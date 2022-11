Váratlan fordulat a magyar EU-pénzeknél – Mi történt és mi várható ezután?

Azután, hogy az Európai Bizottság felsővezetése tegnap váratlanul úgy döntött: fenntartja a magyar EU-pénzek felfüggesztésével kapcsolatos javaslatát, nem valószínű, hogy a következő 2-3 hétben engedik jóváhagyni a felfüggesztési veszélyben lévő három Operatív Programot – tudta meg a Portfolio az ügyre rálátó egyik brüsszeli bizottsági forrástól. Ez pedig váratlanul súlyos következményhez is elvezethet: akár 11,4 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásunkat is felfüggeszthetik a hírekben szereplő 7,5 milliárd euró helyett. Levezetjük, hogy miért van benne ez a pakliban, illetve azt is összefoglaljuk, hogy most mi a helyzet az EU-pénzeinkkel és mik a kilátások.

Felfüggesztési ügy: nagy számokról van szó

Több bizottsági forrással is beszéltünk, akik egybehangzóan azt mondták: őket is meglepte az, hogy noha a magyar kormány már megtett néhány fontos lépést a bevállalt 17 féle korrupcióellenes és közbeszerzési intézkedésből, mégis fenntartotta a Bizottság felsővezetése az EU-pénzek felfüggesztésével kapcsolatos szeptemberi javaslatát. Annak, hogy a magyar vállalások teljesítése ellenére sem változtatott a felfüggesztési javaslatán a Bizottság, az lehet az egyik fő oka, hogy az eddigi teljesítésekkel magaa Bizottság is elégedetlen (pl. Integritás Hatóság jogkörei nem kellően erősek, és az egyik elnökhelyettessel szemben is lehetnek kifogásai, illetve a vagyonnyilatkozati rendszer ellenőrzése sem lett kellően szigorú).

A másik fontos oka pedig az lehet a döntésnek, hogy az Európai Parlament felől komoly politikai nyomást érzékelt (továbbra is) Ursula von der Leyen, miután a nagy frakciók szakértői múlt héten és most hétfőn is világosan kimondták: nem elégséges a 17 féle magyar kormányzati vállalás a jogállamisági eljárás pénzügyi felfüggesztés nélküli lezárására, és a végrehajtott lépések sem túl meggyőzőek. Sőt, az egyik képviselő nyilvánosan is belengette, hogy akár le is mondathatják a Bizottság elnökét, ha túl puhán bánik a magyar kormánnyal.

Érdemes visszautalni rá, hogy a szeptemberi felfüggesztési javaslatában kétféle döntési alternatívát javasolt a Bizottság a tagállamokat tömörítő Tanács felé:

Három konkrét Operatív Programunk (a közlekedésfejlesztési, a terület- és településfejlesztési, illetve a környezeti- és energiahatékonysági) kötelezettségvállalási keretét 65-65%-ban fel kell függeszteni az anyagban részletesen bemutatott problémákra, az uniós költségvetésre gyakorolt kockázatok miatt. Ez a 65-65%-os felfüggesztési javaslat adta ki a sokszor emlegetett 7,5 milliárd eurót (410-es árfolyamon 3075 milliárd forintot), ami a teljes 7 évre szóló brüsszeli felzárkóztatási keretünk (21,76 milliárd euró) egyharmadát jelentené. Ha ezt a három fenti programot akkorra még nem hagyta jóvá a Bizottság, amikor a Tanácsnak döntenie kell a felfüggesztési javaslatról, akkor valójában arról döntsön a Tanács, hogy ennek a három programnak „a jóváhagyását fel kell függeszteni”. Ebben az esetben tehát a Tanács megtiltaná a Bizottságnak, hogy a három magyar programot egyáltalán elfogadhassa, ami lényegében 100%-os felfüggesztést jelent a programok kötelezettségvállalási keretében. Mivel a három program együttes brüsszeli kerete 11,36 milliárd euró (410-es árfolyam mellett 4657 milliárd forint), így tehát ez a 7 évre szóló felzárkóztatási keretünk 52%-át, tehát több, mint felét jelentené.

Éppen a fenti második döntési alternatíva miatt fontos az, amit az egyik brüsszeli forrásunk mondott, miszerint nem valószínű a következő 2-3 hétben, hogy a Bizottság jóváhagyná a három magyar Operatív Programot. Ez pedig elvezethet a fent már jelzett súlyos következményhez:

Ha a Bizottság változatlan tartalommal terjeszti a Tanács elé a döntési javaslatát, akkor abból nem 7,5 milliárd eurós, hanem 11,4 milliárd eurós felfüggesztés jöhet.

Nyilván benne van a pakliban az, hogy a Bizottság módosítja a szeptemberi szankciós javaslata tartalmát (a tegnapi fejlemény alapján kevés az esély rá), vagy például explicit beleírja a szövegbe, hogy összegszerűen 7,5 milliárd eurónyi forrás felfüggesztését javasolja a Tanács felé. Utóbbi esetben az is lehet, hogy végül úgy kell „kikeverni” a felfüggesztett programok körét és azokban a felfüggesztési arányokat, hogy azok együtt pont kiadják a 7,5 milliárd eurót.

Miután a Bizottság november 30-án eldönti, hogy milyen javaslatot fogalmaz meg hivatalosan a Tanács felé, utóbbi testületnek december 19-ig van jogilag ideje rá, hogy elfogadja/módosítsa azt minősített többséggel (legalább 15 tagállamnak kell egyetértenie a javaslattal, amelyek együtt legalább az uniós összlakosság 65%-át képviselik). Így tehát az is lényeges, amire a Politico utalt: egyáltalán nem biztos, hogy a december 6-i pénzügyminiszteri tanácsülésen már döntenek a magyar ügyekben, mert néhány tagállamban idő kell a parlamenti jóváhagyások megszerzéséhez. Így tehát későbbre is csúszhat a döntés, mert a cseh soros elnökség egy későbbi dátumra hívja össze újra a pénzügyminisztereket (akár videókonferencián).

Sőt, akár az is lehet, hogy az összecsúszó nagy ügyeket (ukrajnai támogatás, globális minimumadó, svéd- és finn NATO-csatlakozás, illetve a magyar jogállamisági eljárásban a felfüggesztési javaslat és a helyreállítási programunk jóváhagyása) végül a december 15-16-i EU-csúcson is megtárgyalják az állam- és kormányfők, és az összetett politikai alku tartalmát végül a rákövetkező napokban hagyja jóvá valamely tanácsi formáció, például írásos eljárással.

Jelentős források nyílnak ki, de...

Akármi is lesz a felfüggesztési ügyből, tehát hogy 7,5 milliárd euró, vagy például 11,4 milliárd euró ragad be egyelőre, azt mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy a fennmaradó 11,4-14,3 milliárd euróhoz várhatóan hozzá tud majd férni Magyarország a rákövetkező hónapoktól kezdve.

Ehhez az kell, hogy előbb a Bizottság jóváhagyja a 2021-2027-es felzárkóztatási forrásaink alapdokumentumát, a Partnerségi Megállapodást, majd a rákövetkező hetekben azokat az Operatív Programokat, amelyeket nem függesztenek fel. (A 65%-os felfüggesztéssel érintett programok 35%-nyi részéhez elméletileg szintén hozzáférhetnénk, és a mai háttérbeszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ezzel konkrétan számol is a kormány 2023-2024 során, igaz számos pénzügyi bonyodalom származhat ebből).

Az is lényeges, hogy az EP felőli mai nyomás ellenére az Európai Bizottság arra készül: jövő szerdán elfogadja az 5,8 milliárd eurónyi helyreállítási programunkat is. Ezzel tehát papíron kinyílna az út a helyreállítási pénzek előtt, de ahogy a Politico, a Szabad Európa és a Népszava is egybehangzóan megírta:

valójában összesen 27 féle szupermérföldkövet teljes egészében kell ahhoz teljesíteni, hogy elkezdhessük lehívni a helyreállítási pénzeket Brüsszelből. Éppen ezért nem valószínű, hogy nyár előtt pénzt látunk ebből a kasszából.

A 27 féle mérföldkőből 17 a már ismert közbeszerzési és korrupcióellenes vállalás lenne (ezek részletes táblázata a vállalt határidőkkel itt érhető el), amiket a jogállamsági eljárás keretében foglalt írásba a kormány, és ehhez adódna még további 10 vállalás az igazságszolgáltatás terén. Ezek egyike az Országos Bírói Tanács jogköreinek erősítése lenne, egy másik a Kúria működésének reformját takarná, egy harmadik az Alkotmánybíróság bírói gyakorlat nélküli tagjainak későbbi bírósági elhelyezését tiltaná meg. Emellett az is elvárás, hogy meg kell tiltani a jogerős bírósági ítéletek Alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét, valamint el kell hárítani minden jogszabályi és Kúria felőli akadályt arra, hogy a magyar bírók jogértelmezésért az Európai Bírósághoz fordulhassanak.

A 27 féle vállalás teljes időhorizontját nem ismerjük, de a mai háttérbeszélgetés alapján a kormány ezeket, illetve döntő részüket jövő tavasz végéig tervezi itthon végrehajtani, hogy aztán a remélt pozitív bizottsági, majd tanácsi értékelés után a második negyedévtől kinyílhassanak a helyreállítási, illetve a felfüggesztett felzárkóztatási források Magyarország számára. Ha minden ezen terv szerint halad, akkor a kormány most arra számít, hogy jövőre összesen 7 milliárd eurónyi EU-forrást tud lehívni Brüsszelből. Ebből 3,5 milliárd euró lenne a 2014-2020-as ciklus megmaradt 5 milliárd eurójának egy része, illetve további 3,5 milliárd euró lenne a helyreállítási és a felfüggesztéssel nem érintett felzárkóztatási forrás.

Ha a fenti Operatív Programokat tényleg „csak” 65-65%-ban függesztené fel a Tanács, akkor a maradék 35% lehívását 2024 első feléig tervezi elérni a kormány, így tehát a mai érvelés szerint az egész felfüggesztési ügy majd csak 2024 második felétől jelentene effektív forráslehívási korlátot Magyarországon. A helyreállítási forrásokhoz való hozzáférésnél pedig csak átmeneti csúszást lát a kormány, mert azzal számol, hogy 2023 második negyedévétől ez már lehetséges lesz az összes vállalás teljesítése után.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala Ursula von der Leyen bizottsági elnök idén májusi látogatásáról a Karmelita kolostorba, amely eseményen tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel a készülő hatodik uniós szankciós csomagról és a már megindított jogállamisági eljárás részleteiről.