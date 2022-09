Navracsics Tibor a Portfolio-nak: nincsen B-terv, és várjuk az új feltételeket Brüsszeltől

„Nincsen B-terv, az Európai Bizottsággal való megállapodás A Terv, és ezt meg is fogjuk valósítani” – hangsúlyozta a Portfolio-nak adott interjúban Navracsics Tibor. Az uniós források felhasználásáért felelős miniszter rámutatott, hogy Orbán Viktor kormányfőnek az Európai Bizottsággal folytatott eredményes tárgyalásoktól függetlenül „mindig gondolkodnia kell alternatívákban” és megjegyezte, hogy múlt heti brüsszeli tárgyalásain azt érzékelte: elégedett a Bizottság képviselője a magyar Integritás Hatósággal és a Korrupcióellenes Munkcsoporttal kapcsolatos tervekkel. Azt is elismerte azonban, hogy „jórészt a sajtóból értesültünk arról, hogy az újjáépítési alapról szóló tárgyalásoknál az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kérdéseket is fel kívánják vetni” és elárulta azt is, hogy egyelőre hiába kérték a teljesítendő feltételek listáját, ugyanis nincs még meg a mandátuma az erről tárgyaló brüsszeli stábnak.

Portfolio: Mit szól ahhoz, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a parlamentben úgy fogalmazott az energiaügyi fejlesztések kapcsán: „A szükséges pénzügyi forrásokat az Európai Unió megígérte. Ha a brüsszeli bürokraták mégsem adják ide azt a pénzt, ami Magyarországnak jár, akkor más pénzügyi forrásokból szerezzük be a szükséges összeget. Az erről szóló tárgyalásokat az Európai Unióval és más nemzetközi partnereinkkel el is indítottuk.” Ez csak a szokásos tárgyalástechnika része és ezért akár még segíti is a források megszerzését, vagy annál több és ezért inkább nehezíti, hogy a magyar kormány által bevállalt intézkedésekhez kellő hitelesség is társuljon?

Navracsics Tibor: Az teljesen természetes, hogy egy ország kormányfője alternatívákban gondolkozik. Bár most mindennél jobb az esélye annak, hogy meg tudjuk kapni az európai uniós forrásokat, hiszen a tárgyalások eredményre vezettek, de ettől függetlenül neki mindig gondolkodnia kell alternatívákban, ahogy más kormányfőknek is.

Nem hiszem tehát, hogy ez a brüsszeli tárgyalásaim sikerét bármilyen szempontból is kérdésesebbé tenné.

A kormányfői kijelentésre ütöttek egyet a forinton és mivel a kormányfő nem küldött érdemi pozitív szignált arról, hogy mi várható a jogállamisági eljárásban a magyar vállalások nyomán, így a másokkal való tárgyalásokra utalás miatt felmerül, hogy mégiscsak lehet B-terve a kormánynak és esetleg nem is minden áron törekszik a Bizottsággal, illetve a Tanáccsal való megállapodásra. Mit szól ehhez?

Már tegnap este megkezdődött azoknak a törvényjavaslatoknak az országgyűlési vitája, amelyeknek a benyújtását szeptember 30-ig vállaltuk, tehát négy nappal a vállalt határidő előtt már a Parlament előtt voltak az ígéreteink. Az, hogy korábban teljesítjük a vállalt határidőket, a legerősebb bizonyítéka annak, hogy mennyire komolyan gondoljuk a vállalásainkat, és azt, hogy megállapodunk az Európai Bizottsággal.

Ha jól értem, akkor nincsen B-terv és nem kell ebbe a kormányfői kijelentésbe ilyet belelátni?

Nincsen B-terv, az Európai Bizottsággal való megállapodás A Terv, és ezt meg is fogjuk valósítani.

Milyen fogadtatásra lelt Brüsszelben az Integritás Hatóság felállításával, illetve a Korrupcióellenes Munkcsoporttal kapcsolatos múlt pénteki törvényjavaslat? Ennek beterjesztése előtt hogyan zajlott a háttéregyeztetés? Előre rögzítették a tárgyalásokon, hogy minek kellene szerepelnie a törvényjavaslatban és utána az jelent meg a parlament oldalán, vagy a keretek meghatározása után a magyar kormány találta ki, hogy hogyan töltse fel az elvásárokat a konkrét vállalásokkal?

Szakértői szinten június vége óta folyamatos a kommunikáció a kormány és a Bizottság között, beleértve a hagyományos szabadságolási periódust is. Emiatt nagyon sok részletet is tisztáztunk a tárgyalások során. Az Integritás Hatóságnak van azonban előképe is, tehát az nem egyedi, ami most Magyarországon létrejön, Olaszországban és Szlovéniában működik hasonló intézmény, igaz erősebb jogkörökkel, mint a magyar Integritás Hatóság. Így amikor a tárgyalásokon felmerült az Integritás Hatóság témája, a külföldi példákhoz is tudtunk nyúlni modellként. A fő vonalakban megegyeztünk az Integritás Hatóság felépítéséről, hatásköreiről és ezt kodifikáltuk.

Én utoljára múlt szerdán voltam Brüsszelben, amikor Johannes Hahn költségvetési biztossal beszéltem többek között erről is, és akkor nekem úgy tűnt, hogy a Bizottság a magyar tervezettel elégedett.

Elképzelhető azonban, hogy egyes részletekben lesz még finomítás, hiszen a törvényalkotási folyamat is lehetőséget ad arra, hogy módosító indítványokkal pontosítsuk a szabályokat, de azt mondhatom, hogy az alapvonalakban konszenzus van a Bizottság és a magyar kormány között az Integritás Hatóság kapcsán.

Didier Reynders igazságügyi biztos a múlt héten azt jelezte, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök támogatásával a 17 korrupcióellenes magyar intézkedésen felül igazságügyi reformokat is elvárnak Magyarországtól a helyreállítási programunk jóváhagyása előtt. Milyen reformokra kell itt gondolni és ezekre hajlandó-e a magyar kormány?

Sajnos a legnagyobb problémát éppen az jelenti, hogy a Bizottság a mai napig nem közölte, hogy melyek lennének azok az elvárásai, amelyek teljesítése eloszlatná az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggodalmait.

Ez a történet ismerős azonban számomra, mert amikor 2010-2014 között közigazgatási és igazságügyi miniszter voltam, akkor éppen én tárgyaltam az igazságügyi reform ügyében az akkori biztossal, Viviane Redinggel. Akkor egyértelmű és jól megragadható volt a tárgyalási folyamat, hiszen a Bizottság megjelölte a problémás pontokat, mi azt egyeztettük és vagy módosítottunk, vagy ők fogadták el a mi javaslatainkat és így jutottunk előre. Viszonylag hamar, egy éven belül le tudtuk zárni a vitás kérdéseket.

Mi is jórészt a sajtóból értesültünk arról, hogy az újjáépítési alapról szóló tárgyalásoknál az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kérdéseket is fel kívánják vetni.

Mivel még nem kaptuk meg ezeket a kérdéseket, ezért nem tudjuk megmondani, hogy melyek azok a konkrét problémák, amelyeket kezelni kellene.

Azóta nem is kérdezték, hogy mire gondol a Bizottság és milyen elvárásai lennének?

Próbáltuk, többször is, de azt a választ kaptuk, hogy még nincsen mandátuma a tárgyaló bizottságnak. Ez azért is furcsa egyébként, mert ha az Európai Bizottság által kiadott igazságügyi eredménytáblát megnézzük, akkor abban nem található tragikus megállapítás a magyar igazságszolgáltatásra vonatkozóan. Vannak problémák, senki sem tagadja, de olyan, ami miatt uniós forrásokat kellene megvonni, nincsen.

Tehát egyelőre azért nem tudják teljesíteni az elvárásokat, mert nem tudják, hogy melyek a konkrét elvárások?

Így van, igen.

Meddig húzódhat ez az egész dolog, hiszen a november 19. nem olyan sokára lesz?

Az a dátum igazából a feltételességi eljárásnak a határideje, tehát én abban bízom, hogy november 19-ig az Integritás Hatóság el tudja kezdeni a működését, és ez egy fontos igazolási pont lesz a Bizottság számára.

Az újjáépítési alapnál nincsen sokkal több időnk, éppen ezért szeretnénk minél hamarabb megtudni, hogy mik azok a pontok, amelyekről tárgyalnunk kellene.

Mi azt többször kinyilvánítottuk már, hogy meg akarunk állapodni, és minden javaslatot megfontolunk, de ahhoz az összes részlettel tisztában kell lennünk csak kell tudnunk, hogy mi az, amit problémaként jelöl meg az Európai Bizottság.

A szabályok szerint karácsony előttig mind a Bizottság, mind a Tanács felől meg kellene jönnie a zöld jelzésnek a helyreállítási programunk kapcsán, hogy ne veszítsük el a támogatási láb jelentős részét, tehát kifeszítettnek tűnik a menetrend.

Valóban feszített.

Mit érzékel a két nagy tagállam, Németország és Franciaország, felől a jogállamisági eljárásban javasolt szankciók kapcsán? Az eljárás szerint a Tanácsnak egy hónapon belül, tehát október közepén, kellene döntenie a szankciós javaslatról, így kérdés, hogy a tagállamok hajlandóak-e megadni a plusz két hónapot az eljárásban, hogy a magyar kormánynak legyen ideje a vállalásai bizonyítására. Emellett az is kérdés, hogy milyen álláspontra számít a leendő új olasz kormány felől a hétvégi választások után?

Úgy tudom, hogy a két nagy tagállam a Bizottság javaslatának megfelelően alakítja ki a saját prioritásait, és mivel a Bizottság határozottan azt fogja javasolni, hogy hosszabbítsák meg a határidőt, így a két nagy tagállam ezt nem ellenzi. Ebben a kérdésben korábban a fukar négyek voltak vehemensebbek és közülük több országban is tárgyaltam. Most Svédországban kormányváltás történik, tehát ott kicsit nehezebb prognosztizálni a forgatókönyvet, de

Összességében ezekben az országokban is azt tapasztaltam, hogy hajlandóak meghosszabbítani a határidőt.

Olaszországban még hátravan a kormányalakítás, ami náluk nem szokott egyszerű gyakorlat lenni. Én nem bocsátkoznék most jóslásokba, mert Olaszországban nem az a legfontosabb kérdés, hogy jobboldali, vagy baloldali kormánya van, hanem az, hogy cselekvőképes-e, vagy nem. Most ugyan az a többség, amit az olasz jobboldali pártok elértek a parlamentben, nagyobb mértékben valószínűsíti egy cselekvőképes kormány megalakulását, de azért az olasz belpolitika színességét és mozgalmasságát nem becsülném alá.

Reális-e az a forgatókönyv, hogy a Bizottság az eddig érzékelt 65%-os büdzsékockázatot a három Operatív Programban hirtelen 0%-ra csökkenti a november végi javaslatában, és ezt terjeszti be a Tanácsnak? Vagy inkább egy olyan forgatókönyv képzelhető el, hogy mivel egyes magyar vállalások teljesítésének bizonyítása időt igényel, ezért valamekkora részét még felfüggesztik ennek a három programnak? Vagy az is reális, hogy egyelőre mindhárom program elfogadását blokkolják, mert a bizottsági javaslatban az is benne volt? Összességében tehát milyen forgatókönyvet lát és vár ebben a kérdéskörben, hiszen jól látszik, hogy akár 0%-os, akár 65%-os, sőt akár 100%-os felfüggesztés is benne van még a pakliban?

Én azon dolgozom, hogy november közepére eljussunk egy olyan fázisba, amikor az Európai Bizottság azt mondja: Magyarország kezelte a problémáit és hitelt érdemlően hajtja végre a vállalásokat, tehát nincs szükség további óvintézkedésekre.

Vagyis én az első opció felé megyek és minden idegszálammal azon dolgozok, hogy ez így legyen. Bízom benne, hogy ez így is sikerül.

Mit üzenne a piaci befektetőknek és hitelminősítőknek, akik az elmúlt napok alapján is láthatóan feszülten figyelik a tárgyalásokkal kapcsolatos híreket? Ők mire készüljenek a következő hónapokban? Vannak olyan meglátások, amelyek szerint a magyar kormány a török kártya stratégiát játssza, miszerint a 2010-es évek elején az IMF-tárgyalások során is erőteljesen színlelte a magyar kormány a megegyezés szándékát, de valójában az időhúzásra játszott és amikor jobbá vált a pénzügyi környezet, akkor végül nem is kötötte meg a megállapodást az IMF-fel. Az elmúlt hónapok alapján bele lehet látni hasonló elemeket az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokba is, így adódik a kérdés, hogy mit gondol erről és mit üzen ezek tükrében a piaci befektetőknek?

Bár kisebb hangsúlyt kapott, de a miniszterelnök a tegnapi beszéde elején és végén is egyértelműen hitet tett az Európai Unió mellett és amellett, hogy Magyarországnak az Európai Unióban van a helye. Márpedig, ha az Európai Unió tagjai vagyunk, akkor igényt tartunk a tagsággal járó jogokra is, tehát azokra a forrásokra is, amelyek a tagsági jogviszony alapján megilletnek meg minket.

Ebből adódóan a befektetőknek is azt üzenem, hogy meg fogunk állapodni az Európai Bizottsággal.

Én arra számítok, hogy ahogy a június óta eltelt három hónapban, úgy az elkövetkező időszakban is, amíg én az európai uniós források elosztásáért felelős miniszter leszek, addig az Európai Bizottsággal a konfliktusok ezen a téren és számos területen, amire hatással bírok, csökkenni fognak. Így sokkal kiegyenlítettebb, illetve sokkal kiszámíthatóbb lesz a viszonyrendszer Magyarország és az Európai Bizottság között.

Címlapkép forrása: MTI/Lakatos Péter. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter sajtótájékoztatót tart hivatalában az Európai Bizottság döntéseiről 2022. szeptember 18-án.