Digitalizáció EU-s pénzből: hatalmas lehetőség előtt Magyarország

Dióhéjban összefoglalnád nekünk, hogyan működik a brüsszeli direkt forrásokra történő pályázás? Mekkora megpályázható forrásról van itt szó, és általánosságban véve milyen projektek finanszírozására lehet pályázni?

2021 és 2027 között 377 milliárd eurót költ az EU az úgynevezett új prioritásokra. Ezek között olyan nagy témákat is találunk, mint a digitalizáció, az energiaellátás biztonsága, vagy éppen a klímavédelem és a fenntarthatóság. Ezen összegnek a döntő része pályázatok formájában érhető el, amelyek szakmai keretét 24 program adja. A digitalizáció területén - az EU digitális iránytűjéhez igazodva – infrastruktúrára (Connected Europe Facility - CEF Digital), szolgáltatásokra (Digital Europe Program - DEP) és a digitális készségek fejlesztésére találhatunk pályázati konstrukciókat. Ezeken túl hangsúlyosan jelenik a meg a digitalizáció – egyfajta horizontális prioritásként - más programokban is, amiből külön figyelmet érdemel az összegében legnagyobb program, az innovációra koncentráló Horizon Europe.

A direkt EU források – ellentétben a Kohéziós Alap forrásaival, amiből finanszírozásra kerülnek az operatív programok (pl. DIMOP Plusz, ..stb.) – elsősorban olyan projekteket finanszíroznak, amelyek kiválóságukon keresztül példát mutathatnak az EU egészének, erősítik az országok és szakterületek közötti kooperációt a konzorciális pályázatokkal. Másképpen fogalmazva, ha egy projektnek EU szintű relevanciája van, stratégiai fontosságú és kiválóan kidolgozott, akkor jó esélyekkel találni direkt EU forrást a megvalósításhoz.

Tapasztalataid szerint milyen vállalat- illetve projektméret szükséges a pályázáshoz? Érdemes partnerekkel közösen pályázni?

A pályázatokon jellemzően bárki indulhat, hiszen alapvetően a projekt minősége a fontos és nem a pályázó személye. Így pályázó általában lehet kis és nagy gazdasági társaság, költségvetési intézmény, egyetem vagy éppen egy nonprofit szervezet. Projektméretre - a fent említettek miatt - jellemzőbbek a nagyobb összegek (200 millió forintnál nagyobb), de találni olyan pályázati formákat is, aminél kimondottan cél volt a részvétel könnyítése. Ilyenre jó példa a digitalizáció területére is releváns, a Horizon alapból finanszírozott ’Cascade’ pályázatok világa. Itt jóval kevesebb adminisztrációval, akár egyedül is érdemes próbálkozni pár millió forint vissza nem térítendő forrás megszerzésére.

A magyar vállalatok mennyire aktívak a direkt források megpályázásában? Mennyire vagyunk sikeresek az EU más országaihoz képest?

A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda megszületéséhez az a kormányzati felismerés vezetett, hogy a direkt források megszerzésében még óriási kihasználatlan lehetőségeink vannak.

Ha céljaink megvalósulnak, akkor 2021 és 2027 között, a megelőző 7 évben elnyert támogatások 2,5-szerese, mintegy 7 milliárd euró érkezhet az országba. Sokat kell ehhez a magyar direkt EU-s pályázói ökoszisztémának fejlődnie, de ez elkerülhetetlen lesz, hiszen az EU ciklusról, ciklusra egyre nagyobb forrást csoportosít ilyen célokra. És ez lesz a jövő! De mindezekről részletesen az MFOI előadásában és a kerekasztalbeszélgetésünk során hallhatnak a résztvevők.

Milyen technológiákkal, milyen fejlesztésekkel, mely "hívószavakkal" lehet az utóbbi időben sikerrel pályázni? Kirajzolódik ebben valamiféle minta?

A digitalizáció területén egyértelműen meghatározhatók a fontos témák. Ezeket a pályázatokat előkészítő 1-2 éves munkaprogramokból tudjuk kiolvasni. A teljesség igénye nélkül egy pár példa erre: a közlekedés digitalizációja; digital twins; az egészségügy digitalizációja; adatalapú működés; hatékony és fenntartható energetika; közszolgáltatások digitalizációja; kiberbiztonság; 5G infrastruktúra.

Ki tudnál emelni egy-két sikertörténetet, amikor az elnyert pályázati forrásból innovatív termék vagy szolgáltatás fejlesztésére került sor, vagy tudományos előrelépés történt?

2022-ben számos pénzügyi, kihívás érte a magyarországi gazdasági szereplőket, de ez néhány esetben megnövelte az érdeklődést a direkt EU források irányába. Kimondottan nagy sikernek tartom, hogy a CEF Digital 5G for Smart Communities első körös pályázatán két bátor magyar pályázó (Vodafone, Pro-M) is sikeresen indult. Különösen szép teljesítmény ez annak a fényében, hogy a teljes EU-ból is mindössze hét pályázó gondolta úgy, hogy érdemes ebből a forrásból bemutatni az 5G mobilhálózatok képességeit a közszolgáltatások világában. A Cascade forrásoknál is láttunk sikeres magyar projekteket és a hazai költségvetési intézmények is jól szerepeltek néhány pályázaton (pl. Europen Digital Innovation Hub – EDIH-ek).

Címlapkép: Getty Images