Az Európai Unió drasztikus gyógyszerár-változtatásra készül

Az EU lépéseket tesz, hogy az európai fogyasztók több fajta gyógyszerhez gyorsabban és olcsóbban jussanak hozzá, ezért harcba szállnak a gyógyszeriparral. Fokoznák a versenyt azáltal, hogy az egyes cégek által kifejlesztett hatóanyagok szabadalmi védettségi idejét két évvel csökkentenék. Ezáltal olcsóbb gyógyszerek is megjelennek majd a piacon, amit már most hevesen támad a Big Pharma.

Az uniós gyógyszerjog felülvizsgálatára irányuló tervezet szerint az Európai Bizottság rengeteg kiváltságot venne el a gyógyszergyártóktól, köztük azt, hogy a márka nélküli versenytársak hamarabb léphessenek piacra, és ezáltal a fogyasztók számára csökkenjenek az árak. Leegyszerűsítve az a cél, hogy hamarabb kezdődhessen meg a generikus gyógyszerek gyártása és forgalmazása.

Ezek a már lejárt szabadalmi védettségű vagy szabadalmi védettség alá nem eső originális termékekkel azonos hatóanyagtartalmú, összetételű készítmények. Viszont jelenleg nagyon sokáig tart, amíg lejár egy gyógyszer védettsége a különböző szabadalmi korlátozások miatt. Most Brüsszel azt tervezi, hogy csökkentik ezt az időtartamot, ameddig a gyógyszergyártók verseny nélkül értékesíthetik a gyógyszereiket, így a konkurencia hiánya miatt olyan árat szabhatnak, amilyet csak akarnak - tudta meg a Politico.

Jelenleg a márkás gyógyszereket kifejlesztő vállalatoknak 10 évük van arra, hogy egy sajátfejlesztésű gyógyszert kizárólagosan értékesítsenek, ezután a riválisok generikus készítményeket hozhatnak forgalomba, amelyek gyorsan lenyomják az árakat - és az eredeti gyógyszerfejlesztők nyereségét.

Az EU ezt az időszakot két évvel csökkentené, ami azt jelenti, hogy az olcsóbb gyógyszerek hamarabb kerülhetnek a piacra, és így több emberhez juthatnak el a gyógyszerek.

Helyzetben hozzák a magyar betegeket is

Van azonban egy további csavar is: a bizottsági tervezet szerint azok a vállalatok, amelyek valamennyi uniós piacon elérhetővé teszik gyógyszereiket, a tíz éves védettségi idő egy részéből kieső időszak egy részét visszakaphatják. Ennek oka, hogy az EU a gyógyszerekhez való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségeket is ki akarja egyenlíteni, amelyek a blokkot sújtják.

Jelenleg a németországi betegek átlagosan két évvel korábban jutnak új gyógyszerekhez, mint a magyar, lengyelországi vagy romániai betegek. Ez részben azért van így, mert a nyugat-európai országok rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és bürokráciával ahhoz, hogy gyorsabban engedélyeztessék a termékeket, valamint a társadalombiztosítási támogatást is nagyobb arányban biztosítják, így a betegek olcsóbban vehetik meg a készítményeket, de közben a gyógyszergyártók profitszintje is magas marad. Mindez azzal a hátránnyal is jár, hogy precedensként lobogtatják a gyógyszergyártók a gazdagabb országokban kialkudott árakat, amikor a kisebb államokkal tárgyalnak.

Az EU végrehajtó szerve azonban komolyan veszi, hogy egészségügyi uniót hoz létre, amelyben az ilyen tagállamok közötti gazdasági egyenlőtlenségeket felszámolják. Ezt már korábban is üdvözölték a fogyasztói érdekvédelmi csoportok és betegjogi szervezetek, most pedig a generikus készítmények elérhetőségének javítását is támogatják.

A gyógyszerlobbi már megmozdult

A Big Pharma, vagyis a nagy gyógyszergyártók érthető módon ellenzik a lépést: azt állítják, hogy Európa már most is lemaradásban van az Egyesült Államokkal és Kínával szemben a kutatás-fejlesztési versenyben. Az ambiciózus biotechnológiai startupok számára, amelyek például a legmodernebb genetikai terápiákon dolgoznak, nem Európában fejlesztenek.

Ennek részben az lehet az oka, hogy az Egyesült Államokban nincs valódi állami gyógyszerár-támogatási rendszer, a gyártók árazására vonatkozó szabályok sokkal lazábbak. A magánbiztosítókkal könnyebben alkudoznak egy-egy készítmény fogyasztói áráról. Részben ennek is köszönhető, hogy az Európai Unióban átlagosan 40 százalékkal olcsóbbak a gyógyszerek, mint a tengerentúlon, az amerikai piac profitszintjei így sokkal vonzóbbak a Big Pharmának. Ha a generikus készítményekkel még lejjebb szorítják a nyereségüket, akkor az EU-s kutatás-fejlesztés kevésbé vonzó lesz a gyógyszeriparnak.

Nathalie Moll, az európai gyógyszeripart képviselő lobbicsoport, az Európai Gyógyszeripari Szövetség (EFPIA) főigazgatója ezért támadja is az Európai Bizottság javaslatát. Rámutatott az Egyesült Államok és Európa között a gyógyszerkutatásba történő befektetések terén egyre növekvő szakadékra, amely a 25 évvel ezelőtti 2 milliárd euróról 25 milliárd euróra nőtt.

"Akár naivitásról, akár vak optimizmusról, akár arról a tudatosabb döntésről van szó, hogy Európa az USA-ból és Ázsiából származó innovációra támaszkodik, mindenkinek nem lehet kétsége afelől, hogy az általunk látott jogszabálytervezet rendkívül káros lenne az európai innovatív gyógyszeripar versenyképességére nézve" - mondta Moll a Politicónak.

Várhatóan így komoly lobbizásba kezdenek majd a nagy gyógyszercégek az Európai Bizottságnál, amire még idejük is van: közel két hónap van az EU javaslatának társadalmi egyeztetésére. A Corporate Europe Observatory nevű megfigyelőcsoport becslése szerint több mint 290 gyógyszeripari lobbista van Brüsszelben, ami az EU legbefolyásosabb ágazatai közé teszi ezt a csoportot.

A Big Pharmának pedig erős szövetségesei vannak a tagállamokban: Németország és Franciaország gyors engedélyeztetési eljárásai révén így is hamar hozzájut az innovatív készítményekhez, miközben számos nemzeti vállalatuk tevékenykedik a szektorban.

De még így is inkább az látszik, hogy az Európai Bizottság áll nyerésre az ügyben: Európa elöregedő népessége miatt az egészségügyi költségek folyamatosan emelkednek minden tagállamban. Ennek jelentős részét képezik a gyógyszerárak, így ezek megfékezése kulcsfontosságú része lesz minden hosszú távú megoldásnak, különben az egyes államok költségvetéseiben egyre nehezebben kigazdálkodható tételt jelentenek majd az egészségügyi ellátási díjak.

Címlapkép: Getty Images.