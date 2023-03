Magyarország különösen rossz helyzetben az EU-válságban, bedőlő egészségügyekre figyelmeztetnek

Az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás irányítása a tagállamok feladata az Európai Unióban, de most már az egész államszövetséget érintő válsággá duzzadt a munkaerőhiány a szektorban. Az orvosok és ápolók elvándorlása borította fel az unión belüli egyensúlyt, és az érdekvédelmi szervezetek szerint időzített bombaként ketyeg az ellátási válság a legtöbb országban. Magyarországon az egyik legrosszabb a helyzet az uniós jelentések szerint. Bár az Európai Bizottságnak nincs hatalma, már egyre nagyobb a nyomás Brüsszelen, hogy kezelje a problémát.

Az egészségügyi dolgozók egyre aránytalanabbá váló migrációja az EU-n belül munkaerő-válsághoz vezetett, mivel több tagállam is munkaerőhiánnyal küzd, ami veszélyezteti az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát. A probléma egyáltalán nem ismeretlen, Magyarországon viszonylag sok szó esik az orvosok ellátásáról, és az Európai Bizottság egy 2021-es jelentése is feltárta, hogy a keleti és a déli tagállamok egészségügyi személyzete a jobb bérek és munkakörülmények miatt egyre inkább a gazdagabb északi és nyugati tagállamokba költözik.

A "felfelé irányuló konvergencia" uniós törekvésével ellentétben a jelentés rámutat az uniós tagállamok egészségügyi ellátása közötti egyenlőtlenségekre.

Az elemzés szerint a Covid-19 világjárvány felszínre hozta az egészségügyi dolgozóknál látszó tartós munkaerőhiányt és a szakszemélyzet egyenlőtlen földrajzi eloszlását számos európai országban. A járvány az első vonalban dolgozó egészségügyi dolgozók mentális egészségét és jólétét is nagymértékben megviselte. Válaszul az országok számos stratégiát vezettek be, hogy a világjárvány csúcspontjain növeljék az egészségügyi személyzet rendelkezésre állását. Azonban lassan egy évvel azután, hogy a koronavírus jelentette nyomás eltűnt, ismét beindult az egészségügyi dolgozók migrációja.

A kritikusok szerint minden tagállam ugyanazzal a problémával küzd, és ugyanabban a tóban halászik, de a gazdagabb tagállamok nyerik a játékot. Romániában és Lengyelországban például alacsonyabb az orvosok és ápolók száma egy főre vetítve, mint Németországban és Svédországban, ami részben az EU-n belüli migrációval magyarázható. A probléma mostanra időzített bombaként ketyeg az egész unióban, és az érdekvédelmi képeseket EU-szintű fellépést sürgetnek az Európai Bizottságnál.

Magyarországon is csak legyezik a tüzet

Mint azt az uniós jelentés megállapítja, Magyarországon tartós egészségügyi munkaerőhiány tapasztalható, amelyet a kormány az utóbbi időben jelentős béremelésekkel próbált kezelni. A világjárvány idején rövid távú intézkedéseket vezettek be a munkaerő növelésére, többek között 900 önkéntes munkatárs felvételét. Hosszabb távon a kormány célja, hogy a munkaerőhiányt az új közalkalmazotti szerződéssel kezelje, amely 2023-ig 120 százalékos béremelést irányoz elő az orvosok számára.

Látványos eredményt a járvány alatt az hozott, hogy felmondási és kivándorlási tilalmat rendeltek el az egészségügyben, amelyet csak tavaly nyáron oldottak fel. Akkor elég lassan indult be az elvándorlás, de a meglévő létszámproblémák mellett nem sikerült erősíteni a személyi állományon, amely csak fokozta az ellátási rendszer leterheltségét.

Az Orbán Viktor vezette kabinet a választások után alakította át a kormányzatot, így az egészségügy a Belügyminisztérium alá került. A változtatások sora pedig elsőként az ügyeleti rendszert érte el, így a háziorvosokat a mentőszolgálat irányításával vezénylik át a területileg illetékes központokba. Ezzel lényégében a létszámproblémákat próbálták meg orvosolni, este tíz óráig minden járásközpontban biztosított lesz az orvosi jelenlét, este tíz óra után pedig a mentési feladatot az OMSZ fogja szervezni és ellátni. De egy helyen, egy irányítás alatt, és az eddig ügyeletet nem tartó orvosoknak is szerepet kell vállalni, ha aláírják az erre vonatkozó szerződést.

A MOK és a Független Egészségügyi Szakszervezet a Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárnak címzett levélben már januárban azt írta, hogy az új ügyeleti rendszer, amely a háziorvosokat súlyponti ellátóhelyekre vezényli,

növelni fogja a munkaerőhiányt, ösztönözni fogja az egészségügyben dolgozók elvándorlási folyamatát, miközben a tervezetből hiányzik az egészségügy megújításával kapcsolatos hosszú távú stratégia és koncepció.

Ahogy írtuk, a létszámhiány problémája pedig már most is súlyos Magyarországon. A KSH adatai szerint 2021-ben a működéshez szükséges egészségügyi dolgozói létszám 96 százaléka volt csak betöltve, az ápolóknál ez 97 százalék a hivatalos adatok szerint, az orvosoknál pedig szintén 96 százalékos az arány.

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámadatai Magyarországon (2022) Az Orvosok Országos Nyilvántartásában szereplő orvos Dolgozó orvos Összes egészségügyi állás Ebből orvosi állás Ebből szakdolgozói állás Betöltött orvosi állás tízezer lakosra Év összesen tízezer lakosra összesen tízezer lakosra működéshez szükséges betöltött működéshez szükséges betöltött működéshez szükséges betöltött 2018 66 696 68,2 39 948 40,9 187 629,00 179 936,50 43 028,50 41 317,50 105 002,30 101 331,30 42,3 2019 68 713 70,3 41 282 42,3 189 854,30 181 730,30 43 422,30 41 676,00 106 209,40 102 302,20 42,7 2020 69 354 71,3 37 188 38,2 186 894,20 179 657,40 41 986,60 40 451,40 104 853,10 101 305,70 41,6 2021 70 683 73 38 920 40,2 188 830,40 181 319,90 42 596,10 41 144,80 105 344,30 101 648,60 42,5 Forrás: KSH

Az uniós jelentés szerint ez európai szinten is az egyik leglétszámhiányosabbá teszi a magyar egészségügyet, mint az ápolók, mind az orvosok száma alacsony 1000 főre vetítve. A magyarnál csak az észt, a szlovák a lengyel és a lett egészségügy helyzete rosszabb. Horvátországban valamivel több szakdolgozó és orvos van, míg Romániában több nővér van, mint itthon, de kevesebb az orvos.

A szakszemélyzet (függőleges tengely) és az orvosok (vízszintes tengely) létszáma 1000 lakosra vetítve. A balról jobbra és fentről lefelé javulnak a tengelyen a létszámarányok.

Uniós probléma, amit a Covid csak felszínre hozott

Ahogy látszik, a probléma általános, a tagállamok 75 százaléka tapasztal valamelyik oldalon jelentősebb létszámhiányt. Már maga az Európai Bizottság is arra jutott a jelentésében, hogy sürgős változásra van szükség.

Az uniós jelentésben azt írják, a világjárvány rávilágított arra, hogy sürgősen kezelni kell az egészségügyi munkaerőhiányt, amely már a 2020-as válság előtt is fennállt. Erre válaszul többféle szakpolitikát vezettek be az ellenállóbb egészségügyi munkaerő kialakítása érdekében a tagállamok, amelyeknek - mint a magyar ügyeleti megoldás sokat kritizált változata is mutatja - a meglévő munkaerő elosztásának más stratégiái állnak a középpontjában.

Ugyan a EU szerint ez segíthet a rugalmasabb munkaerő-elosztásban, amely jól felkészült a jövőbeli egészségügyi válságok esetén felmerülő többletkapacitási igények kielégítésére, de békeidőben a sikeres egészségügyi munkaerő-stratégiák kulcsfontosságú elemei lesznek a készségösszetétel-innovációkba való nagyobb mértékű befektetések, az egészségügyi dolgozók munkakörülményeinek javítása és az új tehetségek bevonzását célzó ösztönzők (többek között a képzésbe és oktatásba történő nagyobb beruházások révén).

A Bizottság szerint a világjárvány hangsúlyozta az ellenálló egészségügyi rendszerek fontosságát és a közegészségügybe való befektetés hosszú távú előnyeit. Az egészségügyi szolgáltatások iránti megnövekedett kereslet és az egészségügyi vészhelyzetekre való fokozott felkészültség - beleértve az éghajlatváltozásból eredő vészhelyzeteket is - folyamatos és megfelelő beruházásokat igényel, hogy az egészségügyi rendszerek és a személyzet képes legyen megbirkózni a kihívásokkal. Mivel a világjárványt követően a költségvetési nyomás növekedhet, fontos lesz az egészségügyi közkiadások megfelelő és stabil szintjének fenntartása.

Szükség lesz az egészségügyi közfinanszírozás forrásainak újraértékelésére és a fenntarthatóbb finanszírozási struktúrák lehetséges megközelítéseinek mérlegelésére is.

Az Európai Bizottság viszont a munkaerőkérdésekben, -szervezésben tehetetlen. Egyetlen eszköze az új EU4Health program (2021-2027), amely 5,3 milliárd eurós költségvetésével az Európai Unióban az egészségügy javítására és előmozdítására, a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek kezelésére, a gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és a válság szempontjából releváns termékek javítására, valamint az egészségügyi rendszerek, azok rugalmasságának és erőforrás-hatékonyságának, illetve az egészségügyi munkaerő megerősítésére irányuló, országhatárokon átnyúló fellépések támogatására szolgál.

Viszont most az uniós szintű érdekvédelmi szervezetek kongatják a vészharangokat, hogy ennél több kell.

A bérmágnes szív el mindent

"Románia, Olaszország, Görögország és az összes kelet-európai ország a leginkább kifosztott és elszegényedett a szakképzett munkaerő és a briliáns elmék elszívásának folyamata miatt" - mondta az Euractivnak Gugliemo Trovato, az Európai Orvosi Szövetség kommunikációs igazgatója.

Trovato hangsúlyozta, hogy a jobb fizetések, létesítmények és képzési lehetőségek is az okai, amiért az egészségügyi dolgozók a migráció mellett döntenek.

Hasonlóképpen az Európai Ápolók Szövetsége is hangsúlyozza, hogy a munkaerőhiány az egész EU-t, nem csak a keleti és déli tagállamokat érintő súlyos probléma. Épp azért csábítják magasabb bérekkel a dolgozókat az északi-nyugati országok, mert különben az ottani ellátórendszer sem bírná a terhelést.

"A helyzet mindenhol rossz [...] Minden uniós tagállam szenved a hiánytól" - mondta az EFN főtitkára, Paul de Raeve az Euractivnak, hozzátéve, hogy "a kórházak azért zárnak be egységeket, mert nincs ápoló", így

ketyegő bombának nevezte az ápolószemélyzet hiányát.

Több uniós törvényhozó szerint az EU-nak nagyobb szerepet kellene vállalnia a megoldás keresésében, ez azonban nem könnyű feladat, tekintve, hogy az Európai Bizottság korlátozott hatáskörrel rendelkezik az egészségügy területén. Az uniós szerződés értelmében Brüsszel gyakorlatilag csak pénzt oszthat, mivel az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás irányítása a tagállamok feladata.

A Bizottság azonban tisztában van az egészségügyi dolgozók hiányával, valamint a tagállamok közötti különbségekkel és azzal, hogy egyes országok nehezen tudják megtartani a szakembereket. A már említett EU4Health program keretében ezért is próbálták meg kezelni a többrétű, egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos problémákat.

Az egyik ilyen intézkedés a 2023 februárjában indított, az egészségügyi munkaerő-tervezéssel és előrejelzéssel kapcsolatos tagállami közös fellépés, a "Heroes", amelynek célja a munkaerő-tervezési kapacitások és szakpolitikák javítása.

Az európai parlamenti képviselők cselekvésre szólítanak fel. "Az EU és intézményei feladata, hogy az egyes európai országok intézkedéseit felülvizsgálják és kiegészítsék" - mondta az Annalisa Tardino, az S&D EP-képviselője, hozzátéve, hogy az intézményeknek ösztönözniük kell az együttműködést és támogatniuk kell a tagállamok intézkedéseit és beavatkozásait az ellátórendszerek megóvására.

Kollégája, Tudor Ciuhodaru, aki szintén orvos, azt mondta, hogy több pénzeszközre van szükség.

"Az általam javasolt megoldás szerint az egyes államok NATO-hoz való százalékos hozzájárulásának modellje legyen érvényes az egészségügy finanszírozásával kapcsolatban is" - mondta Ciuhodaru az Euractivnak, hozzátéve, hogy "forradalomra van szükség az egészségügyben".

Ujhelyi István európai parlamenti képviselő úgy véli, az EU-nak aktívabb szerepet kellene vállalnia az egészségügyi rendszerek növekedésének ösztönzésében minden tagállamban, és ezt egy valódi Európai Egészségügyi Unióval lehetne elérni.

"Mandátumom kezdete óta szorgalmazom az európai egészségügyi uniót és az egységes egészségügyet, kezdve az európai egészségügyi minőségi szabványok kidolgozásától egészen az egészségügyhöz való méltányos hozzáférést biztosító finanszírozási politikákig. Az egység a sokféleségben, ez az Európai Unió mottója, amelynek érvényesnek kell lennie az egészséghez való egyenlő hozzáférésnél is" - mondta a magyar politikus.

Az EU lehetséges lépései

A WEMOS, egy egészségpolitikai kutatással foglalkozó civil szervezet szerint EU szolidaritási alapelve is sérül a jelenlegi helyzetben. Álláspontjuk szerint a korlátozott hatáskör ellenére az Európai Bizottság konkrét lépéseket tehetne a helyzet javítása érdekében, de ahhoz fel kell tárni az egészségügyi munkaerőpiac folyamatait.

Ezek az intézkedések a következők lehetnek: az uniós egészségügyi miniszterek találkozóin kifejezett figyelmet kell fordítani az egészségügyi munkaerővel kapcsolatos kérdésekre, és az Európai Bizottság különböző főigazgatóságain belül is meg kell vitatni a kérdést, nem csak az egészségügyhöz kapcsolódó főigazgatóságon belül.

Egy másik szakpolitikai intézkedés a megfelelő adatok összegyűjtése uniós szinten, mivel jelenleg számos forrás áll rendelkezésre, de még mindig nem kapunk egyértelmű képet a helyzetről.

Ezeket az adatokat például az európai szemeszteren keresztül lehetne közölni, amely egy olyan eszköz, amelyet a Bizottság arra használ, hogy a tagállamoknak szakpolitikai ajánlásokat adjon a gazdaság különböző területein.

A WEMOS javasolja a kötelező jelentéstételt az egészségügyi dolgozók lakosságarányos rendelkezésre állásáról a tagállamokban, az országok önellátásáról az egészségügyi dolgozók képzésében és oktatásában, illetve a külföldön képzett és külföldön született egészségügyi dolgozókra való támaszkodásról.

Ami a finanszírozást illeti, a WEMOS ragaszkodik ahhoz, hogy az EU ösztönözze a tagállamokat a különböző eszközök használatára, a kohéziós alapoktól kezdve egészen az Európai Beruházási Bankig, hogy a befektetésekkel felszámolják az egészségügyi rendszerek közötti egyenlőtlenséget.

A tétlenség ára óriási [...] fel kell ismernünk, hogy olyan országokban, mint Románia, Észtország, Szlovákia, Magyarország, az elmúlt 12 évben annyi orvos távozott, hogy a jelenlegi orvoslétszámuk 20-25%-át tennék ki

- zárta Corinne Hinlopen, a WEMOS szakértője az Euractivnak.

A magyar kormány egészségügyi reformjának még több eleme nem ismert. Az eddig közölt tervekből az derül ki, hogy a járóbetegellátás és az alapellátás színvonalát akarják javítani. Az orvosok bérezését már a koronavírus-járvány alatt elkezdték rendezni, amely felfutó rendszerben ígér emeléseket, míg a szakszemélyzet esetében az a terv, hogy az átlagos orvosbér 37 százaléka lesz az átlagos szakdolgozói bér. Azonban az még kérdéses, hogy a magyar tervek képesek-e gátat szabni az elvándorlásnak, vagy akár hazacsábítanak dolgozókat.

Címlapkép: Getty Images.