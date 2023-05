Az EU hajthatatlan, leszámolna a különadókkal és a rezsicsökkentésekkel

Az Európai Bizottság már aktívan vizsgálja az orosz-ukrán háború és a koronavírus-járvány miatt kivetett különadókat. A magyar kormánynak figyelmeztetést is küldtek, hogy vezessék ki azokat, de nem pusztán az Orbán Viktor vezette kabinet intézkedéseivel van probléma: általánosságban piactorzítónak tartják a szektorokra kivetett szelektív adókat, amelyeknek inflációerősítő hatása is van. A rezsicsökkentéshez hasonló, energiaárak miatt bevezetett támogatásokat is mind kivezetnék - jelezték bizottsági források a Portfolio-nak.

Az Európai Bizottság lesújtó véleményt fogalmazott meg a magyar kormány gazdaságpolitikájáról és számos intézkedést várnak el a most közzétett Országspecifikus ajánlások szerint. A magas költségvetési hiány, valamint egyes intézkedések verseny- és piactorzító volta miatt az árstopok, a rezsicsökkentés és a kamatplafonok kivezetését szabták meg az Orbán-kormánynak.

Mint írták, felszólítják a kormányt, hogy folytasson körültekintő költségvetési politikát, különösen azáltal, hogy a nemzeti finanszírozású nettó elsődleges kiadások nominális növekedését 2024-ben legfeljebb 4,4%-ra korlátozza. Ennek kulcsát pedig a rezsicsökkentés fokozatos kivezetésében látják, mert az így megmaradó bevételeket az államháztartási hiány csökkentésére fordíthatná a budapesti kabinet.

Ezt az ajánlásT viszont nemcsak Magyarország kapta meg, hanem az összes tagország.

Az Európai Bizottság a tavaszi szemeszter ajánlásai kapcsán azt írta, "minden tagállamnak 2023 végéig le kell zárnia a hatályos energiatámogatási intézkedéseket. Amennyiben az energiaárak újbóli emelkedése támogatási intézkedéseket tesz szükségessé, ezeknek célzottan a kiszolgáltatott háztartások és cégek védelmére kell irányulniuk, adóügyi szempontból megfizethetőnek kell lenniük, és meg kell őrizniük az energiatakarékosságra való ösztönzést".

Vagyis szó sincs arról, hogy egyetemesen a magyar rezsicsökkentéssel lenne problémája az Európai Bizottságnak, hanem az összes hasonló, nem a szegényebb háztartásokat segítő, az energiapiacokat torzító intézkedést kivezettetnék. Az EB leginkább azt akarja elérni, hogy ne általános szabályokat, ársapkákat vezessenek be a tagállamok, hanem csak a rászorulókat segítő támogatásokat vessenek be.

Minden különadó rossz?

Idekapcsolódóan fogalmazza meg az Európai Bizottság azt a megállapítást is, hogy egyes szektorális különadók torzíthatják a versenyt, ahogy a lakosságnak fizetett támogatások és ársapkák is, de még az is, ha egyes termelőtípusokat a villamosenergia-piacokon kivonnak a díjképzésből. Utóbbit néhány ország a gázárak megugrásakor próbálta alkalmazni, hogy az áramárak átlagolásánál korlátozták, hogy mennyire súlyozzák be a gázerőművekből érkező kapacitást a végső árba.

A Portfolio-nak több brüsszeli forrás is megerősítette, hogy általánosságban károsnak tartják a különadókat és a beavatkozásokat, ha azok egy szektorban a piaci mechanizmusokat torzítják.

Egy az Európai Parlament honlapjára is felkerült tanulmány is erre a következtetésre jutott, amit a Bizottság is felhasznál az energiapiaci különadók értékelésénél, ennek legfontosabb megállapítása, hogy nemcsak az adóemelés teljes tévút, de az adócsökkentés is.

Mint ebben az elemzésben írják, több uniós tagállam különböző megközelítéseket javasolt vagy hajtott végre a villamosenergia nagykereskedelmi piacán tapasztalható árnövekedés kezelésére. Ezek közé tartozik az energiaadók csökkentése vagy az árak maximalizálása, a marginális erőművek tüzelőanyag-támogatása és az egységes árképzés elvének elvetése.

Bár ezen intézkedések célja a fogyasztókra gyakorolt hatások enyhítése, valamint a háztartások és a vállalkozások támogatása, ugyanakkor aggályokat vetnek fel az allokációs hatékonysággal és az általános gazdasági rendszerre gyakorolt hatásukkal kapcsolatban

- állapították meg a kutatók.

Az egyik megközelítés az energiafogyasztásra kivetett energiaadók vagy az energiafogyasztásra kivetett hozáadottértékalapú adók (például az áfa) csökkentése a fogyasztói költségvetésre nehezedő terhek enyhítése érdekében. Ez az intézkedés azonban hatással van az állami bevételekre, és elsősorban a pénzügyi eszközöket osztja újra az adófizetők és a fogyasztók között. Nem foglalkozik közvetlenül a magas üzemanyagköltségekből és a váratlan nyereségből eredő túlzott ipari nyereséggel.

Egy másik megközelítés a fogyasztók számára a gáz és a villamos energia árplafonjainak bevezetése, akár a teljes fogyasztásukra, akár annak egy részére vonatkozóan. Ez az intézkedés a villamos energiára kilowattóránként rögzített árat állapít meg, ami állandó határköltséget eredményez a fogyasztók számára, és potenciálisan csökkenti a villamosenergia-kereslet csökkentésére irányuló ösztönzőket. Bár a magas energiafogyasztású háztartásoknak kedvez, torzíthatja az árakat, súlyosan megterhelheti az állami költségvetést, és szükségessé teheti a váratlan nyereség visszaszerzésére irányuló intézkedéseket.

A marginális erőművek, például a földgázerőművek tüzelőanyagköltségeinek korlátozása jelentősen csökkentheti a villamosenergia-árakat korlátozott piaci hatások mellett. Ez a megközelítés azonban olyan támogatásokat igényel, amelyeket az állami költségvetésből vagy a villamosenergia-fogyasztókra kivetett adókból kell finanszírozni.

Bár csökkentheti a villamosenergia-számlákat, torzítja az árakat és visszatartja a fogyasztókat attól, hogy a rendszer nagy terhelésének időszakában takarékoskodjanak a villamos energiával, ami aláássa az általános gazdasági hatékonyságot.

Arra is kitértek az elemzésben, hogy egyes javaslatok a villamosenergia-piac kialakításának megváltoztatását javasolják annak érdekében, hogy a gáznak a villamosenergia-árakra gyakorolt domináns befolyását leválasszák az összevont áramárakról.

Ez magában foglalhatná az egységes határérték-árképzéstől, az úgynevezett "pay-as-clear"-tól való elmozdulást a diszkriminatív áras aukciók felé. Viták folynak azonban a "pay-as-bid" aukciók hatékonyságáról és a piaci hatalom gyakorlásának lehetőségéről, ami akadályozhatja a hatékony elosztást a merit-order mentén.

Hogyan is áraznak az energiapiacon?



A merit-order az érdemi sorrend a rendelkezésre álló energiaforrások esetében, amit az árazásnál használnak. Különösen a villamosenergia-termelés rangsorolásának használt módszer, az árat lényegében a legnagyobb súlyú és legdrágább termelő határozza meg leginkább. Az Európai Unióban már nemcsak a termelési költség számít bele, de a szennyezésre kivetett pótköltségeket is súlyozzák.

Összehasonlításképpen, a bevételi plafon megközelítés kizárólag az inframarginális kapacitásokra összpontosít, anélkül, hogy közvetlenül befolyásolná az egységes árképzést vagy a határerőműveket. Bár az árakra és a mennyiségekre, mint adóalapra hat, az ilyen adók torzíthatják a termelési döntéseket és allokációs hatékonysági hiányosságokat okozhatnak.

Mint az uniós kutatásban megállapítják, fennáll annak a veszélye, hogy torzítják a beruházási ösztönzőket, különösen a megújuló energiaforrások esetében, és a politika hatására megváltoztatják a termelési döntéseket.

Többet ártanak, mint használnak

Az EU-ban viszont általánosságban is van egy ellenérzés a különadókkal szemben, ami egy általánosabb vita, mint a magyar extraprofit-adók kivezetését szorgalmazó bizottsági orszságspecifikus ajánlás. A magyar kormány esetében ugyanis két érvet hoznak fel Brüsszelben:

A különadók általában torzítják a piacokat. A magyar szektorális adók ráadásul diszkriminatívak is a külföldi szereplőkkel szemben.

Utóbbiról az országspecifikus ajánlásokban a Bizottság azt írta, "a különadók súlyosan sértik az egységes piac és a jogállamiság elveit, és gátolják a fenntartható gazdasági növekedés lehetőségeit. Egyes cégek és iparágak például megkülönböztető bánásmóddal szembesülnek a személyre szabott adók, árplafonok és rövid időn belül és előzetes konzultáció nélkül bevezetett szabályozások révén. A kormány 2020 óta a "veszélyhelyzet" keretében rendkívüli hatáskörét is felhasználta ilyen intézkedések bevezetésére. Az ágazatspecifikus adókból származó költségvetési bevételek jelentősek."

A kormány például nemrégiben adminisztratív árplafonokat és 90%-os nyereségadót vetett ki a cement- és kerámiaanyagok gyártására. Ezek olyan iparágak, amelyek nagymértékben külföldi tulajdonban vannak.

- áll a jelentésben.

Az energiapiacon látszik, hogy a különadó akkor is káros, ha nem diszkriminatív

Az Európai Bizottság által is használt, már említett általánosan az energiaszektorban hozott intézkedéseket értékelő brüsszeli tanulmány szerint az energiaszektorban akkor is károsak lehetnek a különadók, ha azok egyébként nem diszkriminatívak egyes szereplőkkel szemben.

Mint ismertetik a szerzők, az energiaárak ugrásszerű emelkedése lehetőséget teremtett néhány vállalat számára, különösen az energiaágazatban, hogy növelje a nyereségét a bizonytalan piaci környezetben. Ez annyira sok tagállamnak szúrt szemet, hogy még az Európai Tanács és Bizottság is fontolgatta egy extraprofit-adó kivetését a nyerészkedő energiacégekre.

Viszont, mint írják a váratlan nyereségadó bevezetése a kettős adóztatás kihívását veti fel, mivel az adóalap már a társasági adó részét képezi. Ez torzíthatja a nyereség és a veszteségek adóztatását, csökkentve a beruházási és innovációs ösztönzőket.

Bár a gazdasági haszonra kivetett adók elméletileg hatékonyak, a történelmi bizonyítékok azt mutatják, hogy a váratlan nyereségadók negatívan befolyásolták a beruházásokat.

Ezen túlmenően a többletnyereség a keresleti piac jelzőjeként szolgálhat, és ösztönözheti a piacra lépést és a termelés bővítését. A többletnyereség megadóztatása csökkenti ezeket az ösztönzőket, ami káros lehet a gazdaságra nézve.

Ráadásul a váratlan nyereségekre kivetett adók hatékonysága a vállalatok viselkedési reakcióitól függ a tanulmány szerint. A cégek elkerülhetik az adót azáltal, hogy átszervezik vagy alacsony adózású joghatóságokba csoportosítják át a nyereséget, bár a visszamenőleges hatályú váratlan nyereségadók korlátozzák ezt a lehetőséget.

Az adóarbitrázs és a belső energiapiac esetleges zavarainak minimalizálása érdekében a többletnyereség-adók összehangolt bevezetése előnyösebb a tanulmány szerzői szerint, vagyis inkább azt javasolják, hogy az Európai Unió egységesen alkalmazzon ilyet az egész államszövetségben, mivel azzal levédhető, hogy az egyes cégek átjátszák a nyereségüket más országokba, ahol nincs ilyen adó, vagy alacsonyabb. Ahogy szerintük annak is elejét lehet venni, hogy a túladóztatás miatt veszélybe kerüljenek a megújuló energiás beruházások.

Mi van más adókkal?

Az Orbán Viktor vezette kabinet viszont nemcsak az energiaszektorra vetett ki adókat, hanem például a gyógyszeriparra, a bankokra, a kiskereskedelemre és a telekommunikációs szektorra. Bár ezekre az EP-tanulmány nem tér ki, de az általános szabály, hogy

egyes szektorok adóterheinek növelése vagy a beruházások elhalasztásával jár, vagy azzal, hogy áthárítják a plusz terheket a fogyasztókra.

Utóbbi egyébként épp az országspecifikus ajánlásokban látszik is a Magyarországról szóló elemzésben. A bruttó állóeszköz-felhalmozás deflátor növekedésének és a fogyasztói árinflációnak az összetevői között az egyik legjelentősebb inflációs elemként említik a vállalati profitok növekedését és a különadókat. Mint írják, a fajlagos munkaerőköltség növekedése tartósan hozzájárul az inflációhoz, de ezt meghaladja a fajlagos nyereségnek tulajdonított áremelkedés, amelyet a bevételek terhelő adók is felfelé hajtanak.

A bizottsági elemzés szerint a különadók legfontosabb szerepe a költségvetési egyensúly megtartása volt, vagyis hogy fedezzék a lakosság egészének támogatását az energiaárak fizetésére. Így érdemes visszautalni az első bizottsági javaslatra: ha kivezetik az egyetemesen, jövedelmi helyzettől függetlenül mindenkire érvényes rezsicsökkentést, akkor nincs szükség a különadók bevételeire. Az alacsonyabb jövedelmű háztartások energiaszámláinak kifizetését célzó támogatásokat viszont a Bizottság sem vezetné ki, sőt, épp ezek felé fordulna inkább.

A magyar kormánynak, ha a rezsicsökkentés kivezetésében nem is kötelező lépnie, de a különadók esetében igen: a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz magyar tervében a kabinet vállalta, hogy 2024-ig kivezeti a tavaly bevezetett terheket.

Azonban Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön azt közölte, hogy ugyan csökkentik a terheket, a különadókat nem vezetik ki. A Portfolio pedig a Költségvetési Tanács tervei alapján be is mutatta, hogyan változhatnak az egyes szektorokban a befizetendő tételek.

