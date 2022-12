Meghátrál a lengyel kormány az EU-pénz érdekében a bírósági reform ügyében

Gyakorlatilag felmutatta a fehér zászlót a lengyel miniszterelnök a szerdai sajtótájékoztatóján az EU-val folytatott régi igazságszolgáltatási huzavona ügyében azért, hogy mielőbb megszerezhesse az ország a helyreállítási pénzeket és a szükséges törvény megszavazásához az ellenzék segítségét is kérte – írja le a helyzetet a Politico . Elképzelhető, hogy a lengyel engedmények brüsszeli tényleges elfogadása miatt tartja fel a lengyel kormány a globális minimumadó ügyét és ezen keresztül három másik ügyet, közte a Magyarországnak fontos EU-pénzes ügyeket is.

A 35 milliárd eurónyi lengyel helyreállítási forrásról szóló programot nagy viták árán a nyáron elfogadta az Európai Bizottság, de pénzt még nem láttak belőle a lengyelek, mert ahogy a magyar ügyben, úgy ott is igazságszolgáltatási reformokhoz (mérföldkövekhez) köti a Bizottság a folyósításokat. Emellett az Európai Bíróság már tavaly óta napi 1 millió eurós (!) bírságot szabott ki a lengyel fegyelmi kamara ügyében meghozott ítélete végre nem hajtása miatt.

Az idén tavasszal a lengyelek megpróbáltak egy tessék-lássék változtatást végrehajtani a Brüsszel által kifogásolt területeken, de ezt nem fogadta el a Bizottság, és ezután fordultak őszre a lengyel kormánypártok deklaráltan a Bizottság ellen. A PiS vezére, a de-facto lengyel vezető Jaroslaw Kaczynski és a kormányfő Mateusz Morawieczki is nyíltan megüzente, hogy nem fognak engedni Brüsszelnek, de közben az ellenzék elkezdte lehagyni a vezető kormánypártot a felmérésekben a jövő őszi parlamenti választásokhoz közeledve, és a lengyel gazdaságnak is szüksége lenne helyreállítási pénzekre, hiszen a háború kihívásai, a sok ukrán menekült ellátása és az energiaválság kihívásaira ott is kellene a pénz.

A helyzetet bonyolította eddig, és a lengyel kormány részben éppen azért nem akarta meglépni a szükséges változtatásokat, mert a problémás igazságügyi reformokat annak a kisebbik koalíciós pártnak a vezetője alkotta meg, akinek és pártjának szavazataitól függ a lengyel kormány többsége a parlamentben. Az egyébként is keményvonalas Zbigniew Ziobro pedig semmi áron nem akart engedni Brüsszelnek, így a kormány is próbált ellenállni a nyomásnak, de végül a pénz nagyobb úrnak tűnik a lengyeleknél is, illetve a Brüsszellel való csatározás a jelek szerint a kormány népszerűségét lejtőre küldte.

E két tényező miatt végül a szerdai sajtótájékoztatón Morawieczki bejelentette, hogy a kedd éjjel beterjesztett törvényjavaslatokkal kvázi leteszik a fegyvert az igazságszolgáltatás terén és arra kérte a lengyel ellenzéket is, hogy támogassák a friss jogszabályt a parlamentben (mert nem biztos, hogy saját koalíciós partnere támogatni fogja azt), hogy a kormány mielőbb az EU-s pénzekhez tudjon jutni. A két főbb változtatás egyrészt az lesz, hogy a lengyel bírósági fegyelmi kamarát áthelyezik egy másik, függetlenebbnek tartott intézmény felügyelete alá, illetve a fegyelmi ügyek kezelését is módosítják.

A kormányfő minapi jelzése szerint ennél nagyobb káoszt már nem tudtak volna okozni a lengyel igazságszolgáltatás terén, mint ami a lényegében évek óta tartó huzavona során kialakult. Így most elárulta, hogy a helyzet rendezése érdekében a törvényjavaslatokat előre mind megbeszélték Brüsszellel, és ha az átmenne a parlament mindkét házán és az elnök is aláírná, akkor megnyílhatnának a helyreállítási pénzek kifizetései.

A lap azonban beidéz két illetékes szakértőt, akik szerint még a friss lengyel törvénytervezet is viccnek számít, illetve nem fogja kielégíteni Brüsszel elvárását az igazságszolgáltatási reform terén, így továbbra is kérdéses, hogy tényleg kinyílnának-e a törvény megszavazása esetén a brüsszeli pénzcsapok.

Címlapkép forrása: Európai Unió, Mario Salerno, az Európai Tanács médiatára, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Mateusz Morawieczki lengyel kormányfó beszélget a 2020. november 1-jei EU-csúcson.