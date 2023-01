Orbán Viktor egy neves konzervatív lapnak azt mondta, hogy nem akarná Magyarországot az EU-ban, csak épp nincs más választása - Majd inkább kivették ezt a részt

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a héten kétórás interjút adott (a Mathias Corvinus Collegium The Future of Publishing című konferenciájára érkező) külföldi újságíróknak a Karmelita kolostorban, amelyben a résztvevők szerint vezető politikusokhoz képest szokatlanul nyíltan beszélt gondolatairól, politikai irányelveiről, értékelést adott a zajló geopolitikai vitákról, valamint Magyarország helyzetéről.

"Orbán annyira őszinte volt, hogy többször is megkérdeztem egy segédemet, hogy ez tényleg jegyzőkönyvbe van-e véve. Csak két-három alkalommal mondta, hogy valamit nem lehet idézni, és akkor is csak azért, hogy rövid ítéletet mondjon bizonyos közszereplőkről" - írta az American Conservative újságírója, Rod Dreher, de rajta kívül jelen volt még Sohrab Ahmari iráni-amerikai publicista, Gladden Pappin, valamint a European Conservative szerkesztője, Mario Fantini és a Spectator US szenior kollégája, Zack Christenson. A találkozóról a kormányfő politikai tanácsadója, Orbán Balázs a Facebookon osztott meg képeket.

A cikkben először Orbán Viktor helyzetértékelését közlik az orosz-ukrán háborúról, felemlegetve, hogy "Orbán kecske a NATO-birkák között". Mint írják, gyakorlatilag a kezdetektől fogva keményen szorgalmazta a tűzszünetet és a békés rendezést, amelyre a magyarázat nem az oroszok iránti különösebb szeretet, "hanem Magyarország és Európa sorsáért való aggódalom".

A beszámolóból az derül ki, hogy a magyar miniszterelnök szerint a Nyugatnak meg kell értenie, hogy Putyin nem engedheti meg magának, hogy veszítsen, és nem is fog veszíteni, mert jövőre újraválasztják, és nem indulhat úgy, mint egy háborút vesztett elnök.

Ráadásul Oroszország nem engedheti meg, hogy a NATO jelen legyen Ukrajnában. Már régen elmúlt az az idő, amikor Oroszország képes lett volna meghódítani Ukrajnát, vagy baráti rezsimet telepíteni. Ha Oroszország gyors győzelmet aratott volna, ez talán lehetséges lett volna, de most már reménytelen.

- idézik Orbán Viktor véleményét, aki szerint így már Oroszország célja az, hogy Ukrajnát egy kormányozhatatlan ronccsá tegye, hogy a Nyugat ne tarthasson rá igényt. Úgy látja, hogy ez részben már megtörtént, de "ez most Afganisztán, azaz a senki földje".

A legérdekesebb gondolat a miniszterelnöktől, hogy

A Nyugat nem érti, hogy Ukrajnában az idő Oroszország oldalán áll. Oroszország hatalmas ország, és hatalmas hadsereget tud mozgósítani. Ukrajna már most kifogyóban van a csapatokból. Ha ez megtörténik, akkor mi lesz?

Ezért úgy látja, hogy a Nyugat - így Magyarország is - nagy-nagy bajban van". Arra számít, ha Oroszország közelgő tavaszi offenzívája sikeresnek bizonyul, akkor a NATO-országok azzal a kérdéssel fognak szembesülni, hogy küldjenek-e katonákat Ukrajnáért harcolni. Orbán Viktor szerint az amerikaiak nem ezen gondolkodnak, de egyre több európai embernek ez jár az eszében, akiknek az országai pusztulást szenvedhetnek, ha a háború kiterjed.

A magyar miniszterelnöknek vissza is kérdeztek, hogy valósnak tartja, hogy NATO-csapatok harcolnak majd az oroszok ellen Ukrajnában, amire igennel válaszolt. "Ez ma őrültségnek hangzik, de ha megnézzük a tendenciát, hogy hogyan jutottunk el idáig, ma már nem zárható ki" - összegzik a véleményét, amely szerint a Nyugat már most is háborúban áll Oroszországgal, és ebbe egyre inkább belesodródunk.

Ő viszont ezt ellenzi, nem akar ilyen háborút, de szerinte túl sok nyugati ember áltatja magát azzal kapcsolatban, hogy mi történik valójában - és mi történhet.

Egy újságíró megkérdezte a miniszterelnököt, hogy szerinte lehet-e nukleáris háború, amire azt mondta, "nem tudom kizárni, hogy bevetnék".

Azt azért pontosította, hogy taktikai harctéri atombombákról beszélt, nem pedig Varsó és Berlin feletti gombafelhőkről, bár kis esélyt erre is számol. Ha Ukrajna valahogyan, nyugati fegyvereket használva eljut odáig, hogy átlépi a határt orosz területre, akkor ezt komolyabb fenyegetésnek tartja.

A beszámoló szerint valaki rámutatott, hogy az oroszok eddig siralmasan teljesítettek a harctéren, amire azt válaszolta, hogy az orosz hadsereg esetében ez történelmileg "mindig így ment". Állítólag úgy fogalmazott, hogy rosszul kezdenek, de egy idő után rájönnek a dolgokra, és aztán nehéz lesz őket megállítani. Arra számít, hogy ezúttal is ez lesz a helyzet.

Az ülés elején azt is megemlítette, hogy Oroszországnak az Iránnal való szövetségre kényszerítése rendkívül veszélyes Izraelre nézve, és reményét fejezte ki, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, akinek felnőtt fia is ott ült az asztalnál, béketeremtő lehet Oroszország és Ukrajna között. Bár Ukrajna elképesztő sikereket ért el Oroszországgal szemben, Orbán szerint hosszú távon nem látja, hogy mi Nyugaton a győztes oldalon állnánk, különösen Oroszország gyártási kapacitását figyelembe véve.

Orbán arról is beszélt, hogy az Európai Unió 27 vezetője között ő az egyedüli, aki ellenzi az ukrajnai háborús politikát. Azt mondta, hogy ez nagyon frusztráló, mert a többi tagállami vezető azt hiszi, hogy a történelem jó oldalán áll. Szerinte emellett sokakra nyomást gyakorol Washington, valamint "a liberális médiától való félelem" mondatja ezt velük.

A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország választott vezetőjeként azt tekinti feladatának, hogy segítsen népének megbirkózni a ma előttük álló kihívásokkal, és felkészítse őket a holnap kihívásaira, nem hiszi, hogy ő lenne az egyetlen, aki félreértelmezi a helyzetet.

Orbán szerint Emmanuel Macron francia elnök az egyetlen másik európai vezető, aki víziószerűen gondolkodik. Azt mondta, ha ő azt javasolná, hogy Európának vissza kell térnie keresztény gyökereihez, hogy megbirkózzon az előttünk álló problémákkal, Macron nem értene egyet, és liberális ideológiai stratégiát javasolna. Az összes többi európai vezető számára az egész kérdés ostobaságnak tűnne.

Orbán tett egy erős és szúrós megjegyzést a németekről a jelenlegi háborúban: "A németek szenvednek, mert tudják, mi a nemzeti érdekük, de nem tudják kimondani". Úgy érti ezt, hogy a német vezetés tudja, hogy semmi keresnivalója nincs abban, hogy részt vegyen egy háborúban Oroszországgal, de valamilyen okból képtelen nemet mondani Washingtonnak.

Valaki felvetette egy Putyint eltávolító oroszországi puccs lehetőségét. Orbán hevesen reagált, mondván, hogy nincs senki a sorban Putyin utódjaként, aki más beállítottságú lenne, mint az orosz elnök. Szerinte így egy puccs nem oldana meg semmit.

Amikor Magyarország és az Európai Unió kormánya közötti egyre szélesedő szakadékról kérdezték a miniszterelnököt, azt mondta, hogy a távolság valóban nő Brüsszel és Magyarország között. Orbán arról beszélt, hogy szerinte ez azzal az alapvető különbséggel függ össze, amely az emberi lényről alkotott rivális elképzeléseik között van - és, mint utalt rá, a társadalomról alkotott elképzeléseik között. Itt aztán kitért a nemek és a bevándorlás kérdéséről fennálló ellentétes álláspontokra.

Például azt mondta, hogy Magyarországon most nulla az iszlám bevándorlás, és ezt így is akarja tartani. Természetesen az uniós liberálisok ezt bigottnak fogják tartani. De Magyarországnak nem kell szembenéznie a diverzió áldásával, amivel Spanyolország ma szembesül, ahol templomok közelében történt egy merénylet.

Az interjú legérdekesebb része viszont az, amikor arról kérdezték Orbán Viktort, hogy hogyan látja a magyar uniós tagságot. Itt az eredetileg az American Conservative-on megjelent szövegben az szerepelt, hogy a miniszterelnök azt mondta:

Valaki megkérdezte a miniszterelnököt, hogy szeretné-e, ha Magyarország az EU-ban maradna. "Egyértelműen nem!" - mondta, hozzátéve, hogy Magyarországnak nincs más választása, mert exportjának 85 százaléka az EU-n belülre megy.

A megjelenés után viszont ezt a részt erősen átírta a szerző, így most az angol szöveg úgy szól:

Orbán Viktor elmondta, hogy személy szerint fájdalmas számára, hogy Magyarország az EU-ban van, és ki van szolgáltatva annak zsarnokságának, de nem kérdés, hogy Magyarország az EU-ban marad, mert a gazdasági jólét függ tőle. Mégis, nehéz elviselni, hogy az EU vezetése rángatja.

A szöveg megváltoztatás kapcsán megkerestük Havasi Bertalan államtitkárt, a miniszterelnök sajtóreferensét, hogy pontosan hogyan hangzott az eredeti állítás. Az American Conservative újságírója hibázott, vagy Orbán Viktor fogalmazott félreérthetően. Amint megkaptuk válaszát, a cikkben jelezni fogjuk. Maga a szerző, Rod Dreher szerint utólag azért pontosított, mert félreérthető volt az eredeti mondat, nem akar kilépni Orbán Viktor az EU-ból, de nehéz Brüsszellel tárgyalni.

To clarify the point from last nights interview with : he does NOT want HU to leave the EU! His point, in context, was that it is hard dealing with Brussels, but HU economic and national interest demand it. So he continues. @PM_ViktorOrban