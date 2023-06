Uniós források: a kormány a hevesen bírált civilekkel kell együtt dolgozzon

Bejelentette a kormány, kik lesznek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének (HET) Monitoring Bizottság tagjai. Köztük számos olyan civil szervezet is van, amelyeket a kabinet korábban hevesen bírált.

Magyarország még mindig nem fér hozzá a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) támogatásaihoz, amelyből az Európai Unió mintegy 5,8 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást utalna, míg tartozik hozzá egy közel 9,7 milliárd eurós hitelkeret is. A pénz lehívásához mind a 27 szupermérföldkövet teljesítenie kellene a kormánynak, amelyet a helyreállítási és ellenállóképességi tervben (HET) vállalt Brüsszel felé.

Azonban még technikai szintű lépések is hiányoztak, ugyanis az uniós szabályok szerint egy a kormány által kijelölt tagokat és a civil szféra pályázaton kiválasztott szereplőit tömörítő monitoring bizottságot is fel kell állítani ehhez. A korábbi gyakorlattól eltérően a HET esetében nyílt pályázatot hirdettek a monitoring bizottság tagjainak kiválasztására, a kiírás szerint pedig a kiválasztásnál előnyt élveztek azok, akik már végeztek hasonló munkát.

A feltételek között szerepelt az alapító okirat elérhetősége a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában. A testület feladata a HET végrehajtásának nyomon követése, a felhívások tervezetének véleményezése, különös tekintettel a delegált tagok szakterületeire, valamint a HET módosítására tett javaslatok megtárgyalása és véleményezése. A bizottság egyszerű többségének egyetértésével ajánlásokat tehet a nemzeti hatóság számára.

Az Orbán Viktor vezette kabinet pedig most közzé is tette, hogy kik kerülnek be a HET monitoring bizottságába, a listán pedig számos, korábban a kormányzat által hevesen bírált szervezet is helyet kapott. Így például a most épp a Belügyminisztérium által beterjesztett státusztörvényt bíráló Pedagógusok Szakszervezete, vagy az a Társaság a Szabadságjogokért, amelyet korábban több kormánytag is Soros-szervezet jelzővel bírált.

A teljes lista az alábbi:

Monitoring Bizottsági tagok és szakpolitikai területeik Új Monitoring Bizottsági tag Szakpolitikai terület Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek OrszágosSzövetsége alapvető jogok, az egyenlő bánásmód és amegkülönböztetés mentesség előmozdítása Nagycsaládosok Országos Egyesülete szociálpolitika, munkaerőpiac Levegő Munkacsoport környezetvédelem, fenntartható közlekedés Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlatváltozás elleni küzdelem, fenntarthatófejlődés Energiaklub Szakpolitikai Intézet és MódszertaniKözpont környezetvédelem, éghajlatváltozás elleniküzdelem, energia Informatikai, Távközlési és ElektronikaiVállalkozások Szövetsége oktatás, munkaerőpiac Kézenfogva Alapítvány szociálpolitika, alapvető jogok, egyenlőbánásmód TASZ Társaság a Szabadságjogokért átláthatóság, alapvető jogok, egyenlő bánásmódés a megkülönböztetésmentesség előmozdítása Környezet - és Természetvédelmi OktatóközpontokOrszágos Szövetsége oktatás, környezetvédelem, fenntartható fejlődés K-Monitor Közhasznú Egyesület átláthatóság, korrupció megelőzése, illetveleküzdése Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége munkaerőpiac, egészségügy, energia Pedagógusok Szakszervezete oktatás Felnőttképzők Szövetsége oktatás, munkaerőpiac Független Egészségügyi Szakszervezet egészségügy Forrás: Magyarország kormánya.

Az eredeti pályázati kiírás alapján a kiválasztás során figyelembe vették a szervezetek részvételét az EU-s programokban és korábbi monitoring bizottságokban, ezek alapján pontokat adtak.

