A kormány kilencven fokos fordulatot vett 9,6 milliárd euró hitelért

Noha eleinte a magyar kormány elutasította, hogy igényelje az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz olcsó hitelkeretét, most mégis felkérték Navracsics Tibor uniós főtárgyalóvá előlépett területfejlesztési minisztert annak megigénylésére. Nyáron jár le a határidő a 9,6 milliárd eurós olcsó uniós hitel felvételére, amelynek felhasználásáról Lantos Csaba energiaügyi miniszter dönt majd.

Kedd este jelent meg a Magyar Közlönyben az a határozat, amely szerint a magyar kormány a Helyreállítási Alap hitelkeretét is lehívja. Az Orbán Viktor vezette kabinet ettől eddig elzárkózott, mivel azzal érvelt a miniszterelnök, hogy Magyarország olcsón tud magától is hitelt felvenni. Ennek fényében már 2021 szeptemberében történt is egy devizakötvény-kibocsátás összesen 4,25 milliárd dollár értékben, amit azzal magyarázott egy interjúban Orbán Viktor, hogy

Ha nem jön a brüsszeli pénz, akkor kimegyünk egyedül a pénzpiacra, és onnan pótoljuk a forrásokat.

Ebben aztán már egy enyhe fordulat látszott 2022 tavaszán: márciusban már levélben jelezte a kabinet, hogy mégis igényt tarthat a 9,6 milliárd eurós hitelkeretre Magyarország. Akkor az Európai Bizottság jelezte, hogy ha azt az orosz energiafüggőség csökkentésére fordítaná a kormány, akkor tárgyalhatnak róla. Ez végül nem történt meg, Orbán Viktor akkor nem a zöldátállásra, digitalizáció és fenntarthatósági célok elérésére fordította volna a keretet, így az nem is érkezett meg.

Végül most tényleges lépést tett erre a kormány, mivel a kedden megjelent határozat szerint felszólítják Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a hitelkeret lehívásáról, ami jelenlegi árfolyamon nézve több mint 3700 eurónyi forrást jelenthet.

Mint az a jogszabályból kiderül, a kormány

felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a Magyarország számára a (…) hitel felvétele érdekében szükséges tárgyalásokat folytassa le, azzal, hogy a későbbi mozgástér megőrzése érdekében – a kormány eltérő döntése hiányában – a teljes rendelkezésre álló hitel felvételéről nyilatkozzon;

Az utasításból pedig az is vélelmezhető, hogy azt az energetikai függetlenségre is fordíthatják a Bizottság korábbi jelzésének megfelelően: a hitel pontos mértékét az energiaügyi miniszter által kidolgozott részletes szakmai tervek és az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalás alapján kell meghatározni. Tehát Lantos Csaba dolgozza majd ki a programokat, amelyekre a pénzt megigénylik, illetve ügyel arra, hogy a deklaráltan az orosz energiafüggőség csökkentő másik uniós programmal, a RePowerEU-val összhangban használják azt fel.

A kormány még időben lépett: a Helyreállítási Alap nagyobbik, vissza nem térítendő részét december 31-éig kellett a kormánynak megszereznie, viszont a hitelkeret igényléséről nyár közepéig kell egyeztetni az Európai Bizottsággal. Viszont egyelőre sem a helyreállítási, sem a kohéziós források nem érkeznek Brüsszelből: az Európai Tanács a jogállamisági eljárásban egy négypontos igazságügyi reformhoz kötötte a kifizetéseket. Az ezekhez szükséges reformokat a múlt héten adta társadalmi egyeztetésre az igazságügyi tárca.

