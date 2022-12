Napelemesek, figyelem! - Óriási vállalásokat tett a kormány Brüsszel felé

Új, a magyar nyilvánosság előtt eddig még nem bejelentett fontos vállalásokat tett a magyar kormány az Európai Bizottság felé a lakossági és céges napelemek/naperőművek terén, amelyek összességében több százszer ember életére fognak kihatni a következő években. Mindennek közérthető formája abból a bizottsági anyagból derült ki, amelyet tegnap hoztak nyilvánosságra Brüsszelben, miután hivatalosan is elfogadták a magyar tervet

Erre számíthatnak a lakossági uniós napelemes pályázók

Az egyik legfontosabb változás a lakosság számára az, hogy akik az uniós napelemes pályázaton nyertek/nyernek, nekik jövő januártól már megszűnik a szaldó elszámolás szerinti hálózati csatlakozási lehetőség és rögtön a bruttó elszámolásba kerülnek át a beruházásuk kapcsán. Ennek háttere az, hogy 2023 végével egyébként is megszűnt volna a szaldó elszámolási lehetőség egy uniós rendelet miatt, de ahhoz, hogy az itthoni intézkedést reformként tudja feltűntetni a kormány, előbbre kellett hozni a megvalósítási dátumát.

A mögöttes gazdasági cél pedig az, hogy elkerüljék a kettős támogatást, hiszen az állami támogatás eleve 100%-ot ígér a beruházás létrejöttéhez, és így a szaldós elszámolás mellett még a hálózatot is ingyen használhatnák tárolóként az érintettek. Éppen ezt blokkolja az új kormányzati vállalás, miszerint az állami támogatást megadja, de a létrejövő napelemes kapacitásnál már a betáplált és a hálózatból vételezett energiát külön-külön (tehát bruttóban) kelljen elszámolni.

Nagyon fontos további fejlemény a lakossági napelemes pályázatnál, hogy a kormány és a Bizottság továbbra is abban állapodott meg: 34 920 fogyasztó nyerhet a pályázaton országos szinten, közülük lehetőleg 11600 a komplex célra kapjon forrást (amelyben a napelem telepítés mellett a fűtés elektrifikációja, tárolóépítés és egyéb vállalás is van). Mostanáig a bő 43 ezer pályázóból 30 ezret hirdettek már nyertesnek, akik együtt 100 milliárdos támogatási keretet kötnek le, tehát a várható nyertesek döntő része már tudja az eredményt és a jelek szerint 8 ezren sajnos nem fognak nyerni.

Szintén lényeges, hogy

értelmezésünk szerint megemelkedett az EU-tól várható források mérte ennél a pályázatnál,

mert eddig 158,7 milliárd forintot terveztek bevonni a helyreállítási programból (ami mellé a magyar áfatartalmat a magyar költségvetésből tervezték finanszírozni, így lett a teljes keretösszeg 201 milliárd), de most a nettó uniós hozzájárulás mértékénél 185,9 milliárdos összeget látunk a helyreállítási terv brüsszeli értékelésében. Egyelőre nem világos, hogy ezzel párhuzamosan a 201 milliárdos teljes pályázati keretösszeg is megemelkedik-e. Valószínűnek tartjuk, hogy igen, és ez azért lenne nagyon jó hír az érintetteknek, mert az időközben itthon elszaladt kivitelezési árakra több forrást tudna kínálni az EU segítségével a kormány.

Mi lesz a hálózati csatlakozási stop kapcsán?

Rendkívül fontos és itthon még szintén nem bejelentett kormányzati vállalás az, ami a brüsszeli anyagban felbukkan a minap elrendelt lakossági napelemes, illetve a régóta érvényes céges naperőműves hálózati csatlakozási stop kapcsán. Az egész ügy háttere, hogy a Mavir már sok hónapja 0 MW csatlakozási lehetőséget jelenít meg a statisztikájában az új naperőművi beruházások kapcsán, ami nagyon megnehezíti az üzleti szereplőknek a tervezést. Legutóbb jövő tavaszra tolták ki ennek témának a felülvizsgálati idejét. A lakossági szegmensben pedig október közepén jelentette be váratlanul a kormány, hogy aki október végéig még jelentkezik, mintegy 100 ezren meg is tették, csak annak lesz lehetősége betáplálni a hálózatba az otthoni napelemmel, a többieknek már tárolót is kell építeni hozzá, ami teljesen ellehetetlenítette a beruházás megtérülését. A minap aztán piaci értelmezések szerint 2024. januártól mindenki számára megszűnik a szaldó elszámolás.

A fenti előzmények fényében rendkívül fontos információ olvasható az anyagban, mint a kormány és a Bizottság közötti megállapodás eredménye:

A napenergia alkalmazásának ösztönzése érdekében a lehető leghamarabb, és legkésőbb 2024. december 31-ig hatályát veszti az a nemrég bevezetett intézkedés, amely ideiglenesen megszüntette azt a lehetőséget, hogy az újonnan épített (legfeljebb 50 kVA kapacitású) lakossági fotovoltaikus rendszerek áramot tápláljanak be a hálózatba.

Az anyag úgy folytatódik: "Ennek érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ezt az ideiglenes korlátozást rendszeresen, legalább hathavonta műszaki és objektív kritériumok alapján felülvizsgálja regionális szinten az átvitelirendszer-üzemeltetővel és az elosztórendszer-üzemeltetőkkel. Amint az értékelés eredménye megállapítja, hogy a hálózat alkalmas a termelt villamos energia integrálására, a korlátozást – adott esetben regionális szinten – fel kell oldani.”

Magyarul: a kormány írásban vállalta a Bizottság felé, hogy legkésőbb 2024 végéig megszűnik a lakossági hálózati csatlakozási stop, és legalább regionális szinten lehet majd új kiserőművekkel csatlakozni.

Jelentősen változnak a csatlakozási és engedélyezési szabályok

A fentieken túl további jelentős vállalás a kormánytól a megújulóenergia-projektek engedélyezési eljárásainak a megkönnyítése. Ezen a fronton konkrétan ezt írja a brüsszeli anyag: „A reform integrált eljárást vezet be a 0,5 MW-t meghaladó beépített kapacitású nap- és szélerőművek környezetvédelmi engedélyére és építési engedélyére vonatkozóan. Ez rövidíteni fogja az engedélyezés tényleges időigényét. Ha a hatóság 75 napon belül nem ad választ, az engedélyt megadottnak kell tekinteni. A reform emellett egyablakos ügyintézési pontot hoz létre, amely egyedüli kapcsolattartó pontként szolgál a beruházók számára integrált engedélyeik kezelése és kiadása tekintetében.”

A reform a kis kapacitású (0,8 kW alatti) fotovoltaikus rendszerek hálózatra való csatlakozásának eljárásait is egyszerűsíti. Ezek esetében csak a telepítés előtti nyilvántartásba vételre lesz szükség, nem kell engedélyezési kérelmet benyújtani.

"A beruházónak nem kell egyedi szerződést aláírnia az elosztórendszer-üzemeltetővel a kis kapacitású fotovoltaikus rendszer alkalmazásához, és a kis kapacitású fotovoltaikus rendszer csatlakozási szerződését a nyilvántartásba vétel váltja fel. A kiserőmű hálózatra való csatlakozásának határideje nem haladhatja meg a két hónapot, kivéve ha a késedelem oka az adott elosztórendszer-üzemeltető hatáskörén kívül esik.”

A fentiek mind igyekeznek elősegíteni azt, hogy minél több lakossági fogyasztó mielőbb tudjon csatlakozni a hálózathoz, amely lépések egyúttal azt a szintén új kormányzati vállalást is segítik, hogy a jelenleg 3,8 MW-nyi nap- és szélerőművi kapacitás 2024 harmadik negyedévéig legalább 8 GW-ra, 2026 második negyedévéig legalább 10 GW-ra ugrik, és közben transzparenssé is válik az egész csatlakozási folyamat. Jelenleg nehezen átlátható ugyanis, hogy a már csatlakozott 3,5 GW-nyi naperőműbi kapacitáson felülk pontosan mennyi az olyan projekt, amely már megszerezte a későbbi csatlakozás konkrét lehetőségét, de akár pénzügyi, akár műszaki ok miatt nem fog majd csatlakozni ténylegesen a hálózathoz.

Magyarul: azt is vállalta a kormány, hogy pár év alatt megháromszorozza a megújuló áramtermelési kapacitásokat és így 2026-ra sokkal több kapacitás jön létre (10 GW), mint amit a kormány csupán a naperőművek terén 2030-ra vállalt a korábbiakban (6 GW).

Az anyagból ugyanis kiderül, hogy a kormány a hálózati csatlakozási stop/nehézségek mellett is azt vállalta: a hálózati fejlesztésekkel és tárolókapacitások fokozásával párhuzamosan 2026 közepéig legalább 2 925 MW megújuló energiatermelési kapacitás rendszerbe integrálhatóságának teremti meg a feltételét. Emellett további 2000 MW-nyi megújuló kapacitás létrejöttét fogja támogatni a KEHOP Plusz programból.

Az is benne van az anyagban, hogy az átviteli irányító és a hálózati elosztók milyen hálózatfejlesztéseket valósítanak meg a követkeőz években (ezek a projektek már jórészt zajlanak), illetve milyen beépített tároló kapacitások fognak szintén létrejönni (közel 800 MW-nyi), amelyek a megújulók további rohamos terjedése mellett a kiszabályozási problémákat kezelni tudják majd. Éppen tegnap este megírt információnk volt, hogy az érintettek körében szárnyra kelt híresztelésekkel szemben nem került ki a saját fogyasztásra telepítendő céges napelemes rendszerekhez előírt kötelezettségek köréből a rugalmassági kapacitás létesítésére vonatkozó kritérium.

Tegnap délután pedig már külön megírtuk azt az itthon szintén nem bejelentett kormányzati fordulatot, hogy kötelezettséget vállalt a kormány arra: mégis engedni fogja a szélerőművek terjedését az országban. Most a brüsszeli anyag azt jelzi, hogy ehhez konkrét zónák kijelölésére vállalt kötelezettséget a kormány, és nemcsak a 12 km-es korlát szűnik meg a települések határaitól számítva, hanem telepítési magassági és egyéb korlátok is, összhangban az uniós szabályokkal, irányokkal. Azt ugyanakkor se a brüsszeli, se a magyar anyagban nem találtuk meg, hogy konkrét vállalást is tett-e volna számszaki értelemben a kormány arra, hogy a jelenlegi 330 MW-nyi szélerőművi kapacitást mikorra és mennyivel fogja otthon megnövelni. Feltehetően azért nem, mert a kormány arra számít, hogy a szélerőművi kapacitásbővülés piaci alapon fog megtörténni, így nehéz modellezni előre.

Arra viszont találtunk adatokat, hogy a különféle fejlesztések, reformok együtt összesen mekkora részét fedhetik le a 2300 milliárdos helyreállítási tervnek. Amint láthatjuk, ez közel 500 milliárd forintot tehet ki, amelyből a legnagyobb részt a lakossági napelemes program adja (185,9 milliárd forint), a legkisebb, de mégis fontos szeletet (22,3 milliárd forintot) pedig az összesen 290 ezer ezer darab (!) okos mérő kiépítése fog kitenni a következő években.

Címlapkép forrása: Getty Images