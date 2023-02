Hiába a magyar miniszterek lemondása, az Európai Bizottság még mindig lépéseket vár a kormánytól

A múlt héten jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a kormány döntött, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok tagságáról lemondanak a miniszterek és egyéb kormánytagok. Azonban Brüsszel egyelőre nem kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy az Erasmus és Horizont uniós programok felfüggesztését eredményező helyzetet milyen módon kívánja rendezni a kormány. Lépni kell az ügyben, mert ez tovább odázhatja az uniós kohéziós források kifizetését.

A magyar kormány bejelentéséről, miszerint a magyar kormány hét minisztere holnaptól lemond alapítványi egyetemek igazgatótanácsi tisztségeiről, hogy az EU jogállamisági aggályait eloszlassa, még nem kapott hivatalos és részletes tájékoztatást Brüsszel - közölte az Európai Bizottság szóvivője a Science Business oldallal.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter múlt csütörtökön jelentette be, hogy hét miniszter lemond az ország 21 egyetemét felügyelő közalapítványok kuratóriumi tisztségeiről, miután az Európai Unió Tanácsának decemberi döntése értelmében befagyasztották az Erasmus+ és a Horizont Európa keretprogramok esetében az új szerződéseket. A tudományos portálnak a magyar kormány szóvivője megerősítette a lemondásokat, de nem nyilatkozott arról, hogy hivatalosan értesítették-e Brüsszelt.

A lemondók listáján szerepel Varga Judit igazságügyi miniszter és Szijjártó Péter külügyminiszter is. Gulyás, aki bejelentette, hogy a lemondások február 15-től hatályosak, hozzátette, hogy más kormánytisztviselők is lemondanak a testületi tisztségekről, köztük államtitkárok, helyettes államtitkárok, közigazgatási államtitkárok, miniszteri biztosok és kormánybiztosok. A tárcavezető azt is elmondta, hogy a kormány hajlandó megfontolni, hogy ha az Európai Bizottság ezt követeli, akkor korlátozzák, hogy meddig tölthetik be tisztségüket a közalapítványok kuratóriumi tagjai. Jelenleg a kinevezéseknek nincs lejárati ideje.

Mivel azonban a részleteket még nem közölték hivatalosan Brüsszellel, az uniós szóvivő szerint nem lehet megmondani, hogy ezek az engedmények elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy a Bizottság javasolja a pénzek zárolásának feloldását, valamint a kötelezettségvállalási tilalmak megszüntetését. Így most még biztosan csak a már megkötött Erasmus- és Horizont-szerződések érvényesek. A jelen helyzetben az egyetemek ugyan pályázhatnak, de ha nyernek is úgy, hogy a kormány nem változtat a kuratóriumok működésén, akkor új megállapodásokat már nem köthetnek az uniós szervezetekkel.

Nem lesz elég, ha a miniszterek távoznak

Mivel a közalapítványok átláthatóságával és függetlenségével kapcsolatos aggályok csak egy részét képezik annak, hogy a Bizottság Magyarországgal szembeni intézkedéseket javasoljon az EU Tanácsának, nem biztos, hogy a lemondások elegendőek lesznek ahhoz, hogy a tagállamokat rávegyék a finanszírozás befagyasztásának újragondolására. Az EU az összeférhetetlenségi szabályok tisztázását követeli, amely az uniós jog értelmében világos: politikai befolyástól mentes személyek kerülhetnek a kuratóriumokba. Valamint a tudományos élet szabadságát is megfelelő jogokkal kell biztosítani a fenntartókkal szemben. Ugyanígy az is brüsszeli elvárás, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében legyenek átláthatóbbak a közbeszerzések, terjesszék ki a szigorított általános eljárási szabályokat ezekre.

Az Orbán-kormány egyelőre csak annyit ígért, hogy a magasrangú kormánytagok lemondanak a tagságukról, valamint erről jogszabályi változtatásokat is hoznak. Azonban a többi vitás pontról egyelőre nem nyilatkoztak.

A több mint 800 felsőoktatási intézményt képviselő Európai Egyetemi Szövetség (European University Association - EUA) közleményében úgy fogalmazott, hogy a magyarországi közalapítványokkal kapcsolatos aggodalmak mélyebbre nyúlnak annál, hogy kik ülnek az alapítványok igazgatótanácsában. Az EUA szerint az egyetemi közösségnek formális szerepet kellene kapnia a tagok kiválasztásában, korlátozni kellene a tagok megbízatásának időtartamát, és nem kellene "kizárólagos és visszavonhatatlan döntési joggal rendelkezniük az alapvető tudományos kérdésekben", ezt inkább az egyetemi szenátusoknak kellene biztosítani.

A kohéziós források is csúszhatnak

Hogy ebben milyen lépéseket tesz a kormány, egyelőre nem világos. Maga Gulyás Gergely erősen kritizálta az Európai Bizottság lépéseit, pedig az uniós végrehajtó szervezet már tavaly ősz óta több hivatalos nyilvános és csak a budapesti vezetésnek címzett levélben jelezte, hogy a felsőoktatási intézmények legnagyobb részét irányító közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyében változtatásokat várnak.

"Az Európai Bizottság kéréseinek jelentős része olyan, amelynek egyáltalán nincs jogalapja a közösségi jogban" - mondta Gulyás, aki szerint csak a közösségi jogon alapuló követeléseket kellene megfogalmaznia Brüsszelnek, de szerinte már átlépték a hatáskörüket. Ahogy arról a Portfolio beszámolt, értesüléseink szerint ezt az álláspontot elutasítja az Európai Bizottság, arra hivatkozva, hogy az uniós költségvetésről szóló jogszabályok világosan kimondják, hogy politikai döntéshozók esetében összeférhetetlenség áll fenn, ha egyszerre dönthetnek támogatások odaítéléséről kormányzati szinten, valamint azok felhasználásáról is. Ugyanígy a brüsszeli álláspont szerint az akadémiai függetlenség és a tudományos élet szabadságát biztosító uniós alapjogok világosan tisztázzák a kérdést.

Továbbá - ahogy a Science Business is megjegyzi - az Európai Bizottság csak javaslatot tett az Európai Tanácsnak, amelyben egyetlen tartózkodás mellett 25 tagállam szavazta meg a kötelezettségvállalási tilalmat a közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében.

Ráadásul értesüléseink szerint az Európai Bizottság nem akarja szétválasztani a tanácsi végrehajtási határozat két tételét, vagyis az alapítványok ügyét és a források kifizetéséhez feltételül szabott igazságügyi reformokat. Így tehát még ha utóbbi esetében - bár ezzel egyelőre szintén elégedetlen a Bizottság - megállapodás is születne, az Erasmus-ügy rendezése nélkül nem jöhetnek uniós források.

A finanszírozás befagyasztásához vezető vita tavaly április 27-re nyúlik vissza, amikor Magyarországgal szemben jogállamisági aggályok miatt életbe lépett az uniós kondicionalitási eljárás. Az ezt követő tárgyalások során 17 korrekciós intézkedésről állapodtak meg, amelyeket Magyarországnak 2022. november 19-ig kellett volna végrehajtania.

December közepén nyilvánvalóvá vált, hogy az EU nem elégedett Magyarországnak a jogállamisági problémák megoldása terén tett intézkedéseivel, amikor az EU Miniszterek Tanácsa végrehajtási rendeletet tett közzé a Magyarországnak szánt kohéziós alapok 55%-ának, azaz 6,3 milliárd eurónak a befagyasztásáról. Az Európai Bizottság javaslatának megfelelően megtiltotta továbbá, hogy a magyarországi közalapítványok hozzáférjenek az Erasmus+ vagy a Horizont Európa program forrásaihoz. Ezt a tilalmat azonban jogi nyelvezetbe öltöztették, és az "Erasmus" és a "Horizont" szavak egyetlen helyen sem szerepelnek a végrehajtási rendeletben.

Címlapkép: Európai Unió.