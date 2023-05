Magyarország akaszthatja meg az új uniós szankciókat

Az Európai Unió új szankciókat vitatott meg Oroszország ukrajnai háborúja miatt, amelyek kínai és iráni cégeket céloznak, és lehetővé teszik a kereskedelmi korlátozások megsértése miatt harmadik országok exportjának korlátozását. Magyarország lehet az egyik vonakodó tagállam, amely miatt elhúzódó vita lehet az új büntetőintézkedésekről.

Ahogy azt kedden Ursula von der Leyen bizottsági elnök kijevi látogatásán bejelentette, készül az újabb Oroszországgal szembeni uniós intézkedéscsomag. Az új szankciók a már érvényben lévő orosz kereskedelmi korlátozások kijátszásának visszaszorítására összpontosítanak majd, és több exporttermék Oroszországon keresztüli tranzitját fogják leállítani. A javasolt új szankciók több tíz új vállalatot is feketelistára tennének, többek között Kínából, Iránból, Kazahsztánból és Üzbegisztánból.

Az uniós küldöttek közötti megbeszélések azonban konfliktusosnak ígérkeztek, mivel az eltérő nézőpontok miatt nem várható gyors megállapodás - mondta több diplomata a Reutersnek.

Egy Oroszországgal szemben további intézkedéseket sürgető uniós ország képviselője csalódott volt amiatt, hogy a javaslat nem tartalmazta az orosz gyémántimport leállítását vagy az atomenergetikai együttműködést. A vita másik végén egy, a szankciókat kritikusan szemlélő ország diplomáciai forrása szerint a harmadik országokat célzó javaslat minden bizonnyal feszült vitát vált ki.

Az unión kívüli országok esetében hozott szankciókat ellenzőke országok egyike szinte biztosan Magyarország, mivel a Türk Tanács egyes tagjaira is vonatkoznának így korlátozások, valamint kínai cégek is felkerülnének a listára a tervek szerint. Korábban az Orbán Viktor vezette magyar kormány jelezte, hogy ebben a kérdéskörben nem minden lépést támogatnak. Ugyanígy az Rferl tudósítása szerint több dél-európai tagállamnak is fenntartásai vannak.

A gyémántkereskedelem korlátozás pedig Belgium számára kritikus lépés, korábban is több alkalommal megfúrták az erre vonatkozó terveket.

Mind a 27 uniós országnak egyet kell értenie azzal, hogy az új szankciók hatályba lépjenek, ami a blokk 11. ilyen jellegű intézkedési köre lenne azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában inváziót indított Ukrajna ellen. Az új szankciókkal a blokk első ízben venné célba Kínát a Pekingnek a háborúban játszott szerepére vonatkozó vádak miatt, amivel kapcsolatban a kínai külügyminisztérium óva intette az EU-t.

A javasolt új szankciók kiemelnék, hogy az olajszállító tartályhajók nem rakodhatnak ki a nyílt tengeren, és nem érkezhetnek kikötőkbe kikapcsolt GPS-nyomkövetővel, ezzel próbálva visszavágni az orosz olajkereskedelemre vonatkozó G7-korlátozások semmibevételét.

Andrea Olivi, a Trafigura nyersanyagkereskedő cég árufuvarozásért felelős vezetője szerint azonban az új uniós intézkedések nem sokat segítenének a probléma megoldásában, mivel az unión kívüli exportőrökre nehezen érvényesíthető a szabályozás.

