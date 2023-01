Orbán Viktor enged az Európai Bizottságnak, Brüsszel világos választ ígér

Megoldódhat az Erasmus+ és a Horizont programok uniós blokkolása, miután Navracsics Tibor területfejlesztései miniszter bejelentette: a miniszterelnök abszolút támogatja” az összeférhetetlenség kimondását a miniszterek esetében a vagyonkezelő alapítványok esetében. Brüsszeli források a Portfoliónak jelezték, hogy világosan fogalmaznak majd más döntéshozók összeférhetetlenségével kapcsolatban is.

Mint ismert, az Európai Tanács december 15-i végrehajtási határozatában felfüggesztette Magyarország számára 22 milliárd eurónyi kohéziós kifizetését, amíg az elvárt igazságügyi reformokat nem hajtja végre a kormány, majd a további utalásokat a jogállamisági eljárásban tett 17 vállalás szerinti eredmények alapján indíthatják meg. Egy másik pontban az uniós intézményrendszereket eltiltották attól, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal 2022. december 15. után új kötelezettségvállalásokat tegyenek, amíg ott az összeférhetetlenségi panaszokat nem kezeli a kormány.

A fő probléma az, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaiban már politikusként nem aktív személyek mellett miniszterek és államtitkárok is pozíciókat kaptak. Mindez pedig Brüsszel szerint összeegyeztethetetlen az uniós költségvetés hatékony végrehajtásával. Az Európai Tanács a végrehajtási határozatban világosan az EU-s jogszabályokban foglal szabályozásnak megfelelőt kért, ez pedig eltiltja a törvényhozói hatalom (ezek a képviselők) azon tagjait, akik elfogultak vagy érintettek lehetnek a támogatások felhasználásában, vagy azok odaítélésében.

A Bizottság már szeptember óta több tárgyaláson jelezte aggályait, a Tanács pedig világosan kifejtette a problémáit, de az Orbán Viktor vezette kabinet mégsem változtatott érdemben a szabályokon, mindössze annyit változtattak volna a közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében, hogy a különböző döntések előtt az érintettséget, összeférhetetlenséget jeleznie kellene a politikusoknak, más kuratóriumi tagoknak.

Ennek eredménye az, hogy a megkötött szerződések esetében még nem zárták ki a Horizont kutatási és az Erasmus cserediákprogramokból a magyar intézményeket, az új pályázataikat odaítélhetik számukra, de azok végrehajtására addig nem szerződhetnek az érintett intézményekkel - így a 21 modellváltott egyetemmel és három olyan szervezettel, mint az Áder János által létrehozott Kék Bolygó Alapítvány vagy a Matthias Corvinus Collegium -, amíg a kuratóriumban fel nem számolják az összeférhetetlenségi gondokat.

Most Navracsics Tibor uniós főtárgyalóvá előlépett területfejlesztési miniszter jelentette be, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök abszolút támogatja, hogy a miniszterek esetében kimondják az összeférhetetlenséget.

Az atv.hu-nak Navracsics Tibor azt nyilatkozta, hogy "az előkészítés zajlik, először bevissszük a javaslatokat a kormány elé, aztán egyeztetünk a Bizottsággal". Mint ismertette, az általa előterjesztett törvényjavaslatban szerepel a miniszterek összeférhetetlensége az egyetemi alapítványi kuratóriumi tagsággal, azaz, hogy miniszter nem lehet kurátor.

Arra a kérdésre, hogy államtitkárok, polgármesterek lehetnek-e kuratóriumi tagok, Navracsics Tibor azt válaszolta: ezt még efyeztetni kell az Európai Bizottsággal,

mert amikor tárgyaltunk, nem tudták megmondani, hogy egészen pontosan milyen körre gondolnak” az összeférhetetlenség tekintetében.

Brüsszel világos beszédet ígért

Ahogy arról a Portfolio már beszámolt: az Európai Bizottság tagjai már a múlt heti találkozók előtt több hónappal korábban is jelezték, hogy álláspontjuk szerint világos, mi az uniós fogalma az összeférhetetlenségnek. Jelezték, hogy a kulcs az, hogy a Tanács határozatában a kötelezettségvállalást megtiltó, az uniós költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabály 62. cikkében foglaltak felett közvetlenül is tisztázzák a 61. cikkben, hogy:

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha az (1) bekezdésben említett pénzügyi szereplő vagy egyéb személy feladatainak pártatlan és tárgyilagos ellátása családi vagy érzelmi okok, politikai szimpátiával vagy nemzeti kötődéssel kapcsolatos okok, továbbá gazdasági érdek vagy bármely más közvetlen vagy közvetett személyes érdek miatt sérül.

Mostani kérdésünkre két diplomata is azt válaszolta, hogy a magyar kormányt már szeptemberben és októberben is tájékoztatták róla, hogy az államtitkárok és helyettes államtitkárok esetében is fennállhat az elfogultság kockázata, ahogy más állami hivatalok vezetői esetében is problémát jelenthet az ilyesmi. Mint állítják, bár aktív politikusok más tagállamokban is tagjai lehetnek egyetemi kuratóriumoknak, azonban az egyetemi autonómia jóval erősebb, döntési körük nem terjed ki például uniós források használatára, valamint példanélküli, hogy vezető beosztású törvényhozók kevés korláttal vehetnek részt a kuratóriumok munkájában.

Portálunkkal most közölték, hogy a magyar jogszabálytervezet ismeretében is világosan jelzik majd problémáikat, ha azokat nem orvosolja az Orbán Viktor által is támogatott javaslat.

Címlapkép: Európai Unió/Jennifer Jacquemart.