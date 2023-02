Az OECD is megkezdte a munkát, hogy a magyar uniós források is megérkezzenek

Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány Erasmus és Horizont-programok kiszabadításáért tett vállalásait. Azonban úgy tudjuk, hogy elsőre nem találták elégségesnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál felajánlásokat. Az uniós támogatások lehívásához szükséges igazságügyi reformnál folynak a tárgyalások, de várják Varga Judit szakminisztertől a legújabb javaslatokat. Február elején az OECD is megkezdte a magyar lépések értékelését, és március elején sorra utazhatnak ki a magyar miniszterek. A határidő viszont egyre jobban szorítja az Orbán-kormányt, a legutóbbi kormányzati befektetői prezentáció is első féléves lezárással számol.

Megérkezett a magyar kormány ajánlata a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi problémáinak orvoslásáról, azt jelenleg is értékelik - tudtuk meg az Európai Bizottságtól.

Ennek tartalmáról korábban Navracsics Tibor uniós főtárgyalóvá előlépett területfejlesztési miniszter már a héten közölte: eszerint az államtitkári szinttől felfelé nyilvánítaná összeférhetetlennek a kuratóriumi tagságot a hivatalos tisztséggel, másrészt a mandátum időtartamára vonatkozóan kétszer hatéves, egyszeres újraválaszthatósági lehetőséget ajánlottak fel. Így tehát a parlamenti képviselők, polgármesterek maradhatnának a pozícióikban.

Az ajánlat hivatalos értékelése még nincs kész, de értesüléseink szerint az első olvasat alapján a szaktanácsadók számára tisztázatlan kérdés a különböző egyéb kormánytisztségek és állami pozíciók összeférhetetlenségének kezelése. Ennek részben rendszerbeli különbségek vannak: például a kormány-, miniszterelnöki, miniszteri megbízottak tisztségeinek megfeleltethetősége kérdéses, mert ezek országonként eltérő jogkörrel rendelkező pozíciók, sokszor másnak feleltethetők meg a felelősségi szintek egyik tagállamban, mint egy másikban. Az értékelésre a következő napokban és hetekben kerülhet sor.

Ebben már akár szerep juthat az OECD-nek is, amelyet a magyar kormány még az Európai Bizottság azon igényének kielégítésére kért fel a jogszabályok szövegének egyeztetésére, hogy azok megfeleljenek az uniós standardeknek. Noha az erről szóló kormányhatározat már tavaly ősszel megjelent, az érdemi munkába csak februárban kapcsolódott be egy hitelesítő szerepben a nemzetközi szervezet.

"Egyelőre kielégítő válaszokat várunk arra nézvést is, hogy a magyar kormány milyen módon akarja biztosítani az akadémiai függetlenséget" - közölte velünk egy a tárgyalásokra rálátó forrásunk. Szerinte amellett, hogy a kormánytagok eddig az uniós joggal ellentétesen, összeférhetetlen pozícióban költségvetési ráhatással döntéshozókként és kedvezményezettként is részt vettek az egyetemeket működtető alapítványokban, volt más problémájuk is.

Technikailag a magyar egyetemek Erasmus-programból való kizárása annak is köszönhető, hogy az egyetemi autonómiát nem látják biztosítottnak. Egy másik brüsszeli diplomata a Portfoliónak ezt úgy értékelte, hogy

tisztázatlan kérdés, hogy a vagyonkezelő, fenntartó alapítványok milyen ráhatással vannak az oktatási és kutatási tevékenységre. Ennek tisztázását is biztosítani kell.

Mindezeket viszont könnyen tisztázható kérdésnek tartják, amelyet a kuratóriumok összeférhetetlenségi szabályainak kezelése is biztosíthat.

Ráadásul március elején valószínűleg újabb miniszterek látogatnak ki Brüsszelbe, hogy a kérdést tisztázzák. Navracsics Tibor szinte biztosan tárgyalni fog, de felmerült Csák János felsőoktatásért is felelős kulturális miniszter és Varga Judit igazságügyi tárcavezető neve is felmerült - erősítették meg kormányzati és bizottsági forrásaink.

Az eurómilliárdok nem holnap érkeznek

Ahogy arról már a múlt héten beszámoltunk, az idő szorít a 22 milliárd eurónyi kohéziós támogatás és a napokban 6,5 milliárd forintra hízott helyreállítási alap forrásai esetében is. Ezek feloldásához a magyar kormány vállalta, hogy március 31-ig végrehajtja a bírói függetlenséget is erősítő igazságügyi reformját. Viszont ahogy az Vera Jouróvá bizottsági alelnök is jelezte múlt héten, hogy az "idő a magyar kormány ellen dolgozik". Arról is beszélt, hogy az Orbán Viktor irányította kabinet irányába erős bizalmi deficit van Brüsszelben.

Johannes Hahn uniós költségvetési biztos, pedig azt nyilatkozta a Szabad Európának, hogy ha az Országgyűlés március első felében meghozza a szükséges döntéseket, az Európai Bizottság legkorábban május körül elvégezheti a jogállami feltételrendszerről szóló eljárás keretében a magyar intézkedések értékelését.

Mindez egyrészt nem jelent automatikus utalást, mert azt külön kell kérvényezni, valamint ott is lehetnek jóváhagyási körök.

Maga Navracsics Tibor is azt mondta a héten, hogy "a nyárra teszem, amikor minden kérdést le tudunk zárni". De ő is jelezte, hogy ennek feltétele, hogy az Európai Bizottság nem jelez újabb aggályt.

Ahogy arról az igazságügyi reform kapcsán beszámoltunk, a kormány ajánlásait első körben nem találta elégségesnek a Bizottság. Sőt magyar civilek is jelezték a társadalmi egyeztetésen az aggályaikat Varga Judit igazságügyi miniszterrel csütörtökön folytatott tárgyalásukon. Az még egyelőre nem ismert, hogy ebből mit építenek be a módosításokba.

Viszont a késésekkel a jelek szerint már egyértelműen számolhat a kormány is: az Államadósság Kezelő Központ új befektetői prezentációjában már talányosan az szerepel, hogy "2023 első félévében teljesíti Magyarország a forráslehíváshoz szükséges feltételeket" és az, hogy a kifizetések "nem sokkal később" megkezdődhetnek. Természetesen március 31. is az első félévben van, de Hahn és Jouróvá pesszmistább kijelentései inkább májusi időpontot vetítenek előre.

Ha a jóváhagyás a május végére-júniusra csúszna, akkor a brüsszeli nyári szünetekkel, leállásokkal számolva akár augusztus végére is eshetnek az első kifizetések. Viszont ehhez minden vitáspontban dűlőre kell jutni, ami szinten nem jelent minden forráshoz automatikus hozzáférést.

Címlapkép: Európai Unió.