést feltettünk nekik, amelyekre általánosságban küldtek gyors válaszokat.

Így reagált a két bizottsági szóvivő

Arra kértük őket, hogy mondják el: milyen területeken szükségesek még további egyeztetések a megegyezés érdekében, milyen kérdésekben nem engedett a magyar kormány, valóban van-e előrelépés a kormány és a Bizottság között a megállapodás felé, mikor fog választ küldeni a Bizottság a jogállamisági eljárásban a magyar kormány által múlt héten elküldött válaszlevélre, és mikor lesznek a következő tárgyalások a két fél között.

A fenti kérdések kapcsán Ujvári Balázs, a Bizottság egyik szóvivője jelezte, hogy ő a jogállamisági eljárással kapcsolatos témában illetékes és a kérdésekre az alábbi válaszokat küldte:

"Megerősítjük, hogy Magyarország június 27-én válaszolt az írásbeli értesítésre. Az írásbeli értesítésre adott válasz olyan eljárási lépés, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy információkat és észrevételeket nyújtson be az írásbeli értesítésben foglalt megállapításokkal kapcsolatban. A tagállam javasolhatja továbbá a megállapítások orvoslására irányuló korrekciós intézkedések elfogadását. Az írásbeli értesítésre adott válasz a Bizottság és Magyarország közötti kétoldalú eszmecsere részét képezi. A Bizottság értékelni fogja a Magyarország által a válaszban benyújtott információkat és észrevételeket, és ezeket figyelembe veszi, mielőtt döntést hoz a további lépésekről.”

A magyar helyreállítási program elfogadásával kapcsolatos kérdések ügyében Andrea Masini szóvivőhöz irányított bennünket, akitől szintén befutott a válasz. A gazdasági ügyekben illetékes szóvivő az alábbiakat írta:

"A Bizottság folytatja a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv értékelését a helyreállítási és ellenállóképességi eszközről szóló rendeletben meghatározott kritériumok alapján. Folytatódik az együttműködésünk a magyar hatóságokkal ebben a folyamatban, és azon dolgozunk, hogy értékelésünket a lehető leggyorsabban lezárjuk. Az összes tagállamhoz hasonlóan továbbra is konstruktívan dolgozunk annak érdekében, hogy a magyar terv megfeleljen a rendelet célkitűzéseinek és követelményeinek."

Melyek a magyar engedmények/felajánlások?

A fenti válaszok előtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt jelentette be a mai Kormányinfón, hogy a kormány négy területen konkrét engedményeket tett a Bizottsággal való megegyezés és így az EU-s pénzek kiszabadítása érdekében. Elmondása szerint

Magyarország nem csupán az EU-s közbeszerzéseknél, hanem a magyar költségvetésből finanszírozott közbeszerzéseknél is csökkenti az egyszereplős tenderek arányát. Mindez nem hatalmas újdonság, mert Guylás már korábbi Kormányinfókon is rendszeresen emlegette azt, hogy 15%-ra vállalja leszorítani a kormány mindkét esetben az arányt, illetve a minap Navracsics Tibor uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős miniszter is jelezte ezt a szándékot. Azt is elfogadta a kormány, hogy korrupciós büntetőügyekben az ügyészséggel szemben legyen helye bírósági jogorvoslatnak. Ez fontos és a nyilvánosságban először elhangzó bejelentés, hiszen korábban a Portfolio is megírta már, hogy az ún. vádkikényszerítés intézményét szeretné elérni Magyarországon a Bizottság (ügyészség által lezárt nyomozások bírósági kezdeményezésre újraindulhassanak), de erre korábban Gulyás azt hangsúlyozta több Kormányinfón is, hogy a magyar igazságszolgáltatási rendszer reformja már egy évtizede lezárult és nincs helye ilyen lehetőségnek benne és egyébként sem engedi ezt meg a magyar Alaptörvény. Így tehát ez a bejelentés most komoly fordulatot jelent azután, hogy a jelek szerint a Bizottság nem fogadta el a Polt Péter legfőbb ügyész felől érkezett májusi felajánlást, miszerint az Európai Ügyészség pótmagánvádlóként is kezdeményezhessen idehaza ügyeket és így kontrollt gyakorolhasson a magyar Legfőbb Ügyészség felett. A kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően a társadalmi egyeztetésre is lesz idő. A speciális gyors jogalkotás arányát csökkenti a kormány. Ennek tartalmi kereteit nem ismerjük, de erre már korábban is voltak felajánlások, a gyakorlat azonban számos esetben mást mutatott akár a parlamenti törvényalkotás esetén (egyéni képviselői indítványokon keresztül gyorsan átnyomott jogszabályok), akár az EU-pénzek elosztásával kapcsolatos társadalmi egyeztetések terén. Elfogadta a kormány a Bizottság javaslatát arról is, hogy Magyarországnak a források egy jelentős részét arra kell fordítania, hogy jelentős energiafüggőség csökkentést érjen el az ország. Gulyás jelzése szerint a hitelként megkapott helyreállítási pénzeket teljes egészében az energiafüggetlenség növelésére fordítanánk. Ez bár most hangzott el először nyilvánosan, de lényegében hónapok óta benne volt már a pakliban, mint alapvető bizottsági elvárás, már akkor írtunk róla, amikor tavasszal a kormányfő váratlanul bejelentette, hogy a hitelkeretet is igényli a kormány, a Bizottság pedig szívesen adja, ha az az orosz fosszilis energiahordozókról való leválást és az uniós klímavédelmi célokat szolgálja.

Gulyás a Kormányinfón arra a kérdésre, hogy mit reagált mindezen magyar kormányzati engedményekre a Bizottság, azt mondta hogy informális, kedvező visszajelzések voltak a magyar kormány múlt héten megküldött válaszára (azaz azokra, amelyeket a jogállamisági eljárásban felvetett számos problémára június 27-i határidővel kellett megválaszolnunk).

A fentiek mellett azt Gulyás is hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottsággal ha lesz is technikai megállapodás a helyreállítási forrásokról, akkor is leghamarabb ősszel lehet megállapodás, és az Európai Parlament a legfőbb akadály. Állítása szerint a kormány Brüsszel minden feltételét elfogadta és kijelentette:

Célunk az, hogy a lehető leggyorsabban megállapodjunk az Európai Bizottsággal, készen áll a kormány a tárgyalások lezárására.

Összességében azzal, hogy Gulyás Gergely elmondta a fenti engedményeket/felajánlásokat, a kormány a nyilvánosság előtt is elköteleződött a felajánlások mellett, és nemcsak a zárt ajtók mögötti alkudozások során "dobta be" azokat. Ez így mindenképpen erősíti a befektetői bizalmat, hiszen arra utal, hogy a kormány tényleg komolyan meg akar állapodni és esetenként olyan ügyekben is enged, amelyekben korábban egyáltalán nem akart (pl. bírósági vádkikényszerítés intézménye). Az más kérdés, hogy miért várt ezeknek az engedményeknek/felajánlásoknak a bejelentésével addig, amíg nagyon feszültté válik a magyar pénz- és tőkepiaci helyzet, mindenesetre jól látható, hogy a biztató üzenetekre erőteljesen pozitívan reagálnak a befektetők.

Orbán Viktor kormányfő is fontos biztató üzeneteket mondott

A fenti Kormányinfóval egy időben érkezett Orbán Viktor kormányfő agrárkamarai rendezvényen elmondott üzenete, miszerint minden készen áll arra, hogy megszülessen a megállapodás Brüsszellel. Szavai szerint most úgy tűnik, hogy az Európai Unióvaló való megállapodás elől minden szakmai akadály elhárult, tudtak tenni olyan javaslatot, amely megfelel az EU igényeinek.

Elvileg tehát készen áll minden, hogy megszülessen az együttműködési megállapodás az Unió és Magyarország között, amelyre mind a két félnek szüksége van.

Címlapkép forrása: Getty Images