Kész a terv a magyar uniós elnökség kilövésére, de még nem sütötték el a puskát

Az Európai Tanács uniós ügyekért felelős minisztereinek találkozóján végül nem került napirendre a 2024-es magyar uniós elnökség elvétele. Az EU-tagállamokat képviselő reprezentatív poszttól leginkább a berlini kormány és az Európai Parlament tiltaná el az Orbán Viktor vezette magyar kabinetet, de a Portfolio úgy tudja, a tagállamok erős többségében fogalmazódtak meg aggályok. A magyar kormány szerint erre nincs jogi lehetőség, valamint csak politikai támadásról van szó, a svéd elnökség pedig most nem akart vitát nyitni a kérdésről. Technikailag van mód arra, hogy a soros tanácsi vezetést elveszítse Magyarország, amire kész terv is van. Viszont sokkal mélyebb konfliktusra utal az, hogy az EU történetében először merül ez fel, és épp a régen sokkal elnézőbb németek lépnek.

„Az EU rotáló soros elnöksége az EU-szerződéssel összhangban történik, ennek megfelelően elvárás minden országgal szemben, hogy tiszteletben tartsa az értékeket, az egész tanácsot képviselje és semleges döntőbíró legyen” – válaszolta a Szabad Európa kérdésére a svéd elnökség EU-ügyi minisztere Jessika Roswall az általános ügyek tanácsának ülése utáni sajtótájékoztatóján.

A kérdés azért került szóba, mert minden jel szerint a magyar kormány új konfliktusba került az Európai Unión belül, amely az Orbán Viktor vezette kabinet számára súlyos presztízsveszteséget jelenthet: egyre több hang követeli, hogy a 2024 második felére eső EU-elnökséget vegyék el Magyarországtól. Roswall elmondta, hogy végül a soros elnökség ügye nem került fel a keddi napirendre.

Az ügy azért is érdekes, mert már a múlt héten kiderült, hogy az Európai Parlament öt frakciója terjesztett be egy állásfoglalást, amely nem hagyná, hogy az Európai Tanács - technikailag szimbolikus - vezetését hazánk töltse be jövőre a jogállamisági problémák és az uniós értékekkel szembeni budapesti politikai lépések miatt.

Az EP esetében választott politikusok ülnek, akik ráadásul a 2024-es kampányra is készülnek, így ezt még az Orbán-kormány nevezhette ideológiai alapú támadásnak. Ráadásul a döntéshozóknak viszonylag kevés eszközük van arra, hogy bármilyen lépést elérjenek. Amennyire az EU-elnökség egy szimbolikus pozíció, annyira tűnt veszélytelennek és eszköztelennek az Európai Parlament lépése.

Kedden azonban kiderült, hogy a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsban is vannak olyan országok, amelyek napirendre akarják venni a magyar elnökséggel kapcsolatos kifogások megtárgyalását.

Az Európai Tanács technikailag már dönthet a soros elnökséggel kapcsolatos kérdésekről, bár erre jogi precedens még nem volt (egyszer Horvátország csatlakozása, egyszer a brit kilépés után változtattak csak az elnökségi rotáción). Az várható volt, hogy a folyamat nehezen indulhat el, ha pedig ez megtörténik, nagyon hamar elakadhat, mert az egyhangú döntésből ugyan Magyarországot ki lehet zárni a szavazáskor, de Lengyelországot, vagy Bulgáriát nem, ami azért jelent kockázatot, mert a két tagállamot ugyanúgy gyakran előveszik a demokratikus rendszer leépítése és a korrupcióellenes fellépés hiányosságai miatt.

A mostani, egyébként a magyar jogállamisági helyzetről szóló, hetes cikkely szerinti eljárásban Magyarország és Lengyelország helyzetéről szóló meghallgatáson egy az Európai Tanács ügyeire rálátó forrás szerint a magyar veszélyhelyzeti jogrend miatt 15 kritikusabb kérdést is kapott a kormány. Valamint azt közölték velünk, hogy bár

ERŐS TAGÁLLAMI TÖBBSÉG SORAKOZOTT FEL Az ülés előtti napokban amellett, HOGY A MAGYAR ELNÖKSÉG KOCKÁZATAIRÓL BESZÉLJENEK, de elfogadták a svéd elnökség álláspontját, hogy ne most tegyék ezt.

A kritikus országok is rábólintottak, hogy egy másik alkalommal vitassák meg a helyzetet, amelyre a svéd elnökség június 30. utáni távozásakor lehet szó. Az Orbán Viktor vezette kormánynak önmagában még amiatt sem kellene aggódnia, ha azonnal tárgyalni kezdenek a kérdésről, mert a Tanács jogi eszközkészlete is korlátozott azt illetően, hogy milyen lépéseket lehet tenni. Bár vannak már kész tervek az elnökségi rotáció megváltoztatására, ezek is kétesélyesek, jogilag is aggályosak (ezeket lentebb részletesen bemutatjuk - a szerk.)

Egy forrásunk viszont úgy fogalmazott, hogy ugyan nem került napirendre a kérdés, de "az már Budapesten is elgondolkodtató kell, legyen, hogy épp Németország az egyik leghangosabb kritikusa Magyarország uniós elnökségének".

Ezt az értesülést megerősíti az is, hogy Anna Lührmann német EU-ügyi miniszter a keddi tanácskozás előtt a Politico beszámolója szerint kijelentette:

Kétségeim vannak afelől, hogy Magyarország képes lesz-e sikeres tanácsi elnökséget vezetni.

Válaszában pedig azt mondta, hogy Magyarország állítólagos jogállamisági problémái és az ukrán háborúban mutatott viselkedésére hivatkozott.

Mindez pedig bő egy hét alatt a második súlyos német kormányzati kritika volt: Annalena Baerbock külügyminiszter hevesen kritizálta Szijjártó Péter állásfoglalását arról, hogy addig nem szavazza meg a magyar vezetés a 11. szankciós csomagot Oroszországgal szemben, amíg az OTP nem kerül le Kijev az orosz hadsereget finanszírozó szervezeteit felsoroló listájáról.

Viszont az is látszik, hogy a korábban barátságos, vagy diplomatikusabb német kormány sorozatosan áll bele a magyar vezetésbe: jól mutatja ezt, hogy - állítólag - Németország a sorozatos budapesti szankciós vétókra hivatkozva is vinné az Európai Tanács elé, hogy a külügyi döntésekben ne legyen szükség egyhangúságra, mert attól csak "megbénul az uniós döntéshozatal". Ehelyett lakosságarányos, minősített többségi szavazást javasolnak Berlinből.

Az is tudható, hogy a német kormány is aggasztónak tartja, hogy multinacionális cégek sora panaszolta be a magyar vezetést, hogy szerintük diszkriminatív velük szemben a jogalkotási és adószabályozási gyakorlat, a magyar hatóságok ellenük alkalmazott intézkedéseit pedig "vegzálásként" írták le. Azt vélelmezik, hogy mindezek a kormányzati lépések arra irányulnak, hogy kiszorítsák őket Magyarországról.

Ez az ügy már bekerült az Európai Bizottság ország specifikus ajánlásaiba is, mint jogállamisági és versenyjogi probléma, de az is ismert, hogy egy előzetes értékelésen is vizsgálja a végrehajtó testület a magyar különadókat, hatósági eljárásokat, veszélyhelyzeti jogrend alatt hozott különleges intézkedéseket a belsőpiaci szabályok érvényesülése szempontjából. Ez egészül ki a kevésbé fajsúlyos EP-vizsgálattal is, amelyet a költségvetési és ellenőrzési szakbizottság folytat éppen.

Az, hogy a svéd kormány nem akart egyeztetni a magyar kérdésről kedden, a tanácsi elnökség semlegességével is magyarázható, de a francia és az osztrák kormány miniszterei is visszafogottan nyilatkoztak: fontosak a jogállamisági elvek, amelyek mellett minden európai országnak ki kell állni, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a magyar (vagy a lengyel) elnökség is kockázatot jelentene.

A magyar kormány szerint nonszensz az eljárás

A magyar kormány egyelőre az EP kritikájára reagált csak érdemben: Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón azt mondta, hogy "az Európai Parlamentnek annyi joghatósága van az uniós elnökségnek, mint az azerinek". A tervezett állásfoglalást egy politikailag elfogult dokumentumnak minősítette.

Varga Judit igazságügyi miniszter pedig keddi, brüsszeli sajtótájékoztatóján azt mondta:

Az Európai Parlament azért kívánja megakadályozni, hogy a 2024 második félévében Magyarország töltse be az uniós tanácsi elnökséget, mert az intézmény baloldali többségének nem tetszik Magyarország békepárti álláspontja.

Az MTI szerint Varga Judit, a tagországok európai ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, az EP kezdeményezése az intézmény frusztrációját mutatja, hiszen a magyar tanácsi elnökség egyik prioritása az lesz, hogy a jogállam, a jogállami elvek működését az európai uniós intézmények munkájában is ellenőrizze.

Magyarország ellenőrizni kívánja egyebek mellett, hogy az Európai Parlament, mely "korrupciós botrányokban fürdik", betartja-e saját szabályait és az uniós jogelveket. Ellenőrizni akarja továbbá, hogy az Európai Parlament az európai demokráciát és az európai állampolgárok, vagy saját hatalmi érdekeit érdekét szolgálja-e - emelte ki az igazságügyi miniszter.

A magyar igazságügyi miniszer pedig azt is felemlegette, hogy jövő nyár elején EP-választásokat is tartanak. "Ahelyett, hogy egyes európai politikusok a saját választóik igényeivel foglalkoznának, egy ország demokratikusan megválasztott kormányát és szavazóit támadják. Éppen ezért a legfontosabb, hogy az európai polgárok levonják a tanulságot és véleményt mondjanak a jövő nyár elején esedékes európai parlamenti választásokon" - tette hozzá Varga Judit.

A tárcavezető pedig jól látja, és az Európai Bizottság ügyeire rálátó uniós tisztviselők a Magyarországnak járó EU-források kifizetésével kapcsolatos tárgyalások elhúzódásakor többször el is mondták a Portfolio-nak, hogy

minél továbbnyúlik az eljárás, annál valószínűbb, hogy a magyar-ügy beszippantódik az EP-kampánytémák feketelyukába.

Erre pedig egyre nő az esély, és részben az Európai Parlament állásfoglalására ez magyarázatot is ad. A Tanács esetleges fellépése külpolitikai törésvonalakat is felszínre hozhatna a lapunknak nyilatkozók szerint, főként akkor látnak erre esélyt, hogy ha Németország "komolyan megfuttatja az ügyet". Az Európai Bizottság - úgy tudjuk - el akarta kerülni ezt a helyzetet, de lassabban haladtak a tárgyalások, mint várták.

Lerázni nem lehet ezt az ügyet

A jelenlegi helyzetben a magyar EU-elnökség elvétele még inkább valószínűtlennek tűnik a portálunknak nyilatkozó uniós tisztviselők szerint: bár több ország osztja a németek aggodalmait, így állítólag a balti államok és a Benelux-országok is, de egy egyhangú szavazáson átverni a javaslatot, nehéz lenne.

Viszont van már kész terv az EU-ban arra, hogyan is lehetne tényleg kizárni Magyarországot a soros elnökségi menetrendből.

A nemzetközi jogi szakértőkből álló Meijers Committee egy dokumentumban fejtette ki álláspontját arról, hogy milyen jogi lehetőség van az eddig példátlan lépés végrehajtására, vagy a konfliktusos helyzet higgadtabb kezelésére. A szakértők három lehetőséget határoztak meg a probléma kezelésére: megoldás keresése az elnökségi trojkán belül, alternatív megoldások keresése a jelenlegi jogi keretrendszerben, vagy a meglévő jogi és politikai keret megváltoztatása.

A trojka az Európai Tanács egyik informális munkacsoportja, amely 3 tagból, az Európai Unió Tanácsának megelőző, aktuális és következő soros elnökéből áll. Jelen esetben Spanyolország, Belgium és Magyarország vesznek részt ebben, és a felek megállapodhatnának abban, hogy a jogállamisági kérdéseket megvitató üléseken az elnökség bizonyos feladatait Magyarország átruházza egy másik tagállamra, így mondjuk a madridi kormány vezetné egyes témákban a tárgyalásokat.

Ez a lehetőség azon tagállamok - nevezetesen Magyarország és Lengyelország - esetére vonatkozik, amelyekkel szemben megindult a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt az EUSZ 7. cikk szerinti nyomon követéssel és költségvetési felfüggesztéssel kapcsolatos eljárás - vélik a Meijers szakértői.

A második lehetőség a jelenlegi jogi és politikai keret felhasználását jelenti a kérdés kezelésére. Ez a trojka partnerei vagy más érintett tagállamok által kezdeményezett megbeszéléseken keresztül valósítható meg, amelyekben kifejezik aggályaikat, és tisztázást kérnek arról, hogy a tanácsi eljárások és az uniós intézményekkel folytatott interakciók során hogyan biztosítható az összeférhetetlenség és a zökkenőmentes működés az Európai Tanácson belül. Itt a tagállamok megfogalmazhatják, hogy milyen álláspontot nem képviselhet a soros elnökséget betöltő tagállam, ha az egész EU nevében nyilatkozik.

Ha a tanács Napirendre venné az ügyet, akkor az ennek a lépésnek az előfutára lehetne.

A harmadik lehetőség a jelenlegi jogi és politikai keret megváltoztatását igényli. Az Európai Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 236. cikkének b) pontja szerinti hatáskörével élve szabályozhatná az elnökség gyakorlását, és módosíthatná a hatályos 2009-es európai tanácsi határozatot. Ez lehetővé tenné, hogy a jogállamisági kérdésekkel küzdő tagállamok pontosabb feltételek mellett tölthessék be az elnökséget, vagy akár új elnökségi sorrendet lehetne meghatározni. A Meijer Committee azt javasolja, hogy az EUSZ 7. cikke szerinti eljárás lefolytatását követően hároméves tilalmi időszakot kell alkalmazni a tagállamok esetében, ha az elnökség betöltéséről van szó.

A szakértők elismerik, hogy az EUMSZ 236. cikkének b) pontjának felhasználása az EUSZ 2. cikkével kapcsolatos kérdések kezelésére a szerződések megsértésének tekinthető, de azzal érvelnek, hogy az Európai Unió Bírósága (EUB) korábban megerősítette az uniós jogalkotó hatáskörét az EU-s alapértékek megsértésének vizsgálatára és szankcionálására szolgáló eljárások megállapítására. Azt javasolják, hogy a Tanács működésének védelme érdekében a jogállamisági feltételességről szóló EB-eljáráshoz hasonló további intézkedéseket vezessenek be, amely az EU-elnökséget védené a demokráciadeficites tagállamoktól.

Ami a gyakorlati intézkedéseket illeti, amennyiben Magyarország és Lengyelország elnökségének elhalasztása mellett döntenek, két lehetőség van. Az egyik lehetőség a trojka többi tagállamának (Spanyolország Belgiummal és Dánia Ciprussal) párosítása, és az elnökségi időszakuk meghosszabbítása hat hónap helyett kilenc hónapra. Magyarországot és Lengyelországot ezután átütemeznék egy olyan időpontra, amikorra a jogállamisági problémáikat kezelik. A második lehetőség a trojka teljes átrendezését jelenti, Dánia egy évvel előrébb helyezését, hogy csatlakozzon Spanyolországhoz és Belgiumhoz, és az összes többi tagállam sorrendjét ennek megfelelően módosítaná.

Leporolhatják a jog atombombát

Uniós körökben terjed egy negyedik lehetőség is, amelyet főként EP-képviselők folyosói pletykáiból ismerni:

szerintük lehetőség van folytatni a hetes cikk szerinti eljárást Magyarország és Lengyelország ellen, az uniós elnökség esetében pedig összevonni a két ország ügyét, hogy a két tagállam ne védhesse be egymást.

A Portfolio által megismert EP-s okfejtés szerint mivel Budapest és Varsó egymás után lennének az EU soros elnökei, míg mind a két országban jelen vannak a jogállamisági problémák az Európai Bizottság szerint, így együttesen kellene a két elnökségi időszakot évekkel elhalasztani, majd egy felülvizsgálathoz kötni az ügyek lezárását.

Jogilag minden út ingoványos terep, mint írtuk, az EU-ban még soha nem fordult elő ilyen helyzet, így kérdés, hogy meddig mennek el az úton az Európai Parlamentben vagy az Európai Tanácsban. Az viszont biztos, hogy minden egyes újabb lépés, ami a magyar kormány ellen irányul, súlyos presztízsveszteséget jelent. Most a Tanács úgy döntött, hogy egyelőre nem vállalja be ezt a konfliktust.

A mostani eset viszont mutatja, hogy az Európai Bizottságon nő a nyomás, hogy szigorúan kezelje a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF), valamint a hétéves költségvetés kohéziós forrásainak kifizetését. Mindez pedig már annak az uniós intézményrendszeren belüli félelemnek a beigazolódását jelzi, hogy előbb-utóbb egy pártpolitikai, EP-kampánytémává előlépő kérdés miatt lesz szorult helyzetben az Európai Bizottság, ami további késést okozhat a források kifizetésében.

Vera Jourová, az Európai Bizottság jogállamisági ügyekért felelős alelnöke a keddi tanácskozást követően tartott sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre az Európai Bizottság nem akarja napirendre vetetni a magyar-lengyel elnökségek elnapolását. Viszont az sokkal fontosabb jelzés volt a részéről, hogy az uniós kifizetések sorsát meghatározó jogállamisági eljárásról azt mondta: az mindaddig nem áll le, amíg az aggodalmakat kiváltó problémák fennállnak, ameddig az Európai Bizottság által megkövetelt eredményeket Magyarország nem teljesítette.

Az aggodalmak pedig továbbra is fennállnak Magyarország esetében - tette hozzá. Szerinte pedig bár történtek előrelépések - például a magyar kormány elfogadta az igazságügyi reformcsomag legnagyobb szeletét -, de még mindig nem tartanak ott, hogy az eljárást lezárják.

