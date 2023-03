Új szintre lép az uniós pénzügyi keménykedés, a magyar kormány lépéskényszerben

Az Európai Bizottság az év végével visszaállítaná a tagállamok költségvetésére vonatkozó szigorú szabályozását, amely lefékezné az elmúlt évek féktelen eladósodását. Kedden közel jutottak a megállapodáshoz az uniós országok, számtalan engedményt a tervezetbe csempészve. Magyarország az emelkedő kötvényhozamok miatt sokat lobbizott egy elszámolási kérdésben - tudtuk meg az ügyre rálátó forrásoktól.

Az Európai Bizottság már tavaly év végével visszavezette volna a Stabilitási és Növekedési Paktum szigorú feltételrendszerét, azonban hiába indultak megbeszélések a tagállamokkal, végül az ukrajnai háború kitörése után nemhogy nem léptek, de még meg is hosszabbították az egyezmény felfüggesztését. Mostanra pedig annyira elszálltak az államadósságszintek az Európai Unió országaiban, hogy 2023 végén hiába térnének vissza a költségvetési hiányt GDP-arányosan 3, a teljes adósságot nézve 60 százalékos elváráshoz, annak már csak alig néhány tagállam tudna megfelelni.

Az év elejével ezért új sebességre kapcsolt Brüsszel, hogy megállapodásra jusson a tagállamokkal egy új szigorítási rendről, mely idővel leszorítaná a nemzeti költségvetések külső finanszírozási kényszerét. Éppen ezért az Európai Bizottság egy kompromisszumos javaslattal állt elő az év elején: egyedi, országspecifikus ajánlásokra épülő adósságpályákat dolgoztak volna ki. Ez viszont nem tetszett a zsugoribb tagállamoknak, így például Németországnak, de a kiköltekező országok - például Olaszország és Görögország - is kifogásokat emeltek ellene. Berlin problémája épp az volt, hogy a felvizezett Stabilitási és Növekedési Paktum nem ösztönzi a tagállamokat az egyes kormányokat a spórolásra.

A tárgyalásokon viszont most úgy fest, kompromisszumot találtak: egy az Euractiv által megszerzett, az uniós vezetők március végi ülésére készülő tervezet szerint a tagállamok mégis inkább az országspecifikusabb költségvetési pályákról állapodnak meg. A Portfolio pedig brüsszeli forrásoktól úgy értesült, hogy a magyar kormány is ezt az irányt pártolta.

Bár az uniós szerződésekből származó referenciaértékek változatlanok maradnak - a GDP legfeljebb 3%-át kitevő államháztartási hiány és a GDP 60%-át kitevő adósságszint -, a tervezet szerint ezek a gyakorlatban kevésbé lesznek fontosak, csakúgy, mint más célok, amelyeket az Európai Bizottság jelenleg a tagállamok költségvetési politikájának értékelésére használ.

A probléma egyébként messze nem olyan fajsúlyú, mint ahogy azt a német kormány beállítja, de a helyzet könnyen tovább romolhat, mivel az elmúlt két nagy válság - a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború - is megütötte a nemzeti költségvetéseket. Azonban a magas infláció, a vártnál jóval enyhébb recesszió a GDP-arányos államadósság növekedését megfékezte, ahogy arról korábban részletesen írtunk.

Mind az euróövezet, mind az EU esetében a GDP-arányos államadósság csökkenése a GDP nonimális (az infláció miatt magas ütemű) növekedésének köszönhető, ez a nevező hatás erősebb volt a költségvetési hiány miatti adóssággyarapodásnál

Az Eurostat legfrissebb, 2022 harmadik negyedévi összesítése szerint az euróövezetben az államháztartások bruttó adósságának GDP-hez viszonyított aránya 93,0 százalék volt, szemben a 2022 második negyedévének végén mért 94,2 százalékkal. Az EU-ban ez az arány szintén csökkent az előző évi 86,4 százalékról 85,1 százalékra. Mind az euróövezet, mind az EU esetében a GDP-arányos államadósság csökkenése a GDP növekedésének köszönhető, amely abszolút értékben meghaladja az államadósság növekedését.

Nem csak negyedéves összevetésben, hanem éves viszonylatban is az adósságráták csökkenését látjuk. Összehasonlítva 2021 harmadik negyedévével az államadósság GDP-hez viszonyított aránya szintén mérséklődött mind az euróövezetben (97,3 százalékról 93,0 százalékra), mind az euróövezetben (97,3 százalékról 93,0 százalékra) és az EU-ban is (89,7 százalékról 85,1 százalékra).

Magyarország egyébként messze nincs a legeladósodottabb tagállamok között, amely nagyban köszönhető annak, hogy bár 4,9 százalék lett a költségvetési hiány tavaly, de a növekedés kitartott, a nagyon magas infláció pedig különösen segített a GDP-arányos adósság csökkenésében.

A gond az, hogy költekezni kell

Az Európai Bizottságnak viszont azért kell váltani, mert a makrokörnyezet romlik, a bruttó államadósságmutatók esetében pedig kedvezőtlen trend, hogy az infláció talán már tetőzött, vagy a közeljövőben a gyorsulás megáll a legtöbb uniós gazdaságban. Mindez pedig egyszerre helyez nyomást a költségvetési bevételekre, másrészt a recessziós hatások ellenében komoly fiskális ösztönzésre lenne szükség.

Ezért a Brüsszel által felvázolt új irányítási keretrendszer értelmében a tagállamoknak "nemzeti középtávú költségvetési és strukturális terveket" kell majd benyújtaniuk, amelyeknek ki kell terjedniük a költségvetési politikára, a reformokra és hangsúlyosan a beruházásokra is.

Utóbbi tétel a kulcsmondat: miután az Egyesült Államok lényegében kereskedelmi háborút hirdetett az inflációcsökkentő törvény belföldi beruházásokat 390 milliárd dollárral támogató keretével, az Európai Uniónak meg kellett hirdetnie a Green Industrial Plant, amely egyelőre az állami támogatások egyszerűsítésével segíteni az EU-s ipari fejlesztések felpörgetését.

A központi költségvetésből fizetett ösztönzők egyre hangsúlyosabbá váltak az Orbán Viktor vezette kormány terveiben, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is a támogatási intenzitás növelése mellett tör pálcát.

A jelenlegi uniós költségvetési szabályok viszont ezt nem támogatják, sok kritika érte a rendszert amiatt, hogy visszatartják az állami beruházásokat. Ezért a költségvetési szabályok reformjának egyik fő motivációja az volt, hogy megkönnyítsék a tagállamok számára a beruházásokat.

A terveknek a nettó elsődleges kiadásokban meghatározott nemzeti költségvetési pályát kell meghatározniuk, mint egységes operatív mutatót

- olvasható a tervezetben, ami szintén összhangban van az Európai Bizottság javaslatával.

Így jön az a rendszer, amelyben a nettó elsődleges kiadások az összes tételt mérik, amelyet egy kormányzat elkölt, de levonják belőle az állami bevételeket, valamint a kamatkiadásokat és a ciklikus munkanélküliséggel kapcsolatos állami kiadásokat. A kamatkiadások kizárása fontos azon országok számára, amelyeknek magasabb kockázati felárat kell fizetniük, amikor államkötvényeket bocsátanak ki.

A Portfolio ugyan már hetekkel korábban megkereste a Pénzügyminisztériumot, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum reformjáról megismerhessük a kormány álláspontját, de nem kaptunk választ. Viszont a tárgyalásokra rálátó forrásaink azt mondták, hogy

pont a kamatkiadások levonását a magyar fél is erősen támogatta, mivel romló finanszírozási környezetet tapasztalnak.

Az Államadósság Kezelő Központ friss összesítése szerint a magyar bruttó kamatkiadások a GDP 2,55 százalékát tették ki tavaly év végén, a nettó szint pedig 2,31 százalék volt. Viszont 2019-ben jóval jobban állt a mutató, a bruttó tétel 2,33, a nettó pedig 1,77 százalék volt.

Azóta pedig a kötvényhozamoknál látszódnak magyar szempontból kedvezőtlen trendek. Egyrészről a közelmúltban két negatív hitelminősítői lépés - az S&P leminősítette Magyarországot, a Fitch Ratings negatívra rontotta a kilátásokat - fest rosszabb képet a hazai gazdaság helyzetéről.

Másrészről - ahogy arról a Portfolio írt - szokatlanul sok a sikertelen aukció az utóbbi hetekben a magyar állampapírpiacon, ráadásul főleg a rövid oldalon, de már a hosszabb lejárati idejű papíroknál is látszódnak felfelé mozduló hozamok. Ennek egyik oka, hogy a jegybank február elejével vezette be azt, hogy a korábbi eseti jelleg helyett rendszeresen, hetente tart diszkontkötvény-aukciót. De nem ez volt a legnagyobb változás, hanem az, hogy bizonyos határig a belföldi pénzügyi szolgáltatókat is beengedte ebbe az eszközbe. A hónap eleje óta az alapkezelők is hozzáférnek a 18%-os irányadó kamaton futó MNB-s diszkontkötvényekhez, ami felfelé húzza a többi tétel hozamait is.

Így tehát érhető, hogy a magyar kormány miért is kérte a levonást, hiszen a kamatkiadások tovább emelkednek. Egy forrásunk szerint az érvelésben az is elhangzott, hogy kedvezőtlen folyamatok mellett akár GDP-arányosan a nettó kamatkiadás 5 százalékra is felszökhetne.

Különpályák, szigorú feltételekkel

Az Európai Bizottság lépése természetesen nemcsak a magyar észrevételekre reagál, a nemzeti valutájukat nem feladó országoknál jellemzően magasabb kötvényhozamok alakultak ki. Így erre jó irány lehet, hogy általánosságban a nemzeti költségvetési pályák célja, hogy a Bizottság jobban figyelembe tudja venni a nemzeti körülményeket és gazdasági szükségleteket a költségvetési politikájuk értékelésekor.

De azért, hogy Brüsszel megnyugtassa a fiskálisan konzervatívabb országokat, mint Németország vagy az északi országok, amelyek attól tartanak, hogy az egyes tervek megnehezítenék az adósság fenntarthatóságának érvényesítését, a nemzeti költségvetési pályáknak összhangban kell lenniük a Bizottságtól származó technikai költségvetési pályával is.

"A bizottsági pályának egy olyan közös módszertanon kell alapulnia, amelyről megállapodás születik, amely megismételhető, kiszámítható és átlátható, és amelynek tartalmaznia kell az államadóssággal kapcsolatos kihívások elemzését"

- olvasható a dokumentumban.

Ez tehát lényegében azt jelenti, hogy kidolgoznak egy általános, mindenkire érvényes adósságplafon-szabályozást, amelyhez igazítani kell a nemzeti terveket. Az értékelési elvek így egységesek maradnak, amelyeknek a célja továbbra is az adósságszintek csökkentése lesz.

A dokumentum szerint a terveket és az esetleges aktualizálásokat a Bizottságnak teljes mértékben átlátható módon, megállapodásra kerülő közös értékelési elvek alapján kell értékelnie, és azokat többoldalú ellenőrzésnek kell alávetnie, valamint a Tanácsnak jóvá kell hagynia. Hogy ezt a bonyolult bürokráciát letörjék, a megreformált gazdaságirányítási keretrendszer szerinti nemzeti költségvetési tervek több évre terjednének ki.

Itt viszont az lehet probléma, ha egy országban kormányváltás történik, mivel egy új kormány programjának végrehajtását teljesen megbéníthatná a nemzeti költségvetési tervben a leváltott rezsim dolgozná még ki.

A brüsszeli javaslat erre a kérdésre is kitér, mondván, hogy "minden tervet kérésre a nemzeti választási ciklushoz lehetne igazítani, új kormányok csatlakozásával felülvizsgálni, és objektív körülmények között aktualizálni, miközben fenntartják a költségvetési kiigazítás ambícióit".

Bár a magasan eladósodott országok nemzeti költségvetési terveinek középtávon az adósságszint csökkenéséhez kell vezetniük, a költségvetési kiigazítási időszak bizonyos feltételek mellett meghosszabbítható lenne. Viszont nem akárhogy: olyan reformok és beruházások esetében lehet eltérni a tervektől, vagy még növelni is az eladósodottsági szintet, ha azok a növekedési kilátásokat csökkentik vagy a rugalmasságot erősítik, idővel pedig bevételi oldalról támogatják az államháztartást és ezáltal annak hosszú távú fenntarthatóságát.

A Portfolió forrásai szerint az egyik legfontosabb kérdés volt magyar szempontból, hogy az ideiglenes engedmények arra is terjedjenek ki, ha az EU stratégiai prioritásaival, beleértve a zöld és a digitális átállással kapcsolatos közberuházási célok miatt nő a költségvetési hiányszint.

Továbbá a lengyelekkel és a balti államokkal közösen amellett is kiálltunk, hogy a védelmi képességek kiépítése kaphasson mentesítést az uniós költségvetési szigor alól.

Az Orbán Viktor vezette kabinet rendre jelezte kommunikációjában, hogy az olyan új ipari termeléseket akarja támogatni, mint az akkumulátorgyártás, vagy az energiarendszer átalakítása. Ebből a szempontból - főként, hogy egyelőre bizonytalan a 2021-2027-es költségvetés 22 milliárd eurónyi kohéziós forrásának és a helyreállítási alap 6,5 milliárd eurónyi támogatásának a sorsa is - érthető, hogy a kormánynak fontos a költségvetés lazítása. A nehezen körülhatárolható magyar hadügyi reform is prioritása a magyar félnek.

Viszont jön a vasszigor is

Ami az államháztartási hiány referenciaértékét illeti, a 3%-ot meghaladó hiány továbbra is túlzott hiány esetén túlzott deficit eljárást vonhat maga után, ahogy a jelenlegi szabályok szerint is. A tervezet szerint az eljárást akkor is el kell indítani, ha egy tagállam, amelynek adósságszintje meghaladja a GDP 60%-ában meghatározott küszöbértéket, eltér a költségvetési pályától.

A dokumentum szerint azonban - ahogyan azt az Európai Bizottság 2022-ben javasolta - a költségvetési szabályoktól való eltérés pénzügyi szankcióit csökkenteni kellene. Ez politikailag könnyebbé tenné a tényleges végrehajtást. Logikus a lépés, hisz egy bírság kifizetése csak tovább terhelné a költségvetéseket.

A javaslat nem említi a reputációs szankciók lehetőségét, például az eltérést elkövető kormány pénzügyminiszterének meghallgatását az Európai Parlament előtt. Ez az ötlet már felmerült a bizottsági közleményben.

Futni hagyják a válsággócokat

A dokumentum foglalkozik továbbá az országspecifikus menekülési záradékok lehetőségével. A jelenlegi költségvetési szabályok rendelkeznek egy általános mentőzáradékkal, amely a világjárvány 2020-as kezdete óta él, és amely lehetővé teszi valamennyi tagállam számára, hogy egyelőre eltérjen a költségvetési szabályoktól.

A tagállamok "vizsgálni" vagy "bevezetni" kívánják az országspecifikus mentőzáradékokat, "hogy alkalmazkodni lehessen az olyan rendkívüli körülményekhez, amelyek miatt a költségvetési kiigazítási pályát nem lehet reálisan betartani, és lehetővé tegyék a középtávú tervtől való átmeneti eltérést".

Az uniós vezetők március 23-24-i brüsszeli találkozójukon vitatják meg a költségvetési szabályokat, amikor egy sor más gazdaságpolitikai kérdést is megvitatnak, például az EU reakcióját az amerikai inflációcsökkentő törvényre.

Címlapkép: Getty Images.