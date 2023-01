A kormány szép csendben közzétette az uniós forrásokhoz szükséges törvénymódosításokat

Szerda este társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Igazságügyi Minisztérium az uniós kohéziós források lehívásához elvárt reformjavaslatait az interneten. A külön nem kommunikált salátatörvény számos ponton próbál megfelelni az Európai Bizottság által elvárt követelményeknek, de a Portfolio információi szerint még alapos értékelés vár a tervezetre, és az Erasmus program hamarabb feloldódhat a brüsszeli tilalmak alól.

Varga Judit igazságügyi miniszter a Magyar Nemzetnek nyilatkozta azt, hogy már kedden kimegy Brüsszelbe tárgyalni, hogy kiharcolja az Erasmus cserediák- és Horizont kutatási programokhoz a magyarok hozzáférését. Arról korábban írtunk, hogy ez miért problémásabb, és miért nem rendezhető külön a többi jogállamisági kritériumtól.

A kijelentésében viszont van egy sokkal fontosabb mondat, ami csak mellékinformációként szerepel a szövegben, miszerint az Európai Bizottsággal a Magyarországtól igényelt igazságügyi vállalásokról szóló törvénymódosítások esetében Varga Judit azt mondta:

az ezzel kapcsolatos kodifikáció lezajlott, amit már társadalmi egyeztetésre is bocsátottak.

A mondat annyira ártatlan volt, hogy a Portfoliót egy a jogállamisági tárgyalásokra rálátó brüsszeli forrása tájékoztatta arról, hogy a tervezet felkerült az Igazságügyi Minisztérium honlapjára. Azt pedig több brüsszeli diplomata is megerősítette, hogy noha nem várták, hogy a magyar kormány már január közepén jelentkezik a 22 milliárd eurónyi kohéziós forrás feloldásához szükséges vállalásokkal, most azt mégis szép csendben mégis "társadalmi egyeztetésre" hivatkozva közzétették. Arról egyelőre nem foglaltak állást, hogy mennyire orvosolja a tervezet a brüsszeli kifogásokat.

Mint ismert, karácsony előtt az Európai Bizottság aláírta Magyarországgal a Partnerségi megállapodást, amely a felzárkóztatási támogatások lehívásához szükséges, de az Európai Tanács egyelőre nem folyósítja a tételeket, hanem elvárja, hogy az Orbán Viktor vezette kabinet végrehajtsa a teljesen más forráscsoportba, a helyreállítási és ellenállósági eszköz lehívásához szükséges tervben meghatározott 27 szupermérföld közül az igazságügyi reformok végrehajtását. Mindezt március végéig kell a magyar kormánynak átvinnie az országgyűlésen.

A négy igazságügyi reformkövetelés kiterjed arra, hogy:

az Országos Bírói Tanács (OBT) hatásköreit megerősítsék az Országos Bírósági Hivatallal (OBH) szemben,

a Kúria estében növeljék a transzparenciát, szigorúbb feltételek vonatkozzanak a legfelsőbb bíróság elnökének kiválasztására, a bírák kinevezésére, valamint javítsák az ügyelosztási rendszert,

orvosolják azt, hogy a közhatalmat gyakorló szervek alkotmányjogi panasszal fordulhassanak az Alkotmánybírósághoz (a brüsszeli érvelés szerint így megakasztva egyes bírósági vagy törvényszéki ítéletek érvényesítését),

illetve az Európai Bizottság megkövetelte, hogy a magyar bírák közvetlenül fordulhassanak az Európai Unió Bíróságához, az előzetes döntéshozatal iránti kérelem előterjesztésére vonatkozó joguk ne korlátozhassa semmilyen magyar bírói szerv (például az OBT, a Kúria vagy szélsőséges esetben az Alkotmánybíróság.

Ezek jelentik a beugrót, hogy a kohéziós és a helyreállítási alap forrásai elérhetők legyenek, azonban az Európai Bizottság lépéseket vár el a jogállamisági eljárásban tett 17 magyar kormány által megfogalmazott vállalás maradéktalan végrehajtására. Így például a közbeszerzési rendszer átláthatóbbá és versenybarátabbá tételére, vagy az Integritás Hatóság működési garanciáinak biztosítására, továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványok tagjai esetében az összeférhetetlenségi szabályok uniós joghoz való igazítására. (A mostani felsorolás nem teljes, arról korábban részletesen írtunk.)

A kapun kopogtat a magyar kormány

A kormány által most közzé tett, február 3-ig véleményezhető törvényjavaslat most főként a négy igazságügyi kritériumnak próbál megfelelni. Így az Országos Bírói Tanács ügyével foglalkozik a leghosszabban. Az egyik legfontosabb, hogy az OBT jogi személyiséget kap, és jelentősen bővítették a jogköreit. Például az általános központi igazgatás területén a bíróságokat érintő jogszabályok alkotására, módosítására már javaslatokat tehet, véleményezési hatáskört is kap.

Az OBT valamennyi tagját egy-egy jogi végzettségű igazságügyi alkalmazott segíti, bírói helyenként lesznek képviselőik. Az alkalmazott akár bírósági titkár is lehet, aki a Tanács elnökének beosztottja lesz. A beosztottak képzettségi követelményeit maga a testület határozza meg, ezt módosítani is csak a megkérdezésükkel lehet, ha az igazságügyi miniszter változtatna. A javadalmazásukat is külön szabályozzák. Ezek mind azért fontos módosítások, mert így anyagi és szakmai függetlenséget is kapnak az érintettek, mindehhez pedig külön költségvetés is jár az Országos Bírói Tanácsnak ezt garantálandó.

Ezzel párhuzamosan viszont az Országos Bírósági Hivatal (OBH), vagyis a bíróságok központi igazgatási szerve - amely Handó Tünde elnöksége alatt konfliktusba is került az Országos Bírói Tanáccsal - szigorúbb feltételeknek kell megfeleljen. Például a testület vezetőjét ugyan továbbra is a köztársasági elnök javasolja az Országgyűlés számára, de azon személyek közül kell választania, akik esetében az OBT határozatában vagy a Fővárosi Törvényszék végzésében megállapította, hogy alkalmasak az elnöki posztra. Ennek kapcsán viszont jön két fontos módosítás is:

egyrészről jövőben az választható az OBH elnökévé, aki a hatályos rendelkezések szerinti feltételeknek való megfelelés mellett legalább 2 évig bírósági vezetői tisztséget töltött be, valamint kiválóan alkalmas minősítést kapott a valamennyi bírói értékelésen.

másrészről az OBT jelentkezőnként határozatot hoz a jelentkezők törvényi feltéteknek való megfelelősége kérdésében, ha elutasítanak valakit, az fellebbezhet a döntés ellen, a közigazgatási ügyet a Fővárosi Törvényszék folytatja le, az ott született végzéssel szemben nincs fellebbezési lehetőség.

Fontos tilalom még, hogy az Alkotmánybíróság tagjai nem kérhetek a bírói kinevezésüket, ami nehezíti, hogy átpályázzanak az OBH-hoz.

Emellett az OBT olyan jogokat is kap, mint a költségvetés területén javaslatot tehet, valamint véleményezi a bíróságok finanszírozására vonatkozó javaslatot és az annak végrehajtására vonatkozó beszámolót. Az OBT a statisztikai adatgyűjtés, az ügyelosztás és a munkatehermérés területén egyetértési jogot gyakorol az OBH elnökének a szükséges bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámok meghatározására vonatkozó döntése tekintetében, de a terheltséget is mérheti.

Az Országos Bírói Hivatal elnökének kinevezésekor kötelező véleményt formálhat meg, ugyanígy a Kúria elnökségére választott személy esetében is hasonlóan tehet. Sőt, megteheti ezt a két szervezet elnökhelyettesei esetében is. Ha pedig a Kúria elnöke nem megfelelően jár el, akkor alkotmánybírósági panaszt tehet az Országos Bírósági Tanács.

A javaslat reagál a hatóságok eddig az Alkotmánybíróságon tehettek panaszt. Mostantól erre nincs lehetőségük, így valószínűtlenebb, hogy egy jogerős bírósági ítéletet utólag megtámadjanak, majd évekig álljon az Ab-nál, amelyet Brüsszel különösen problémásnak tartott.

Az is felmerült kifogásként az Európai Bizottság - és korábban magyar jogi szervezetek - részéről, hogy a Kúria akár háromtagú testületekkel is döntést hozhatott. Most ezt is orvosolná a beterjesztett salátatörvény: mivel a Kúria már jelenleg is öt hivatásos bíróból álló tanácsban jár el, így ezt teszik főszabállyá és csak szélsőségesen indokolt esetben lehet három fő a testületben. Fontos változás, hogy ez a közigazgatási és polgári eljárásokhoz hasonlóan a büntetőeljárás során is így kell, hogy legyen.

A most véleményezésre kiadott tervezet pedig elvileg elhárítja az akadályt, hogy a bírók közvetlenül fordulhassanak az Európai Unió Bíróságához előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel. Bár azt is rögzíti a jogszabály, hogy az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló indítvány elutasításáról hozott végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, amely esetében lehet, hogy Brüsszel hiányolni fogja a feljebbviteli fórumot.

Összességében viszont az látszik, hogy a kormány nagyjából minden vitás pontnál tett javaslatot, az OBT esetében kellő garanciákat akart adni a szervezet függetlenségére. A Bizottság számára a legfontosabb vizsgálati terület a Portfolio információi szerint az lehet, hogy az Országos Bírói Hivatal párhuzamos jogkörei esetében hogyan garantálják a módosítások, hogy a Bírósági Tanács ne legyen megkerülhető. Ott viszont nem látszódik hiányosság, hogy a közhatalmat gyakorló szervek nem fordulhatnak az Ab-hoz panasszal.

Informátoraink szerint önmagában még az nem feltétlenül lesz elegendő, ha a javaslatokat elfogadják, ez önmagában nem indítja meg az uniós támogatások kiutalását. A salátatörvény megszavazása után a gyakorlatban is értékelik majd a magyar vállalások hatásosságát. Azt viszont egyértelműsítették, hogy a vizsgálati periódus előtt javaslatot tehet majd az Európai Bizottság, ha a reformok megfelelnek a jogállamisági elvárásoknak, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál is orvosolják az összeférhetetlenségi szabályokra vonatkozó hiányosságokat, akkor

AZ ERASMUS ÉS HORIZONT PROGRAMOK AKÁR MÁR TAVASSZAL KIKERÜLHETNEK A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI TILALOM ALÓL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA MEGINDUL-E.

