A szakadék szélére sodródó Paks II-nél új szankciós kockázat boríthat mindent

Az orosz atomiparra az Európai Unió még nem, de az Egyesült Államok már vetett ki szankciókat, amelyek közvetve hatással lehetnek Paks II-re is. A magyar kormány bevallottan is új utakat keres, miután a német Siemens Energy részvétele továbbra is kétséges más korlátozások miatt. Az újratervezés folyamatos az atomerőmű bővítésénél, miközben már új szankciós köröket terveznek Washingtonban és Brüsszelben. Magyarországot egy 3850 milliárd forintos kötelezettség is Pakshoz láncolja, de a Portfolio-nak a Roszatom azt jelezte: kitartanak a beruházás mellett.

Az Európai Unió nem vetett ki szankciókat az orosz atomiparra, holott a tagállamok fele már régen lépéseket követel Brüsszeltől. Az egész államközösség kiszolgáltatott Oroszországnak a nukleáris energia területén, az Euratom Ellátási Ügynöksége (ESA) szerint 2021-ben:

az orosz állami tulajdonú Roszatom atomipari óriásvállalat a blokk reaktorai számára a természetes urán 20%-át szállította, az urándúsítás több mint 33 százalékát végezte, az uniós országok 210 millió eurót fizettek Oroszországnak a nyersurán-exportért.

Az ESA tanulmánya szerint az orosz atomfüggőség a Roszatommal már meglévő termelők és a tervezettek alapján egyes országokban megnő majd 2040-re Magyarország villamosenergiájának akár 78 százaléka is származhat orosz gyártmányú reaktorokból. Bulgáriának ugyanerre az időpontra 37 százalékban orosz atomblokkoktól függő villamosenergia-hálózattal kell számolnia.

Mindezért érthető is, hogy Magyarország a leghangosabb ellenzője annak, hogy az Európai Unió szankciókat vessen ki az orosz energiaszektorra. Azonban már kifejezetten a nukleáris ipart célzó korlátozások nélkül is veszélybe kerülhet

a 2014-ben bejelentett, ám azóta igen kevés előrehaladást mutató Paks II. bővítés is, sőt egyre valószínűbb, hogy

A tizenegyedik szankciós csomagban már lesznek a Roszatomot célzó intézkedések, és az Egyesült Államok lépései már a magyar projektre is leadtak egy súroló lövést.

Az amerikai szankciók

Az Egyesült Államok február 24-én már lépett: több a Roszatommal kapcsolatban álló orosz céget tettek tiltólistára, ami azt jelenti, hogy az amerikai vállalkozások és magánszemélyek egyáltalán nem üzletelhetnek ezekkel, pénzügyi tranzakciókat sem folytathatnak feléjük.

A listán pedig a Paks II. beruházásban résztvevő entitásokat is listáztak, így a JSC Energospetsmontazh és a Trest Rosspetsenergomontazh OOO cégekre. A Portfolio-nak európai uniós tisztviselők pedig jelezték, hogy ez nehéz helyzetbe hozza a magyar atomerőműbe a tervek szerint a turbinaszigetet szállító amerikai hátterű General Electricet.

Bár közülük többen is jelezték, hogy a szerződésstruktúra miatt ez még önmagában nem jelenti, hogy az amerikaiak kiesnek a beruházásból, ám ha Washington további korlátozásokról is dönt, akkor könnyen Pakson kívül találhatják magukat.

Az ügyben megkerestük a General Electricet is, amely nem válaszolt kérdéseinkre, azonban az orosz Roszatom magyar képviselete azt jelezte, hogy egyelőre nem érintik az amerikai szankciók a GE szerepvállalását a bővítésben.

Nincs tudomásunk arról, hogy ne lenne módja a General Electric vállalatnak a szerződés szerinti teljesitésre a Paks II. Atomerőmű projekt vonatkozásában. A szerződés érvényben van, a General Electric megerősítette, hogy továbbra is kész leszállítani az érintett berendezéseket

- közölte az orosz atomenergiás cég.

Azt is közölték, hogy a Paks II. Atomerőmű projekt fővállalkozójaként a Roszatom vállalatai készek megkezdeni a szükséges berendezések gyártását, amint lehetővé válik a közvetlen építési szakaszra való áttérés.

A projekt egyébként messze van még ettől, hiányoznak a szükséges feltételek, egyelőre csak a létesítési engedélyt adták meg, de a legfontosabb kivitelezési felhatalmazások nincsenek meg. Ingatlanhasznosítás, valamint irodaépítés folyik, amelyek nem a reaktorokhoz kapcsolódó feladatok. Kifejezetten a működéshez szükséges kivitelezés csak a reaktoroknál zajló vízzáró rétegek, falak kialakítása építése nevezhető.

Már a magyar kormány is aggódik

A múlt héten viszont már új hangot ütött meg a magyar kormány is: Orbán Balázs, nyilatkozta azt a Financial Times-nak, hogy aggódnak a paksi bővítésért. A miniszterelnök politikai igazgatója jelezte, hogy már vészterveket készítenek, hogy a jelenlegi beruházás terveiből minél többet meg lehessen menteni, ami arra utal, hogy valós kockázatként számolnak a Roszatom kiesésével. A lappal több forrás is azt közölte, minél tovább húzódik a háború és minél tovább tart a szankciórendszer, annál valószínűbb, hogy az orosz részvételt a projektben teljesen le kell állítani.

Bár a Roszatomot célzó szankciókat már tavaly tavasszal követelte több tagállam - köztük a balti államok és Lengyelország -, egészen mostanáig komolyan senki nem foglalkozott a kérdéssel. A magyar kormány azóta többször is jelezte, hogy a nukleáris energia területe számukra vörösvonal, a francia elnökség alatt az Európai Tanács mégis hozott egy olyan büntetőintézkedés-csomagot, amely üti Paks II.-t, és ez már önmagában indokolhatja, hogy aggódik az Orbán Viktor vezette kabinet:

egy éve már megtiltották a fejlett technológiai eszközök Oroszországba irányuló exportját.

A franciák által megfogalmazott tervezet nem mondta ki, hogy célozza az orosz atomenergiás beruházásokat, azonban a kettős felhasználású termékek esetében megfogalmazott tilalmi kritériumok több olyan eszközre is vonatkoznak, amelyeket atomerőművek építésénél felhasználhatnak. Mindez pedig Paks II. esetében idén februárban bukott ki, amikor

a német exporthatóság elkezdte vizsgálni a Siemens Energy kiviteli engedélykérelmét a Magyarországra tervezett reaktorok irányító rendszerének esetében.

Ahogy arról többször is beszámoltunk, a német Siemens Energy konzorciumi partnere, a Framatome ugorhat be a paksi beruházásba az irányítórendszer leszállításában. Erről Szijjártó Péter külügyminiszter többször beszélt is, valamint egyeztetett a céggel is. Sőt, állítólag ez téma volt Orbán Viktor miniszterelnök és Emmanuel Macron elnök március közepi tárgyalásán.

Viszont az oroszok ennek ellenére is magabiztosak:

A Roszatom megerősíti, hogy kész a Paks II. Atomerőmű projekt megvalósítására és meggyőződése, hogy az új atomerőművi blokkokat a magyar megrendelővel együtt építi fel a mai legkorszerűbb, és legbiztonságosabb VVER-1200-as technológiával

- közölte lapunkkal ennek kapcsán az orosz állami vállalat.

Jönnek az uniós szankciók?

Az Európai Unió ráadásul most tényleg napirendre veheti a Roszatom elleni szankciókat is. A nyomás azért is nőtt, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök a hétvégén bejelentette, hogy taktikai atomfegyvereket telepítene Fehéroroszországba, a lengyel-balti nyomás pedig nem enyhült.

Litvánia már a múlt heti EU-csúcson is tárgyalni akart arról, hogy az orosz atomenergiás cégre is vessenek ki szanckiókat. Az ország külügyminisztere, Gabrielius Landsbergis viszont nem rontana ajtóstul a házba: szerinte első körben a Roszatomot sújtó szankciók kiterjedhetnének az igazgatósági tagokra és az új szerződésekre. Utóbbi nyilván a magyar kormány felé tett gesztus, mivel

így a Roszatom szabadon befejezheti a Bulgáriában és Magyarországon folyamatban lévő projekteket.

A Portfolio-nak uniós tisztviselők megerősítették, hogy valóban folynak egyeztetések a Roszatomot célzó intézkedésekről. Két forrásunk is megerősítette, hogy ezek a nukleáris fűtőanyagot első körben nem tiltanák, de már több tagállam is vizsgálja a lehetőségét, hogy új üzemanyagforrást keres magának.

Erre két esélyes lehet: a francia nukleáris konglomerátum, az EDF, valamint az amerikai Westinghouse. Utóbbi cég tavaly a paksi ellátás lehetőségéről is egyeztetett a magyar féllel, de arról nincs információ, hogy ezek milyen konklúzióra jutottak. Legutóbb két hete a New York Times-nak viszont a társaság elnöke, Tarik Chocho nyilatkozta, hogy

még Magyarország is diverzifikálni akar.

Az EU-ban többen is arra számítanak, hogy ha a Roszatom ellen bármilyen szankciót alkalmaznak, akkor Oroszország leállítja a fűtőanyag-szállításokat, de az urániumexportot is, amint az történt a gázszállításokkal is 2022-ben. Ez pedig akár a paksi beruházás jelenlegi terveinek végét is jelentheti.

Az Egyesült Államok számára is piacot jelenthet az oroszok kiesése az atompiacról, és Washington további szankciókat is ígér. Lengyelország ráadásul már a Westinghouse-zal állapodott meg egy új nukleáris erőmű építéséről.

Magyar szempontból az is fontos eleme a Roszatom bevonásának, hogy a 2014-ben kötött orosz-magyar államközi 10 milliárd eurós (3850 milliárd forintos) hitelszerződés köti az Orbán-kormányt. Eszerint a beruházást legalább 80 százalékban az orosz kölcsönből kell finanszírozni, ráadásul Moszkva nem rugalmas a szerződési feltételek módosításában:

a tavalyi tárgyalásokon a VG beszámolója szerint nem engedtek a hitelkamatokból, noha a beruházás lassan 10 éve nem került sínre, egyedül csak a fizetési feltételeken lazítottak.

