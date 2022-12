Itt a brüsszeli levél, ami súlyos hatással lesz az EU-pénzeinkre!

Még mindig komoly hiányosságokat és gyengeségeket lát az Európai Bizottság az Integritás Hatóság szabályainál, az ügyészi vizsgálatok bírósági felülvizsgálati folyamatában és a vagyonnyilatkozati rendszer tartalmai elemeinél, ezért december 9-i, pénteki levelében továbbra is azt javasolta a tagállamoknak, hogy vagy 7,5 milliárd eurónyi, vagy akár 11,4 milliárd eurónyi magyar felzárkóztatási forrást függesszenek fel, illetve tiltsák meg, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok EU-pénzt kaphassanak – derül ki abból az 5 oldalas levélből, amely a Portfolio birtokába jutott.

A hozzá tartozó 10 oldalas mellékletből az is világosan látszik, hogy a november 30-i bizottsági értékelésben felrótt 13 féle problémából december 7-ig mindössze egyet kezelt teljes mértékben azóta a kormány (adatközlési transzparencia szabályok), illetve további egyet részben (kia felelős az adathiányosságért a központi adatregiszterben). Így tehát 11 féle hiányosságot, gyengeséget nem kezelt december 7-ig a magyar kormány, és emiatt nem látott alapot a Bizottság arra, hogy megváltoztassa az alapvető értékelését a 17 féle magyar közbeszerzési és korrupcióellenes vállalás teljesítéséről.

A fő üzenet tehát az, hogy a november 19-i határidő után kapott további esély ellenére még mindig csak részlegesen teljesültek a kormányzati vállalások, és ezért továbbra is komoly kockázatok leselkednek az uniós költségvetésre.

A bizottsági levél egy ponton világosan leszögezi: nem a 17 féle vállalás számszaki kipipálása a lényeg, hanem az, hogy azokat tartalmában, minőségében is rendesen kezelje a kormány, ez pedig gyakorlatilag ellentmond annak a szombaton is hangsúlyozott magyar kormányzati kommunikációnak, hogy a magyar kormány mindent teljesített határidőre. Sőt, a vagyonnyilatkozati rendszerbeli hiányosságok értékelésénél a Bizottság stábja le is írja a táblázatban: hiába kérték többször is a magyar kormányt, hogy tegye a jogszabályokban mindenki számára érthető módon világossá, hogy a külföldi ingatlanokat is kötelező beleírnia a nyilatkozatba az arra kötelezetteknek, de ezt a kormány mégsem tette meg a különféle jogszabálymódosítások során.

Sőt, arra is csak a jövőre nézve, a helyreállítási program mérföldkövei között, tett ígéretet a kormány, hogy a magasrangú politikai vezetők (pl. miniszerelnök, miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkárok) vagyonnyilatkozatát is ellenőrizheti majd az Integritás Hatóság. Emellett azt sem rögzítette világosan a jogszabályokban a kormány, hogy a Hatóságnak az összes - korrupciós szempontból - magas kockázatú politikai vezető vagyonnyilatkozatának ellenőrzésére jogosultsága van.

Mindezek miatt a Bizottság nem tudott mást tenni, mint érvényben hagyta a már szeptember 18-án, illetve november 30-án is megfogalmazott hivatalos tanácsi javaslatát, miszerint

vagy függessze fel a Tanács a 3 magyar Operatív Program (közlekedési, területfejlesztési, energiahatékonysági) kötelezettségvállalási keretének 65-65%-át (ez együtt 7,5 milliárd eurónyi, kb. 3000 milliárd forintnyi forrás felfüggesztését jelentené, ami a 7 éves felzárkóztatási keretünk egyharmada lenne),

vagy a három szóban forgó Operatív Program elfogadását tiltsa meg a Bizottság felé mindaddig, amíg a magyar kormány maradéktalanul teljesíti a 17 féle vállalást. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a 3 program keretét 100%-ban felfüggesztené a Tanács, ami 11,4 milliárd eurónyi forrásunk felfüggesztését jelentené, a 7 éves keretünk 52%-át. A bizottsági levél egy ponton konkrétan utal arra az uniós szabályokban lévő lehetőségre (safety net), miszerint ha a Tanács megtiltja a Bizottságnak bizonyos fejlesztési programok elfogadását, akkor 2 évig még rendezheti a vitáját a tagállam a Bizottsággal és még elkerülheti a nettó forrásvesztést (a kötelezettségvállalási keret szűkülését).

a Tanács mindenképpen tiltsa meg azt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok EU-pénzt kaphassanak (ne lehessen kötelezettségvállalást tenni feléjük az uniós költségvetésből), ugyanis még a november eleji állapot szerint is ott voltak az alapítványok vezető testületeiben azok a magasrangú politikusok, akik nagy összegű pénzekről dönthetnek majd, így az összeférhetetlenségi szabályokat még mindig nem kezelte a Bizottság szerint megnyugtatóan a kormány.

Az Európai Bizottság december 7-i, tehát az összes friss magyar fejleményt is figyelembe vevő, értékelése alapján nehéz helyzetben vannak azok a tagállamok (pl. Németország, Franciaország, Olaszország, kelet-közép-európai országok), akik abban bíztak, hogy a Bizottság majd pozitívabb értékelést ad ki és erre mutogatva például a 7,5 milliárd eurónál kisebb mértékű pénzfelfüggesztés felé tudják eltolni a tanácsi döntéshozatalt. Azok az északi- és nyugat-európai fukar országok, amelyek viszont eddig is a kemény hozzáállást szorgalmazták a magyar ügyhöz, most újabb muníciót kaphattak a kezükbe a friss értékelés alapján, miszerint még a „plusz határidő” sem volt elég a kulcsfontosságú vállalások teljesítéséhez.



Mindezek alapján nagy a bizonytalanság a Tanácsban is, hogy mi legyen a végső döntés (akár már a hétfői nagyköveti ülésen körvonalazott megállapodás alapján), hiszen az befolyásolhatja a magyar kormány hozzáállását a két másik ügyben (Ukrajna támogatása, globális minimumadó). A legfrissebb, szombati tanácsi döntés azonban arra utal, hogy a 26 tagállam az önkéntes garanciavállaláson keresztül halad tovább Magyarország nélkül az ukrajnai programban, a hirtelen felbukkant magyar-amerikai adóügyi megállapodás pedig afelé mutat, hogy Magyarország továbbra is blokkolhatja a globális minimumadó kezdeményezést az amerikaiak felé tett engedmények mellett. Éppen ezért lehetséges az, hogy a Tanács akár mindhárom fenti Operatív Program felfüggesztése felé halad tovább a „kemény viszontválaszként” és megadja a lehetőséget a magyar kormánynak arra, hogy két éven belül rendezze a vitát, mert addig nem éri Magyarországot nettó forrásvesztés. Emellett természetesen az a forgatókönyv is ugyanúgy esélyes, hogy az eredeti „nyomvonalon haladva” végül 7,5 milliárd eurónyi lesz a felfüggesztés a három programban.

