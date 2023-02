Vasszigorral megy neki Brüsszel a multiknak, Magyarországon is jöhet a keménykedés

Az Európai Bizottság 2023. február 6-án négyhetes nyilvános konzultációt indított a külföldi támogatásokról szóló új szigorításokról. Bár Brüsszel enyhített az eredeti tervezeten, de így is jelentős mennyiségű bejelentési kötelezettsége keletkezek az unión kívüli multiknak. Mindez főként az ázsiai és amerikai cégeket érinti, és Magyarország is új kihívásokkal szembesülhet.

Az Európai Bizottság még 2021 májusában terjesztette elő a javaslatát, hogy szigorúbb szabályokat vezetne be az EU-n kívüli kormányok által az unió területén működő cégeknek fizetett állami támogatások esetében. Noha az Európai Parlament és a Tanács rekord gyorsasággal, 2022 júniusában elfogadta az indítványt, a végrehajtási rendeletet csak februárban tette közzé Brüsszel.

A most közreadott külföldi támogatásokról (Foreign Subsidies Regulation - FSR) szóló végrehajtási csomagtervezet tisztázza az eljárási szabályokat, és tartalmazza a beszámolókhoz szükséges formanyomtatványok tervezetét is. A javaslat értelmében ezek révén egyszerre vizsgálhatják az összefonódásokkal és közbeszerzésekkel kapcsolatos külföldi pénzügyi hozzájárulásokat.

A szabályok előírják az elmúlt három évben kapott EU-n kívüli pénzügyi juttatások (foreign financial contribution - FFC) felsorolását bejelentését, kivéve az összefonódásokkal kapcsolatban a 200 000 euró alatti támogatások esetében, ha azok összesen nem haladják meg a 4 millió eurót harmadik országonként éves szinten. A közbeszerzéseknél a limitet 4 millió eurónál húzták meg, viszont az előző három év állami kifizetéseire vonatkozik - foglalta össze a Whitecase tanácsadó.

A bejelentés tárgyát képező, valószínűleg torzító hatású FFC-k esetében részletes információkat kell közölni a cégeknek, beleértve annak elemzését, hogy azok milyen előnyökkel jártak a kedvezményezett számára, valamint arról, milyen lehet a belső piacra gyakorolt hatásuk.

Az FSR célja az EU belső piacának az EU-ban működő vállalatoknak nyújtott külföldi támogatások által okozott torzulások kezelése. A rendszer várhatóan jelentős hatással lesz azokra a vállalatokra, amelyek FFC-t kaptak, és amelyek az EU-ban összeolvadási és felvásárlási ügyletekben és nyilvános közbeszerzéseken vesznek részt. Különösen azáltal, hogy bizonyos összeolvadási és felvásárlási ügyletekben és uniós nyilvános pályázatokban való részvételkor előzetes bejelentést kell tenni a Bizottság felé. Ez a kötelezettség az összefonódások engedélyezési eljárásán és az FDI-eljárásokon túlmenően lép életbe, és tovább bonyolítja az ügyletek végrehajtását.

A Bizottság emellett hatáskörrel rendelkezik arra, hogy saját kezdeményezésére (vagy a tagállamoktól, illetve a panaszosoktól kapott információk alapján) kivizsgáljon minden potenciálisan torzító külföldi támogatást, beleértve, de nem kizárólagosan, a már megkötött M&A ügyleteket és közbeszerzési pályázatokat is. Ráadásul azt is szigorúan kezelik, hogy honnan jön a forrás: nemcsak az állami direkttámogatásokat, de az állami vállalatok folyósításait és a vagyonalapokat is korlátozzák az unión belüli kifizetéseknél.

Ráadásul nemcsak az EU-ban működő külföldi vállalatokat, hanem az EU-ban székhellyel rendelkező multinacionális vállalatokat is vizsgálhatják.

A rendelettervezet ráadásul erős vizsgálati eszközökkel ruházza fel a Bizottságot: hozzáférhet iratokhoz, fúziók teljes dokumentációját bekérheti, de EU-n kívüli tevékenységekről is kérhetnek beszámolókat. Az összefonódások esetében a bejelentő feleknek (adott esetben) a pályázati eljárásról is részletes tájékoztatást kell nyújtaniuk, beleértve a többi ajánlattevő profiljára vonatkozó információkat, azt, hogy hány szándéknyilatkozat és nem kötelező érvényű ajánlat érkezett, és kitől, mely ajánlattevők léptek vissza és milyen szakaszban stb.

Az ilyen információkat nehéz lehet a bejelentő felek számára biztosítani, mivel ezek az információk jellemzően csak az eladó(k) számára állnak rendelkezésre. A formanyomtatvány megköveteli továbbá az ügyletet stratégiai, jogi, gazdasági vagy adózási szempontból értékelő külső felek által készített átvilágítási jelentések vagy bármely ezzel egyenértékű dokumentum közzétételét, beleértve a szerződések értékét tárgyaló dokumentumokat is. A feleknek részletesen ismertetniük kell az elvégzett átvilágítást is.

Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, a jogkörök bővítését az indokolja, hogy önmagában viszonylag ritka, hogy egy EU-s cég felvásárlásához, vagy kapacitásfejlesztéséhez egy harmadik ország állami támogatást fizetne. Viszont az új uniós szabályozás már figyel arra a trükkre, ha egy társaság az anyaországában kap állami támogatást, majd feltőkésítve kezdene bele egy gyárlétesítésbe vagy M&A-műveletbe az államszövetségben. Ugyanígy, ha egy cégnek a legtöbb bevétele állami közbeszerzésekből származik, vagy k+f támogatásokat kap, akkor azt is tiltott FFC-nek veheti Brüsszel.

Magyarországot azért érintheti hátrányosan az uniós keménykedés, mert az Orbán Viktor vezette kabinet egyre inkább ázsiai befektetőket próbál idecsábítani. Kínában és Dél-Koreában pedig rendszeresen tőkésítik fel állami támogatásokból, megrendelésekből, garanciákból a felvásárlásra vagy terjeszkedésre készülő cégeket. Több az elmúlt időszakban Magyarországon megjelenő multi esetében is ez történt.

Címlapkép: Getty Images.