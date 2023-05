Lezár egy kiskaput az Európai Bizottság a kormány vitás ügyében

Ismét Brüsszelben tárgyalt Johannes Hahnnal, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosával Navracsics Tibor az Erasmus-ügyként elhíresült, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi problémáinak megoldásáról. A területfejlesztési miniszter szerint közeledtek az álláspontok, de kiderült, hogy a modellváltott egyetemeket irányító kuratóriumok tagjainak kiválasztási folyamatában is feltételeket szabott Brüsszel. Az új tisztázandó pont lezárhat egy kiskaput, valamint kihatással lehet arra is, hogy mikor fér hozzá a magyar kormány a kohéziós forrásokhoz és a helyreállítási alap támogatásaihoz.

Ahogy arról a hétvégén a Portfolio beszámolt, keddre újabb egyeztetési körre várták Navracsics Tibor uniós főtárgyalóvá előlépett területfejlesztési minisztert Brüsszelben. A Johannes Hahn biztossal folytatott tárgyalások főtémája pedig ismét a korábban gyorsan megoldhatónak gondolt közérdekű alapítványok ügye volt. Mint ismert, az Európai Bizottság kifogásolta, hogy a modellváltott egyetemek és néhány kutatóintézet fenntartójaként funkcionáló testületek kuratóriumába magyar miniszterek és más kormánytagok kerültek, valamint hogy a kinevezéseknél sem mandátumidőt, sem összeférhetetlenségi kritériumokat nem határozott meg az Orbán Viktor vezette kabinet.

Az Európai Tanács tavaly év végi döntése értelmében amíg ezeket a vitás kérdéseket nem rendezik, addig a közérdekű vagyonkezelő intézményekkel nem köthetnek szerződéseket az EU-s intézményrendszer szereplői. A kötelezettségvállalási tilalom alapvetően két főbb uniós elemet, a Horizont és az Erasmus-programokat érinti.

A tanácsi határozat értelmezéséről folynak a tárgyalások, illetve annak a következményeiről, hiszen az, a mi értelmezésünk szerint alapvetően az összeférhetetlenségi kérdésekre koncentrál, ami azt is jelenti, hogy mi is azt szeretnénk, hogyha minél egzaktabban definiálná a pozíciókat az Európai Bizottság, hogy mely pozíciók összeférhetetlenek a kuratóriumi tagsággal kapcsolatban

- mondta el egy keddi brüsszeli sajtótájékoztatón Navracsics Tibor a tárgyalások után.

Ahogy azt ismertettük, itt az eddigi információk szerint az okozta a tárgyalások megakadását, hogy míg a kormány ajánlatában az szerepelt, hogy a miniszterek, az államtitkárok, valamint a kormánybiztosok esnének ki, addig Brüsszel a kizárt posztok közé venné a közigazgatási pozíciók egy jelentős részét is. Ilyen lehet például a Nemzeti Választási Iroda vezetője, vagy egyes olyan államigazgatási szervek döntéshozója, mint az Állami Számvevőszék tagjai.

"A kérdés az, hogy hol húzzuk meg azt a határát a közigazgatási pozícióknak, amelyek itt döntőnek minősülhetnek a források elosztása szempontjából, illetve a közvetlenül a kormányzati igazgatás alá nem tartozó területek köztisztviselői közül, tehát jegybank, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Nemzeti Választási Iroda és a többi és a többi esetében" - tette hozzá Navracsics Tibor keddi ismertetőjében.

Van viszont egy eddig ismeretlen új elem is

Mindez már ismert volt, ahogy az is, hogy míg az Orbán Viktor vezette kabinet hatévre nevezné ki a kuratóriumi tagokat, addig az Európai Bizottság négyéves mandátumidőt javasolt, de abban már megegyeztek, hogy a tagok csak egyszer legyenek újraválaszthatók.

Az viszont eddig nem forgott a köztudatban, hogy az Európai Bizottság azt is feltételül szabná, hogy milyen eljárással választják ki a tagokat.

Első körben ugyanis a közérdekű vagyonkezelő alapítványokba a kormány - mint alapító - miniszterek és politikai potentátok kinevezéséről döntött, majd a februári lemondásuk után a kuratóriumok meghívtak tagokat.

A tárgyalás most arrafelé megy, vagy hajlunk abban megegyezni, hogy egy olyan transzparens eljárásrend legyen, amelynek során valamilyen alkalmassági célokat bevezetünk

- közölte most Navracsics Tibor a tárgyalások eddig ismeretlen eleméről.

Mint elmondta, arról egyeztetnek az Európai Bizottsággal, hogy ez mennyire legyen absztrakt, mennyire legyen konkrét, és "legyen egy olyan értékelő bizottság, amely az alkalmassági feltételek alapján a jelentkezőket, a kooptálandókat elbírálja."

A miniszter ismertette, hogy kedden abban állapodtak meg Johannes Hahnnal, hogy miután a Bizottság korábban már közvetítette az álláspontját, ezt most rögzítették és konkretizálták, majd pedig várhatóan a jövő héten a magyar kormány is elküldi az ajánlatát.

"Utána igyekszünk most már rövidre zárni a tárgyalásokat, legalábbis ami az egyetemeket illeti, hiszen egyetemek vonatkozásában az Erasmus 2024 második félévi film időszakától kezdődő finanszírozás miatt most már lassan indulnak a pályázatok" - tette hozzá a miniszter, aki azt is elmondta, hogy az Európai Bizottság a Horizont-programnál annyi finomítást már tett, hogy a Horizont Európában továbbra is pályázhatnak a magyar alapítványi egyetemek, feltételesen értékelik az ő pályázatukat, azaz aktuálisan nem kapcsolódhatnak most be, de amint megoldódnak a problémák, azonnal visszamenőleges hatállyal csatlakozhatnak a programokba.

Van, amikor Brüsszel téved



Az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség (CINEA) – amely az Európai Bizottság dekarbonizációt és fenntartható növekedést előmozdító programjait irányítja – kifogásolta, miért szerepelnek olyan magyar egyetemek az úgynevezett LIFE Capacity Building projektben, amelyek a 2022. december 15-i, a forrás-felfüggesztésről is szóló tanácsi döntésre hivatkozva ki lettek zárva az EU-s finanszírozási programokból.



A kötelezettségvállalás felfüggesztése miatt viszont ezeket kizárták a programból. Mint később kiderült, tévedésből: ahogy azt a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda elmagyarázta, hogy ezek az egyetemek pusztán célcsoportként szerepelnek a projektben, a pénzügyi támogatásból nem részesülnek, így jogi kötelezettséget sem kell vállalniuk. Brüsszel végül elfogadta az érvelést, így a tévedésből kizárt intézmények - a Budapesti Corvinus Egyetem; a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem; a Széchenyi István Egyetem; az Eötvös Loránd Tudományegyetem – is részt vehet a programban. Maga Johannes Hahn írt erről bocsánatkérő, a hibát elismerő levelet - számolt be a Mandiner.

Egy kiskapu lezárása lehet a brüsszeli eljárás

A Portfoliónak nyilatkozó egyik brüsszeli forrás azt mondta, hogy a kiválasztási kritériumok és eljárások tisztázása

logikus következménye az összeférhetetlenségi szabályok tisztázásának, valamint az uniós charta akadémiai szabadságot biztosító passzusaihoz is kapcsolódik.

A brüsszeli diplomata szerint az egyetemi fenntartói, üzemeltetői szerepet betöltő intézményeknél világos kérés volt, hogy a kutatók szabadsága, a szakemberek munkavégzésének befolyásmentessége, zavartalansága biztosított legyen. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében így "a szakmaiság, hozzáértés egy logikusan elvárható" lépés.

Állítása szerint a kiválasztási eljárás kodifikálásáról "már korábban is szó esett". Forrásunk úgy fogalmazott, hogy "fontos tapasztalat volt látni, hogy a kormányzattal gyakran együtt emlegetett személyek" kerültek be a kilépő politikusok helyére az egyetemekbe. "Nem a vállalkozók, vagy a piac megjelenésével van probléma a kuratóriumokban" - tette hozzá.

Navracsics Tibor ennyire mélyen nem ment bele a témába, azonban azt jelezte, hogy "az akadémiai szabadság érintőlegesen mindig szóba kerül, amikor alapítványi egyetemekről" beszélnek Brüsszelben.

"Az akadémiai szabadsággal kapcsolatos bizottsági észrevételek jelentős része a szenátus és a kuratórium közötti kapcsolatrendszerre vonatkozik az alapítványi ötleteknél" - adott betekintést a miniszter a tárgyalások egyéb kérdésköreibe is. Azt is hozzátette, hogy sehol nem merült még föl komolyabb probléma a szenátus és kuratórium együttélése kapcsán, ugyanakkor nem lehet egy általános modellt behozni, mert az egyetemek maguk is szabályozzák azt, hogy hogyan működik ez a viszonyrendszer.

Azt is hozzátette, hogy ha az alapítványi kérdéskört lezárják, megegyeznek a Bizottsággal és megszületik a magyar jogszabály is, akkor egy rövid értékelés lehet, amíg az Erasmus- és Horizont-programok esetében megnyílik a szerződéskötések lehetősége.

A kormányban nem engedtek el semmilyen forrást

A miniszter arra a kérdésre, hogy van egy olyan vélelmezés Brüsszelben, hogy a magyar kormány feladta azt, hogy a helyreállítási alap lehívásához szükséges 27 mérföld szupermérföldkőnek megfeleljen, nem igaz.

"Június óta az a mi álláspontunk, hogy szeretnénk minden vitás kérdésben minél hamarabb megállapodni az Európai Bizottsággal. Tehát nem igaz, hogy feladtunk volna bármit is, folynak a tárgyalások" - tette hozzá a miniszter.

A befagyasztott magyar uniós források könnyebben feloldható, a horizontális feljogosító tételek által blokkolt 13 milliárd eurós keretének felszabadítására is kihatással lehet még az Erasmus-ügy. A közérdekű alapítványok ügyét és a magyar parlament által megszavazott igazságügyi reformok kapcsán az az Európai Bizottság politikai akarata, hogy ha azokat az Európai Tanács végrehajtási határozata egybe vonta, akkor egyben is kell kezelni. Azonban technikailag a magyar kormány kezdeményezheti, hogy különválasszák a két ügyet. Brüsszeli forrásaink szerint erre van is hajlandóság, mert az Európai Bizottság sem akarja, hogy az Erasmus- vagy Horizont-programok résztvevői kárt szenvedjenek.

A brüsszeli álláspontok szerint viszont az első utalások - főleg, ha az Erasmus-ügy tovább húzódik, valamint az igazságügyi reformok mellé elvárt egyes végrehajtási szabályok is későn érkeznek - legkorábban az ősz közepén, vagy még később érkezhetnek meg.

Címlapkép: Navracsics Tibor miniszter és Johannes Hahn biztos keddi tárgyalása. Forrás: EU/Christophe Licoppe.