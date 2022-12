Beperelte az Európai Bizottság Magyarországot! – Fontos hatása lehet az EU-pénzeinkre

Beperelte az Európai Bizottság Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt, és a Portfolio háttérinformációi szerint ez lesz az egyik ún. horizontális feljogosító feltétel, amit el kell rendezni ahhoz, hogy az EU-s felzárkóztatási források maradéktalanul megérkezhessenek majd Brüsszelből.

Percekkel ezelőtt azt a rövid üzenetet küldte az Európai Bíróság, hogy az Európai Bizottság „kötelezettégszegés megállapítása iránti keresetet nyújtott be az Európai Bírósághoz a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényben a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítése és/vagy megjelenítése tekintetében foglalt tilalmak és korlátozások miatt. A kereset a C-769/22 ügyszámon került be a Bíróság nyilvántartásába.”

A 2021 nyarán elfogadott magyar törvény után a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, amelynek során nem tudták rendezni a felek a vitájukat, és ezért léptette most bírósági szakaszba az ügyet a Bizottság azzal, hogy beadta a peranyagot az Európai Bíróságra. Az időzítés nem véletlen, mert miután múlt héten megszületett a Bizottság által kezdeményezett feltételességi/jogállamisági eljárásban a végső döntés a Tanácsban (6,3 milliárd eurónyi magyarországi felzárkóztatási forrást felfüggesztettek a 22-ből addig, amíg a magyar kormány nem teljesíti maradéktalanul a 17 féle közbeszerzési és korrupcióellenes intézkedést), most arról kell döntenie a Bizottságnak, hogy elkezdi elfogadni a 2021-2027-es Partnerségi Megállapodást és az azt alábontó Operatív Programokat. Ezen döntéssorozat kapcsán azt is jeleznie kell a Bizottságnak a magyar kormány felé, hogy melyek azok az alapvető, ún. horizontális ügyek, amelyek rendezéséig nem teljesíthet az uniós rendeletből (CPR) fakadó okok miatt időközi kifizetéseket Magyarország felé. Ennek a "jelzésnek" az előkészítése a ma beadott kereset a Bíróságra.

A Portfolio megbízható háttérinformációi szerint a közel 22 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásunk kapcsán összesen 4 ún. horizontális feljogosító feltételt határoz meg az Európai Bizottság, azaz olyan uniós alapértékekkel, alapvető emberi jogokkal kapcsolatos feltételeket, amelyeknek még azt megelőzően meg kell felelnie Magyarországnak, hogy az Európai Bizottságtól pénzt tudjon lehívni a különféle felzárkóztatási programokra (utófinanszírozásban). Ezen feltételek egyike a gyermekvédelmi törvény, igaz az ezzel kapcsolatos vita nem teljes mértékben horizontális feltétel olyan értelemben, hogy nem mind a 22 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásunk kifizetését blokkolja odáig, amíg el nem rendezzük, hanem csak egy viszonylag kis részét (pl. oktatással, közneveléssel kapcsolatos program elemek kifizetését blokkolja). Így tehát a most Európai Bíróságra kerülő per kapcsán két út lehetséges: vagy megváltoztatja a kormány a Bizottság által kifogásolt törvényt, hogy az érintett program elemekre is le tudjon majd pénzt hívni Brüsszelből, vagy az adott program elemeket kiveszi az érintett Operatív Program(ok)ból (tartalmilag átdolgozza), és így a törvény megváltoztatása nélkül, a többi program elemre hívja le majd később a pénzeket.



A többi három horizontális feljogosító feltétel közül azonban tudomásunk szerint van olyan, amely ténylegesen horizontális kihatású, azaz mind a 22 milliárd eurónyi brüsszeli felzárkóztatási forrásunk kiutalását blokkolja addig, amíg el nem rendezzük a vitát Brüsszellel. Ezek a feltételek akkor tisztulnak majd ki pontosan, amint a Bizottság tudomásunk szerint a következő napokban nemcsak a Partnerségi Megállapodást, hanem az összes Operatív Programunkat (mind a 11 fajtát) is egyesével jóváhagyja, és ezeknek a bizottsági döntéseknek a szövegében felbukkannak majd a különféle feljogosító feltételek (horizontálisak, illetve vertikálisak, utóbbiak inkább csak technikai jellegű feltételek).

