A magyar kormány adóügyei is Brüsszel célkeresztjébe kerülnek

Az uniós szabályozó hatóságok valószínűleg vizsgálatot indítanak az uniós országok és a multinacionális vállalatok közötti adóalkuk ügyében, miután áttekintették az elmúlt évtizedben kötött megállapodásaikat - figyelmeztetett hétfőn a blokk versenyjogi vezetője, Margrethe Vestager. Magyarországon egy időben rengeteg ilyen adókedvezményről döntött a kormány.

Margrethe Vestager, az Európai Bizottság alelnöke, aki egy tucatnyi ügy mellett az Apple-t 13 milliárd euró adóhátralék megfizetésére kötelezte Írországban, az Amazont pedig 250 millió euró megfizetésére Luxemburgban, újabb szigorításra figyelmeztetett. Mint elmondta, a 2014-2018 közötti időszakban az összes tagállamban alkalmazott adóügyi döntési gyakorlatot átvizsgálták versenyjogi szempontból, és számos szabálytalan adókedvezményről szóló megállapodásra bukkantak.

A mélyreható vizsgálat után arra számítok, hogy ez egyes országokban újabb vizsgálatokhoz fog vezetni

- idézi Vestager egy koppenhágai konferencián tett nyilatkozatait a Reuters.

Jelezte, hogy a túlzott kötelezettségcsökkentéseket biztosító, az agresszív adótervezést lehetővé tevő adóalkuk illegális adókedvezményeknek minősülnek. Vestager azt is elmondta, hogy a kemény eddig is kemény uniós fellépés ellenére is "még mindig velünk van" az agresszív adótervezés.

Azt nem nevezte meg, hogy mely országokat vagy vállalatokat vizsgálhatják még, de akár Magyarország is célkeresztbe kerülhet: noha a társasági adó nominális kulcsa 9 százalék, a legtöbb társaság különböző, a magyar állammal kötött szerződés révén az effektív adózását 5,5-6 százalék közötti szintre csökkentette.

Az ilyen szerződéseket pedig azért is különösen figyeli mostantól az Európai Unió, mert az államszövetség csatlakozik a globális minimum adó rendszeréhez, amely a legnagyobb multinacionális vállalatok esetében 15 százalékos kulcsot ír elő. Ráadásul ez elől nem tudnak félreugrani a társaságok, mert a cégcsoportok teljes működésére nézik a minimumkötelezettségek befizetését, ha pedig egy alacsonyabb kulcsú országban nem fizetik be a 15 százalékos adószintet, akkor az anyavállalat székhelyszerinti országa hajtathatja be a különbözetet.

Magyarország ugyan megpróbálta megvétózni a globális minimumadót, de végül tavaly decemberben csatlakozott a rendszerhez.

Vestager eddig különösen a nagy amerikai cégek esetében keménykedett: az Apple, az Amazon és a Starbucks esetében döntött többletadó megfizetésének előírásáról. Ezeket a döntéseket ugyan bíróságon megtámadták, és az Apple, az Amazon és a Starbucks számára kiadott adóügyi végzéseit első fokon el is utasították, de a versenyjogi biztos fellebbezéssel élt.

Az Európai Unió Bírósága azonban támogatta, hogy hivatala az Engie-t 120 millió euró adóhátralék Luxemburgba történő befizetésére kötelezze.

A bírságainak viszont annyi hozadéka már biztosan van, hogy Belgium, Írország, Luxemburg és Hollandia pedig az adóügyi keresztes hadjáratára válaszul mind megváltoztatta adózási gyakorlatát.

