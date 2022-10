Thierry Breton a magyar EU-pénzes vállalásokról: bízok a magyar kormány teljesítésében, de van még feladat

Sok vállalást tett a magyar kormány a jogállamisági eljárás során, ami egyúttal sok feladatot is jelent, ezek közül néhány kötelező elemet már teljesített, és „bízok benne, hogy mindet teljesíti” – jelezte egy hétfő délutáni budapesti háttérbeszélgetésen Thierry Breton. Az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosa - akihez többek között a kondicionalitási eljárás közbeszerzéssel kapcsolatos ügyei is tartoznak - elárulta, hogy a közbeszerzés terén tett magyar kormányzati vállalásokat még ki kell egészíteni és részben ezen "finomhangolás" átbeszélése érdekében érkezett Budapestre, amelynek keretében ma például hosszan tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel is.

Kétnapos magyarországi látogatásra érkezett a belső piacért felelős biztos, amelynek keretében vasárnap meglátogatta például Zalaegerszeg határában a Zalazone-t Palkovics László technológiai és ipari miniszterrel, amelyet a világ egyik legfejlettebb kettős hasznosítású (polgári és katonai) ipari parkjának nevezett. Pozitív hangvételben beszélt a parkban zajló fejlesztésekről, együttműködésekről és a magyar haderőfejlesztés terén végzett munkáról is, amelyről tárgyalásokat folytatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel is.

Elmondta, hogy részt vett magyar járműipari, informatikai, kiskereskedelmi, élelmiszeripari kis- és nagyvállalatokkal egy üzleti találkozón is, és úgy fogalmazott, hogy „sok az aggodalom egy olyan országban”, ahol 20%-os infláció, magasak a kamatok és a gázárak. Hozzátette: a saját biztosi portfoliójából is adódóan az a célja, hogy elérje: a magas árak minél kisebb torzulásokat és versenyképességi problémákat okozzanak a közös piacon.

A jogállamisági (kondicionalitási) eljárás keretében a kormány által vállalt 17 féle korrupcióellenes és egyéb intézkedés kapcsán Breton jelezte: hosszas tárgyalást folytatott Orbán Viktor kormányfővel részben ezekről, az igazságszolgáltatási rendszerről és a geopolitikai keretekről is, illetve egyeztetést folytatott Varga Judit igazságügyi miniszterrel is. Összességében kijelentette:

nyitottságot tapasztalt a kormány részéről, így a megbeszélések pozitív légkörben zajlottak.

Szavai szerint a 17 vállalás kapcsán most áttekintették a kormánnyal, hogy hol is tartanak a folyamatok, mely területeken kell esetleg a Bizottság részéről segítség, hogy „minden sínen legyen” a tervezett menetrend betartását illetően. Elmondása szerint tisztázták a kormányzati képviselőkkel, hogy melyek még az elvégzendő feladatok, például a közbeszerzési vállalások terén milyen módosításokra, finomhangolásra van még szükség, amelyet Breton szavai szerint nyitottan hallgattak. A Portfolio azon kérdésére, hogy becsatornázzák-e az olyan civil szakmai szervezetek véleményét, mint azt a közös véleményt, amelyet a Helsinki Bizottság, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország adott ki tíz napja angol nyelven a magyar kormányzati vállalások felemás tartalmáról, úgy fogalmazott, hogy „igen, ez is ott van az asztalon”, ahogy más véleményeket is figyelembe vesznek.

Amint a Bizottság által nyilvánosságra hozott, a három Operatív Programunk 65%-os felfüggesztését célzó javaslatból kirajzolódott: a kormány az egyik központi intézkedést (az Integritás Hatóság felállítását és munkájának megkezdését) november 19-ig vállalta teljesíteni, így tehát azt követően lesz egyáltalán abban a helyzetben a Bizottság, hogy a vállalások teljesítését összegzően tudja értékelni. Éppen a minap írták ki a Hartóság vezetői posztjaira a nyílt eljárást, amelyre jövő hétfőig lehet jelentkezni.

A fentiek kapcsán a Portfolio kérdésére Breton rámutatott: nem azért jöttek, hogy a kondicionalitási eljárásban a vállalások teljesítése után várható menetrendről, illetve a bizottsági és tanácsi döntés várható tartalmáról egyeztessenek, így ezekről nem is beszélhetett. Arról viszont beszélhetett, hogy a kondicionalitási eljárás lezárásához nincs további feltétel a már rögzített 17 témán felül és ettől teljesen különálló ügy az, hogy milyen témákról zajlanak tárgyalások a magyar helyreállítási program bizottsági elfogadásához. Így arról sem beszélhetett, hogy a programunk elfogadása érdekében még milyen egyéb, a 17 intézkedésen felüli, lépésre lenne szükség a magyar hatóságok felől. Didier Reynders igazságügyi biztos nemrég arról beszélt, hogy az igazságügyi függetlensége terén is vannak elvárásai a Bizottságnak, amely után Navracsics Tibor uniós forrásokért felelős biztos a Portfolio-nak elismerte, hogy még várják a Bizottságtól a pontos feltételeket, amelyeket a helyreállítási program mérföldkövei, indikátorai közé be lehet írni, mint vállalásokat.

Mindezek után ma Breton leszögezte: ők most a kondicionalitási eljárás keretében a többéves pénzügyi kerethez (MFF) tartozó pénzek jóváhagyása ügyében jöttek tárgyalni, és ha sikerül a 17 féle vállalást teljesíteni, „akkor az pozitív hatással jár” az ezenm eljárástól teljesen különálló ügyre, a helyreállítási programunk brüsszeli jóváhagyására is.

Breton a háttérbeszélgetésen számos egyéb témában is kapott kérdéseket, illetve kifejtette álláspontját, így például az itthon elindított szankcióellenes nemzeti konzultáció kapcsán jelezte, hogy:

Az Európai Unió által Oroszországgal szemben meghozott szankciókért ő sem lelkesedik személy szerint, de ezt a véleményét eddig sem rejtette véka alá ezzel együtt is fontosnak tartja azt, hogy a háborúban, illetve a háborús bűnök elkövetésében kulcsfontosságú politikai és katonai vezetőket, illetve oligarchákat megbüntessék különféle szankciókkal.

Emlékeztetett rá, hogy nincs még hatályban az orosz nyersolaj elleni szankció (importtilalom), az csak december 5-től lép hatályba (Magyarország az alól mentességet kapott a Barátság-kőolajvezetékre tekintettel), a gázra pedig egyáltalán nincs is érvényben szankció. Azt látja a különböző tagállamokkal való egyeztetések alapján, hogy a gázpiacra tervezett esetleges ársapka kapcsán figyelni kell a hosszú távú szerződések megsértésének elkerülésére, az ellátásbiztonsági szempontokra, és ezek miatt az általános gázársapka helyett egyre több tagállam inkább azt támogatja, hogy spanyol és portugál mintára az áramtermelési célú gázfelhasználásra húzzanak ársapkát. A Bizottság holnap, kedden Strasbourgban ülésezik és dönt a gázpiaci beavatkozási javaslatcsomagról, és ez kerül majd a rákövetkező napokban a tagállamok, illetve a csütörtöki állam- és kormányfői csúcstalálkozó asztalára.

Többször is hangsúlyozta a Brüsszelben született szankciók kapcsán, hogy Brüsszel egyrészt egy város, másrészt az Európai Bizottságnak kizárólag javaslattételi joga van és utána a tagállamok döntenek a szankciókról, ráadásul egyhangúan, így tehát azt érzékeltette, hogy a magyar kormány is mind a nyolc eddigi oroszellenes szankciós csomag összetételét megszavazta a Tanácsban a különféle egyeztetések után.

A magyar kormány hivatalos Facebook-oldalán bombás képpel elindított szankciós nemzeti konzultáció kapcsán újra azt hangsúlyozta, hogy a tagállamok egyhangúan döntöttek az összes szankciós csomagról.

Jelezte, hogy a médiaszabadság kérdéséről is tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel azt követően, hogy a minap előterjesztette a Bizottság az ezen területet szabályozni kívánó jogalkotási javaslatát (Media Freedom Act). Hangsúlyozta, hogy a vizsgálataik során 20 tagállamban találtak problémákat a média szabályozás terén, így tehát egyetlen országot sem szeretnének „kipécézni”, „senki ellen nincs ez a javaslat”, így csak azt szeretnék elérni, hogy minden tagállamban azonos keretek vonatkozzanak a tömegtájékoztatásra, a médiapluralizmus és függetlenség elősegítése érdekében. A jogalkotási javaslat várható elfogadásának menetrendjéről azt vázolta: várhatóan a következő soros elnökség ideje alatt tárgyalhat majd róla a Tanács és az Európai Parlament, így 12-18 hónap alatt lehet belőle jogszabály, azaz leghamarabb valamikor a jövő év vége felé.

A 480-as magyarországi üzemanyagár sapka kapcsán (amely kapcsán a Bizottság figyelmeztető levelet is írt, a külföldieket érő feltételezett diszkriminációra hivatkozva), azt mondta, hogy egyre több tagállam lépett fel az elmúlt időszakban a saját üzemanyag piacán az elszálló árak láttán, így a magyar ügyben való továbblépés előtt a Bizottság most megvárja, hogy milyen energiapiaci szabályozási keretek alakulnak ki összeeurópai szinten. Úgy fogalmazott, hogy ha lesz európai megoldás, akkor az különböző tagállami fellépések okai (beavatkozások indokai) is enyhülhetnek.

