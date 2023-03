Erasmus-ügy: magyar kutatók is bírálják a közalapítványi rendszert

Már nemcsak az Európai Bizottság és a kormány között, de a közérdekű vagyonkezelő alapítványok alá tartozó egyetemek rektorai és a tudományos kutatók is egyre inkább szembekerülnek egymással. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma élesen bírálja a Brüsszelbe küldött nyílt levelet, amelyben a rektorok védik a felsőoktatási modellváltást.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma tragikomikusnak tartja a 21 alapítványi rektor próbálkozását, hogy az Európai Unióval folytatott tárgyalásokat becsületbeli ügyként állítsák be. Az ADF mindig is azt a véleményt képviselte, hogy az alapítványi átalakítás, a közvagyon magánosítása alapvetően elhibázott eljárás, amely sérti a felsőoktatás autonómiáját és érdekeit, erre az érintettek figyelmét korábban fel is hívtuk - írja nyílt levelében az akadémiai kutatóhálózatban foglalkoztatottak alulról szerveződő mozgalma.

Mint ismert, hétfőn a modellváltott egyetemek rektorai az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek küldtek levelet, amelyben azt írták, hogy elfogadhatatlannak tartják 182 ezer hallgatójuknak, 18 ezer oktatójuknak kizárását az Erasmus+, Horizont Európa Programból, valamint a direkt uniós finanszírozású programokból. A rektorok a helyzet azonnali rendezését követelik.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság javaslatára az Európai Tanács a jogállamisági mechanizmus néven ismert kondicionalitási eljárásban úgy határozott, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében kötelezettségvállalási tilalmat vezet be, amíg a kormány nem rendezi az összeférhetetlenségi szabályokat a modellváltott egyetemeket irányító kuratóriumoknál. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az uniós intézmények nem szerződhetnek az alapítványok alá tartozó egyetemekkel és kutatóműhelyekkel.

Az Európai Bizottság fő problémája, hogy magas rangú politikusok ülnek az intézményeket irányító kuratóriumokban. Az Orbán-kormány egyelőre annyit vállalt, hogy a miniszterektől az államtitkárokig alkalmazna összeférhetetlenségi kritériumot, miközben Brüsszel jelezte: még a szabályozó közintézmények vezetőit is kizáratnák.

A rektorok hétfői nyílt levelükben - amely nem jelent meg máshol, csak részleteiben a sajtóban - azt írták, hogy szerintük "az elmúlt évek során az oktatási, kutatási autonómia egyetemeinken biztosított és a magyar egyetemek az új modellben versenyképesebbek lettek".

Akadémiai Dolgozók Fóruma véleménye szerint

a jelenlegi állapot és az ide vezető út az egyetemi autonómia hitvány és elkeserítő paródiája.

Továbbá azt írják, hogy "az ADF határozott álláspontja továbbá, hogy egyetlen szenátus, rektor vagy hallgatói önkormányzat sem mondhat le az egyetemi autonómia évszázados hagyományáról, mint ahogy egy diktatúrába süllyedt ország sem mond le arról, hogy az elnyomásból megmenekülve később újra szabad és virágzó nemzet legyen. A kialakult helyzet valóban rendkívül súlyosan érinti a magyar felsőoktatás és kutatás nemzetközi hírnevét. Ezért azonban egyértelműen a kormány a felelős, amely már egy évtizede lépésről lépésre tudatosan és szándékosan rombolja a magyar tudomány szervezeti és intézményrendszerét".

Az ADF szerint már a CEU elvándorlása, a Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) összetételének megváltoztatása, vagy például a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának elcsatolása, és az SZFE ügy is rombolta a magyar kutatóműhelyek és egyetemek nemzetközi megítélését, amelyet az alapítványi rendszer csak tovább roncsolt.

Az Akadémiai Dolgozók Fórumának véleménye szerint a jelenlegi állapot és az ide vezető út az egyetemi autonómia hitvány és elkeserítő paródiája. A kormány a járvány miatt kihirdetett és azt követően is indokolatlanul fenntartott veszélyhelyzetet használta fel arra, hogy az egyetemek autonómiáját alattomban megszüntesse, a közvagyont – cinikus módon látszólag az egyetemeknek felkínált döntés alapján, valójában ígérgetéssel és fenyegetéssel – magánvagyonná játssza át.

"A rektoroknak tehát elsősorban saját kormányuknak kellene szemrehányást tenniük, de mindeddig némák maradtak, mint ahogy a kancellári rendszer bevezetése óta minden egyes lépés esetében. Naivitás is lenne persze azt várni, hogy az egyetemi fenntartói forma rohamtempóban való átalakításának levezénylése után pont a rektorok alkotta testület lépjen fel a tényleges problémák megoldásáért" - írják állásfoglalásukban.

Ezért az Akadémiai Dolgozók Fóruma felszólítja a levelet író rektorokat, hogy "a kialakult helyzetet elsősorban a valódi felelősön, a magyar kormányon kérjék számon, vagy hozzák meg az egyetlen tisztességes döntést, és tiltakozásként mondjanak le, ne tetézzék tovább a szégyent, ami a magyar felsőoktatást eddigi hallgatásukkal, időnként tevőleges közreműködésükkel érte."

Az unió és a kormány egyeztetéseiben szerdán lesz újabb forduló: Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Johannes Hahnal, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosával egyeztet majd.

Címlapkép: Getty Images.