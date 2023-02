Új árnyékjelentés követel még szigorúbb EU-fellépést Magyarországgal szemben

Szabó Dániel 2023. február 22. 10:00

Az egész Európai Unióban romlott a jogállamisági helyzet, több tagállamban is negatív folyamatok indultak el. Az

új kormányokat választó Svédország és Olaszország mellett Belgiumban is romlott a helyzet a Liberties friss kutatása szerint. A legrosszabbnak továbbra is a magyar és a lengyel állapotokat tartják. Az Európai Bizottság által is figyelt vizsgálat készítői így azt javasolják, hogy Brüsszel helyezzen még erősebb nyomást a magyar kormányra.