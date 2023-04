Uniós joggal ellentétes lehet a veszélyhelyzeti intézkedések garmadája

Az Európai Tanács jogi szolgálata szerint a belső piacról szóló uniós alapelvekkel ellentétes lehet az Európai Bizottság által létrehozott veszélyhelyzeti jogrendről szóló eszköz. A koronavírus-járvány okozta válságra válaszul megalkotott, Brüsszelnek az áruk kereskedelmére vonatkozó korlátozási lehetőségeket, valamint stratégiai készletek felhalmozását előíró javaslatának elkaszálása túlmutathat önmagán, és tagállami szabályozásokat is elbuktathat. A magyar kormány különleges jogrendjével kapcsolatban is felmerülnek jogi aggályok.

A koronavírus-járvány sokként érte a világot, melyre válaszul a legtöbb országban az államok, de az olyan szupranacionális szervezetek is, mint az Európai Unió vezetői különleges jogokkal vértezték fel magukat. A kormányok és a hatóságok amellett, hogy a szabadságjogokat a karanténintézkedésekre hivatkozva korlátozhatták, a versenypiaci folyamatokba is belenyúlhattak.

A Covid alatt ez dominánsan arról szólt, hogy az egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközök, gyógyszerek, vagy higiéniás termékek kereskedelmét blokkolhatták az egyes országok, míg a gyülekezési jogot is korlátozták a járványveszély miatt. Egészen szélsőséges esetekben cégek felügyeletét is átvehették a kormányok, vagy megakadályozhatták a felvásárlásokat - ezekre nemcsak, hogy a magyar jogrend lehetőséget adott magának, de élt is ezekkel a budapesti vezetés.

Mivel szinte minden ország döntött hasonló intézkedésekről, emberi jogi szervezetek sora bírálta az Európai Uniót és tagállamait, hogy leépítik a demokratikus rendszereket ezekkel a különleges jogokkal. Főként azt kritizálják, hogy mostanra már a járványügyi korlátozásokat szinte minden ország kivezette, de a gyülekezési jogra vonatkozó tilalmak sokszor még most is érvényesek.

Az elmúlt időszakban pedig egyre inkább előtérbe kerültek az aggályok azzal kapcsolatban, hogy a piaci versenyt is aránytalanul torzítják az intézkedések, az EU-n belül pedig a szabad belső piacot is fenyegetik a túlhatalmi jogok.

A probléma pedig olyan súlyos, hogy még az Európai Bizottság által használt veszélyhelyzeti eszközt is elkaszálhatják, mivel az Európai Tanács jogi szolgálata (CLS) szerint ellentétes az uniós joggal.

Mint arról most az Euractiv beszámolt, az Európai Tanács jogi szolgálata úgy véli, hogy az Európai Bizottság által az egységes piaci vészhelyzeti eszközre (SMEI) vonatkozó javaslatának fontos részei ellentmondanak az uniós jognak, így annak számos részét módosítani vagy törölni kellene.

A 2022-ben bemutatott válságkezelési keretrendszer célja, hogy a jövőbeli vészhelyzetek esetén megőrizze az áruk, a szolgáltatások és a személyek szabad mozgását, valamint a kulcsfontosságú áruk és szolgáltatások rendelkezésre állását, ami a polgárok és a vállalkozások javát szolgálja Unió-szerte. Viszont jogot ad az Európai Bizottságnak arra, hogy a vállalatokat adatszolgáltatásra kötelezze, hogy a rendelkezésére bocsátandó adatok alapján nyomon kövesse az ellátási láncokat, vészhelyzetekben pedig Brüsszel arra kényszeríthetné a piaci szereplőket, hogy a válságkezelés szempontjából fontos termékek egyes megrendeléseit másokkal szemben előnyben részesítsék.

Ezen túlmenően a tagállamoknak a rendelet értelmében nemzeti tartalékokat kellene létrehozniuk a legfontosabb anyagok és termékek egy jelentős körére.

Számos tagállam bírálta a javaslatot az Európai Bizottságra ruházott hatáskörök miatt, sőt egyesek szerint a javaslat a szándékkal ellentétben az egységes piac széttöredezéséhez vezethet. Ezért is került az Európai Tanács Jogi Szolgálatához a javaslat, hogy jogi véleményt készítsenek róla.

Az eredmény ugyan csak a Bizottságnak jogot adó SMEI rendszerre vonatkozik, de ha eszkalálódik az ügy, enek jogi megállapításai érvényesek lehetnek a tagállamok által bevezetett különleges jogrendi eszközökre is.

Alapvetően problémás jogi terjeszkedés

A tagállamoknak április 4-én megküldött, a SMEI-ről szóló értékelés annak számos alapvető intézkedését kétségbe vonja. Alapvetően az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát vették figyelembe, amelyen alapján számos, a belső piacot védő intézkedéssel összeegyeztethetetlenek a Bizottság többletjogai.

A kritika erősen kritizálja a SMEI nemzeti stratégiai tartalékokra vonatkozó rendelkezéseit, a gazdasági szereplőkhöz intézett információkérésekkel és az elsőbbségi besorolású megbízásokkal kapcsolatban, amelyeket a társjogalkotóknak "törölniük vagy jelentősen módosítaniuk kellene" - áll a CLS véleményében az Euractiv szerint.

A CLS szerint a SMEI-nek sokkal célzottabbnak kellene lennie. Ez azonban azzal a kockázattal járna, hogy meghiúsulna az egész eszköztár céljának elérése, amelyet úgy alkottak meg, hogy előre nem látható válságok esetén is alkalmazható legyen, ahogyan a világjárványt sem látták előre sokan.

"Ha a társjogalkotók mégis úgy döntenek, hogy elfogadják a javasolt intézkedéseket [...], akkor jelentősen módosítaniuk kell a főbb rendelkezéseket" - áll a jogi véleményben, külön megemlítve a tárgyat, a célokat, a fogalommeghatározásokat, valamint az éberségi és a vészhelyzeti üzemmódot kiváltó kritériumokat.

A társjogalkotók az EU Tanácsában az uniós tagállamok kormányaira és az Európai Parlamentre utalnak. Az uniós ügyekkel foglalkozó hírportál szerint, egy a mostani jogi értékelés alapján elkészült kompromisszumos szövegtervezet jelentősen visszavágná az Európai Bizottság veszélyhelyzeti különleges jogait.

Nevezetesen ezek a nemzeti szintű stratégiai tartalékokra vonatkozó intézkedések, valamint az elsőbbségi besorolású megrendelésekre vonatkozó intézkedés, amely lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy vészhelyzetben a vállalatokat bizonyos megrendelések elsőbbségi besorolására kényszerítse.

A vázolt problémák és a jogalap a kormányokig mutat

Bár az Euractiv nem részletezi, hogy pontosan milyen problémákat fogalmazott meg a Tanács jogi szolgálata, de az fontos elem, hogy az Európai Unió Bíróságának döntései alapján mérték fel a belső piaccal kapcsolatos problémákat. Mindez alapján akár precedensértékű is lehet a jövőben a CLS által vázolt probléma.

Mindez pedig a tagállamok kormányaira is nyomást helyezhet, hogy módosítsák a különleges jogrendekre vonatkozó intézkedéseket, ha azok sértik a belső piaci szabályozást. Számos kormány döntött arról, hogy a járványra hivatkozva megtiltja az egészségügyi eszközök egy részének exportját, vagy állami felügyelet alá vonta a gyártókat.

Magyarországon is hozott ilyen rendelkezéseket a kormány, ráadásul az Orbán Viktor vezette kabinet megtiltotta a stratégiai vállalatok felvásárlását, jogot formált cégek irányításának átvételére is, ahogy exporttilalom bevezetésére is egyes termékeknél. Több ügyben éltek is a különleges jogrend biztosította lehetőségekkel: például állami felügyelet alá került a Kartonpack, miniszteri vétóval megtiltották egy cementipari gyártó felvásárlását is.

Utóbbi ügy ráadásul már az Európai Unió Bírósága elé is került, ahol a héten kiadott tanácsnoki indítvány szerint csak a különleges jogrendre hivatkozva nem lehet megakadályozni egy felvásárlást, mivel az szembemegy a versenyjoggal. Az értékelés szerint - amely még nem kötelező érvényű - azt kell vizsgálni, hogy az adott konkrét esetben mennyire indokolt állami szempontból egy cégfelvásárlás vagy egyesülés megakadályozása.

Mindez önmagában nem jelenti, hogy az Európai Bizottság a magyar különleges jogrendet is elkaszálják, de Pandora szelencéjét kinyithatta a CLS.

A főkérdés az, hogy a kész jogszabályt megtámadják-e majd az Európai Bíróságon, vagy hogy egyáltalán a SMEI-t sikerül-e átvinni a Bizottságnak a tagállamokon. Ha igen, akkor egy bírósági ítélet precedenst teremthet a túlhatalmi jogköröknél az ítélkezésben.

Címlapkép forrása: Európai Unió AV Library.