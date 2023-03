Alig jönnek uniós források, azok elköltésénél is sok a szabálytalanság

A közös agrárpolitika (KAP) uniós kifizetéseinél is problémák vannak a magyar összeférhetetlenségi szabályokkal és közbeszerzésekkel az Európai Számvevőszék jelentése szerint. A KAP-pénzeket nem függesztették fel a jogállamisági eljárás részeként, így rossz előjel, hogy itt is problémákat azonosított az Európai Számvevőszék.

Amikor a magyar költségvetésnek utalt uniós források esik szó, akkor a legtöbbször a 2021-2027-es többéves pénzügyi keret (multi-annual financial framework - MFF) támogatásait értik alatta. Magyarország esetében a jogállamisági eljárás és a horizontális feljogosító tételek esetében tapasztalt aggályok miatt mind a 22 milliárd eurónyi kifizetést leállította az Európai Bizottság.

Az azonosított problémák között szerepel a magyar közbeszerzési rendszerben az egyajánlatos pályázatok magas aránya, de a transzparencia hiánya, míg a források elosztásánál - mint az az Erasmus- és Horinzont-programok esetében is előjött - komoly problémák vannak az összeférhetetlenségi szabályok lazaságával is.

Viszont az uniós költségvetésből Magyarország folyamatosan kap kifizetéseket a közös agrárpolitikai (KAP) támogatásokból. A KAP a 2023-27-es időszakban 270 milliárd euró uniós finanszírozásban részesül, az Orbán-kormány által elosztható tétel 8,4 milliárd eurót tesz ki az öt évre.

Azonban itt is probléma látszik: a korábbi kifizetési ciklusokat vizsgálva az Európai Számvevőszék hiányosságokat talált az összeférhetetlenség felderítése, megoldása és bejelente esetében a KAP-nál és a kohéziós forrásoknál is.

„Megállapításunk szerint a problémák kezelésére tette erőfeszítéseket, de találhatók még hiányosságok. Javítani kell a beszámolási rendszerről az egyes eseteknél, hogy világos képet alkothassunk az összeférhetetlenség által érintett összegekről” – jelentette ki Pietro Russo, az ellenőrzést vezető számvevőszéki tag a szervezet közleménye szerint.

Ahogy arról írtunk, az uniós összeférhetetlenségi szabályok az Erasmus-ügynek is középpontjában állnak: az egyetemek mögött álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében az Európai Bizottság eltiltotta az uniós intézményeket a kötelezettségvállalástól (magyarul a szerződéskötésektől). Azt a problémát azonosították, hogy mivel sok kormánytag is benne van a kuratóriumokban, egyszerre dönthetnek a források elosztásáról a kabinetben, majd azok felhasználásáról a kuratóriumokban. Valamint problémás az is, ha politikai és ideológiai szempontok is felmerülhetnek a pénzügyi döntéseknél egy-egy oktatási intézményben.

Most a Számvevőszék is hasonló kifogásokat fogalmazott meg, azonban nemcsak az alapítványok, de általánosan a kifizetett uniós támogatásokra kiírt közbeszerzéseknél. Most a Magyarország mellett vizsgált másik három tagállamnál is jelezték, hogy az önbevallásokra építő rendszer nem elégséges, mivel a gazdasági és politikai szereplők is elhallgatják az esetleges összeférhetetlenségeket.

Németország, Magyarország, Málta és Románia esetében ráadásul problémás is, hogy a kapcsolódó támogatások elosztásában érintett kormányzati szereplőknél a nyilatkozattétel nem kötelező pedig ez az EU-n belül 2018 óta kötelező kéne legyen. De említik a forgóajtó-jelenséget is, mint problémát, ami hasonlatos a már vázolt egyetemi problémához: a döntéshozó egyszerre haszonélvező is egy adott esetben.

A jogállamisági eljárásban is fontos közbeszerzési problémákat is emlegetik az Európai Számvevőszék jelentésében: túl sok az egyszereplős közbeszerzés, valamint a meghívásos eljárás, de sokszor ugyanazon körök adnak be ajánlatokat egy eljárásra, így nincs valódi verseny a felek között, felmerül, hogy összehangolják a pályázók a terveiket. Magyarország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2015 és 2017 között az ország különböző ajánlatkérő szervei által alkalmazott egyajánlatos eljárások aránya 10% és 28% között mozgott.

Összességében a Magyarországon odaítélt mintegy 8800 szerződés közel 17%-a esetében alkalmaztak ilyen eljárást, ami a számvevőszéki jelentés szerint erősen problémás.

A luxembourgi székhelyű uniós szervezet szerint sem a közbeszerzési eljárások előzetes vizsgálatai nem elégségesek, sem az utólagos feltárás nem elég hatékony. Ráadásul olyan alapvető fékek hiányoznak a rendszerből, mint

a cégeknél a végső haszonélvezők nyilvános adatbázisa,

a szivárogtatók védelmére szolgáló biztonságos bejelentési csatornák és védelmi garanciák (whistle-blower protection), ez az ügy pedig már az Európai Unió Bíróság elé került.

Utóbbi esetében az Európai Bizottság kötelezettségi szegési eljárást indított a magyar kormány ellen több más tagállam mellett. Ebben például a szintén a jelentésben vizsgált Németország esetében is problémákat találtak.

A jogállamisági eljárásban a szupermérföldkövek között szerepel az Arachne, a Bizottság által kifejlesztett adatbányászati és kockázatértékelő eszköz alkalmazása a magyar közbeszerzéseknél. Ez az uniós platform támogatja az irányító hatóságokat és a kifizető ügynökségeket az esb-alapok és a KAP forrásainak igazgatásában és kezelésében.

Arra viszont egyelőre érdemi lépést nem tett a kormány, hogy míg az uniós szabályok szerint a tagállamokköztisztviselőinek be kell jelenteniük közvetlen felettesüknek a potenciálisan összeférhetetlenséggel járó helyzeteket, és ha az összeférhetetlenség megerősítést nyer, fel kell hagyniuk minden vonatkozó tevékenységgel. Addig Magyarországon a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó kifizető ügynökségek nem tájékoztatják a nemzeti vagy regionális hatóságokat, akik ezt általában nem rögzítik semmilyen központi adatbázisban.

A mostani megállapítások azért is fontosak, mert az Európai Számvevőszék még januárban jelentette be, hogy a jogállamisági és horizontális feljogosító tételekkel kapcsolatos eljárásokban vizsgálni fogják az Európai Bizottság és a magyar kormány által meghozott döntéseket és lépéseket. Vagyis a 22 milliárd eurónyi kohéziós forrás feloldásánál is lehet jelentősége, ha a jelentésben ismertetett problémákat nem kezeli a kormány.

Címlapkép: Európai Unió.