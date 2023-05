Uniós pénzvita: teljesíti a Bizottság egyik kérését a kormány, az EP-vizsgálódásra is reagáltak

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának vizsgálódelegációját fogadta szerdán, akikkel a magyar közbeszerzési rendszer irányítottságáról, valamint az uniós források felhasználásáról egyeztetett. Előző nap Johannes Hahnnal, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosával próbálta tisztázni az Erasmus-ügy még nyitott kérdéseit. A miniszter a Portfolio-val most közölte, hogy a Bizottság többszöri kérésére a jövő héten már egy kész jogszabálytervezetet küldenek Brüsszelbe. Ez közelebb hozhatja a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyének rendezését.

"Tárgyszerű és a kölcsönös megértésre törekvő beszélgetés volt, ahol mi elmondtuk az európai uniós források felhasználásának a rendjét és az alapvető szempontjait, és aztán az Európai Parlamenti Bizottság tagjai kérdezhettek akár specifikus, akár általános kérdéseket, mind a kettőre volt példa" - mondta el szerdán Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának vizsgálódelegációjával folytatott reggeli tárgyalásairól.

Mint arról beszámoltunk, a testület azért érkezett Budapestre a héten, mert több kritikát is megfogalmaztak az elmúlt időszakban a magyar kormánnyal kapcsolatban piaci szereplők. Egy áprilisi bizottsági ülésen elhangzottakból pedig kiderült, hogy több multinacionális társaság nevezte diszkriminatívnak a magyar jogszabályokat a külföldi cégekkel szemben, valamint egyes társaságok hatósági vegzálásokról számoltak be. Azt is panaszként fogalmazták meg az EP-testület ülésén egyes képviselők és szakértők, hogy a magyar közbeszerzési rendszer irányított, amely egyes üzleti köröknek kedvező döntéseket hoz sorozatosan.

Ahogy azt megtudtuk, főként a német kiskereskedelmi cégek kritizáltak a magyar jogalkotást, akik már az Európai Bizottságnál is jelezték panaszukat, amely már értékeli a felvetéseiket.

A Portfolio kérdésére Navracsics Tibor elmondta, hogy a szerdai egyeztetésen is felmerültek ilyen panaszok.

Mint elmondta, Monika Hohlmeier, a szakbizottság bajor keresztényszocialista elnöke hozta fel a témát, de konkrét esetek és érintetteket nem említett. Navracsics szerint a részletek hiányában érdemben erre nem tudtak reagálni.

A magyar miniszter azt is elmondta, hogy egy enyhe elfogultságot tapasztalt az EP-delegáción belül, valamint úgy érzi, hogy a küldött tisztázó háttéranyagokat nem tanulmányozták át. Ugyanakkor abban bízik, hogy talán vannak olyan területek, ahol sikerült őket meggyőzni adatokkal, tényekkel. Így arra számít, hogy a magyar kohéziós és helyreállítási támogatások lehívásában "hosszútávon talán egy támogatót sikerült szerezniük", ami segíthet, hogy az európai uniós forrásokhoz hozzáférjen a kormány.

Azt is ismertette, hogy a jogállamisági eljárás részeként a kormány vállalta, hogy csökkenti az egyajánlatos közbeszerzések arányát az uniós projektek esetében. Ez állítása szerint már majdnem teljesült nemcsak az EU-s támogatások esetében, hanem a pusztán a magyar költségvetésből finanszírozott tenderek esetében is, amelyről tájékoztatta az EP-delegációt, reagálva az irányított közbeszerzésekkel kapcsolatos kritikákra.

Navracsics: nem diszkriminálják a fővárost a kormányban

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester kedden találkozott a delegációval, és nekik azt mondta, hogy a főváros számára élet-halál kérdése, hogy a jogállamisági vita mielőbb rendeződjön, és hozzájuthasson az európai uniós forrásokhoz, mivel szerinte a kormányzat túl nagy jövedelmeket von el a város büdzséjéből. Navracsics Tibor erre reagálva azt mondta, hogy szerinte "Budapest sérelme gyakorlatilag az, hogy a gazdagabb önkormányzatoknak ki kell venniük a részüket a szegényebb önkormányzatok felzárkóztatásából, ami nemcsak Budapestre vonatkozik, hanem olyan jómódú önkormányzatokra is, mint Debrecen, Győr, Székesfehérvár."

Saját választói kerületi tapasztalatai alapján azt mondta, hogy nincs politikai elfogultság, ő az ex-jobbikos és szocialista városvezetőkkel is jól tud egyeztetni a fejlesztésekről.

A delegáció látogatását illetően viszont azt mondta, hogy összességében nem számít arra, hogy pozitív képet alkottak Budapesten, mivel eleve prekoncepciókkal érkeztek.

Az Erasmus-ügyben teljesítik Brüsszel régi kérését

Amint arról beszámoltunk, kedden Brüsszelben tárgyalt Johannes Hahnnal, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosával, akivel az Erasmus-ügyként elhíresült, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi kérdéseiről tárgyalt. Mint most a szerdai tájékoztatón a Portfolio kérdésére tisztázta,

a jövő héten már egy jogszabálytervezetet küldenek az Európai Bizottságnak, amely régi kérése volt a brüsszeli végrehajtó testületnek.

Az uniós szerv részéről ugyanis több hónapja az a hivatalos álláspont, hogy a Bizottság már február végén ismertette az álláspontját az összeférhetetlenségi pozíciókkal kapcsolatban, többször sürgetve a kormányt, hogy ne egy folyószöveges álláspontot küldjenek, hanem egy jogszabálytervezetet, amelyről már érdemben lehet tárgyalni.

"Ez egy állandóan önmaga saját farkába harapó kígyóként jött elő a tárgyalásaim során. Mi várakoztunk, hogy az Európai Bizottság elküldje pontosan azokat a pozíciókat, amikre úgy gondolja, hogy az összeférhetetlenségi szabályok alá tartoznak, mert mi annak fényében tudtuk volna elkészíteni ezt a normaszöveget, amit ők vártak. Tehát egymásra vártunk egy darabig" - ismertette a tárgyalások hátterét, mint jelezte, főként a közigazgatási döntéshozói kör kapcsán kérte a magyar kormány, hogy tisztázzák mely szereplők eshetnek ki. Itt főként olyan szervezetekre kell gondolni, mint a jegybank vezetői, vagy a választási iroda elnöke.

Mint most elmondta, a politikai funkcióknál egyelőre úgy értékelik a brüsszeli válaszokat, hogy az EP-képviselőket nem kell kizárni, ahogy a polgármestereket sem. Azt természetesnek veszik, hogy a miniszterek, államtitkárok, kormánybiztosok és képviselők nem lehetnek az egyetemeket és kutatóintézeteket fenntartó intézmények testületeiben.

A Portfolio kérdésére azt az Európai Bizottság közeli forrástól származó értesülésünket is megerősítette, hogy nem új elem a tárgyalásokon, hogy a kuratóriumi tagok kiválasztási folyamatát is szabályozni fogják.

"A Bizottság álláspontja is organikusan fejlődött a kérdésben, de nem új" - mondta el portálunknak válaszolva. Ismertette, hogy nem a kezdetektől jelenlévő elem, mert a tavaly decemberi tanácsi határozat a közérdekű alapítványokkal kapcsolatban annyiban állapított meg aggályt, hogy abban magas szintű politikai döntéshozók is kuratóriumi tagok. "Onnan jutottunk el odáig, hogy most ők a kuratóriumok összetételét, illetve regutációját is tárgyalás részévé teszik" - fogalmazott a politikus.

Címlapkép: Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter sajtótájékoztatója 2023. május 17-én. Fotós: Szabó Dániel.