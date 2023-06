A kormány gyorsan lép az uniós forrásokért, de kudarc is lehet a vége

A kormány a lehető leghamarabb benyújtja frissített önértékelését a Bizottságnak - közölte a Portfolio-val az Igazságügyi Minisztérium az uniós kohéziós források és a helyreállítási alap támogatásainak lehívásához szükséges eljárás kapcsán. A magyar fél úgy értékeli, hogy az igazságügyi reform elfogadásával teljesítette a horizontális feljogosító feltételeket, így kezdeményezheti mintegy 13 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását. Az Európai Bizottság lapunk megkeresésére óvatosabban fogalmazott, míg korábbi hírek szerint lehet még akadály a kormány előtt.

Mintegy 13 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítása felé tett egy jelentős lépést a magyar kormány május elején, amikor a parlament elé terjesztette, és az el is fogadta az igazságügyi reformot, amely a hétéves uniós költségvetés horizontális feljogosító feltételeinek teljesítéséhez kellett. A magyar uniós támogatások körüli vita több mint egy éve húzódik, a bonyolult jogi folyamat részeként az Európai Bizottság még tavaly év végén határozott úgy, hogy felfüggeszti 22 milliárd eurónyi felzárkóztatási uniós forrás kifizetését a hétéves költségvetés terhére, mivel a brüsszeli értékelés szerint Magyarország nem felel meg a horizontális feljogosító feltételeknek.

Az Európai Bizottság pedig egy kicsit megbonyolította a helyzetet, amikor ebben az ügyben ugyanazokat a kritériumokat szabta feltételnek, amely a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) lehívásához is szükségesek, mert így a két ügy ugyan két külön szálon fut, de lényegében egy törvénycsomag kezeléséről folynak az egyeztetések. Ráadásul a helyreállítási alap első kifizetési kérelmeiről az Európai Tanács dönt, a kohéziós források viszont a Bizottság kezében maradt.

Az elvárt mérföldkövek legfontosabb eleme az igazságügyi reform végrehajtása, mely kiterjed arra, hogy a magyar bírók könnyebben fordulhassanak az Európai Unió Bíróságához, kikerül a jogrendszerből a lehetőség, hogy a közhatalmat gyakorló szervek, hatóságok alkotmányjogi panasszal fordulhassanak az Alkotmánybírósághoz, de változtatásokat írnak elő a bírói kinevezések menetében, valamint Országos Bírói Tanács jogköreit is kiterjesztenék.

Felgyorsulhat a vita rendezése

A Bizottság elvárása az volt, hogy a Parlament ne csak elfogadja a törvényt, hanem azt hirdessék is ki, és váljon hatályossá. Ez pedig június 1-én meg is történt, így papíron a magyar kormány elindíthatja az uniós források lehívásához szükséges jogi eljárást.

A kormány a lehető leghamarabb benyújtja frissített önértékelését a Bizottságnak

- közölte a Portfolio megkeresésére az Igazságügyi Minisztérium részletes válaszában.

Az önértékelés minél előbbi elküldése az első és legfontosabb lépés a folyamatban, mivel az Európai Bizottság csak azután kezdi el vizsgálni a magyar igazságügyi reform megfelelőségét, ha ezt a budapesti kormány kezdeményezi. Innentől egy maximum 90 napos határideje van a brüsszeli végrehajtó szervezetnek, hogy megállapítsa, a magyar jogszabálycsomag valóban erősítette a bírói rendszer függetlenségét, valamint erősítette a jogállamiságot.

A lépés azért is fontos, mert ahogy említettük, ez az RRF-források lehívásának feltétele, mivel a 21 elvárásból 4 darabot kezelhet az igazságügyi reform. Az igazságügyi rendszer megerősítése a Magyarországnak allokált kohéziós források mintegy 97%-át (8-ból 7 operatív programot) szabadíthatja fel, valamint az RRF-támogatásokat (és az esetlegesen megigényelt helyreállítási hitelt is).

Kérdés, hogy hiányzik még valami?

Viszont az Európai Bizottság még a törvényről szóló korábbi egyeztetéseken jelezte, hogy bizonyos részletszabályok kidolgozását is várja az igazságügyi reform kapcsán. Ahogy arról korábban a Szabad Európa beszámolt, az egyik ilyen feltétel volt, hogy a kormány az Országos Bírói Tanácsot önálló költségvetési szervként ismerje el, amelyről június elején megjelent egy kormányhatározat. A másik ismert brüsszeli kérés a Kúria ügyelosztási rendjének megváltoztatása volt. A Népszava pedig úgy értesült, hogy már május végén kiküldte a magyar kabinet a még elvárt jogszabálytervezeteket.

Az ezzel kapcsolatos kérdésünkre az Igazságügyi Minisztérium arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kormány ezeket a kéréseket álláspontjuk szerint rendezte már. Közlésük szerint "az Európai Bizottság április végén az előzetes informális értékelésében megerősítette ezt a kormányzati álláspontot" az igazságügyi csomag kapcsán, amiről akkor Varga Judit miniszter be is számolt.

"A törvény értelmében annak hatálybalépésétől kezdődően az Országos Bírói Tanács (OBT) önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervként folytatja működését. A Törvény biztosítja az OBT költségvetési autonómiáját azáltal, hogy a Bíróságok költségvetési fejezeten belül önálló cím alatt szerepel és az OBT számára biztosított költségvetési előirányzatok nem csoportosíthatók át" - írták válaszukban. A részletekbe menve ismertették azt is, hogy

az OBT számára az idei évre 300 millió forint többletforrás biztosításáról is döntöttek, amelyről a 1/2023. (VI. 1.) IM határozat rendelkezik.

A tárca azt is közölte a Portfolio-val, hogy a 2024. évi központi költségvetési tervezet az OBH elnökének javaslatára 600 millió forint költségvetési előirányzatra tesz javaslatot az OBT számára. "Az említett költségvetési előirányzatok teljesítik azt a kötelezettségvállalást, hogy az OBT számára megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre" - tették hozzá válaszukban, jelezve, hogy amíg a bírói tanács abban az átmeneti időszakban, amíg a központi költségvetési szervként való működéséhez szükséges titkársági és adminisztratív feladatokat önállóan még nem tudja ellátni, azt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) köteles biztosítani az OBT számára ebben a 9 hónapos inkubációs időszakban.

"A törvény értelmében a gazdasági szervezeti feladatok ellátásával kapcsolatos, a gazdálkodási feladatok és az ehhez kapcsolódó felelősségi körökre vonatkozó részletszabályokat az OBH és az OBT elnöke által megkötendő munkamegosztási megállapodásban kell rögzíteni.

Ezen megállapodás létrehozása iránti előkészületek folyamatban vannak

- tette hozzá az Igazságügyi Minisztérium a válaszában.

Azt is jelezték, hogy az igazságügyi reformcsomagot jelentő törvényben megerősített kritériumokat vezettek be a Kúria ügyelosztási rendszerére, amelynek végrehajtása a legfelsőbb bíróság hatáskörébe tartozik.

A Bizottság óvatosabban fogalmazott

Az Európai Bizottságot is megkerestük, hogyan látják az igazságügyi reformok teljesülését, illetve hogy milyen tárgyalásokat folytatnak még a magyar kormánnyal, ahol a brüsszeli sajtóetikettnek megfelelően óvatosabban fogalmaztak, de úgy értékelték, hogy már jelentős eredményeket értek el.

Jól haladtak a technikai megbeszélések a magyar helyreállítási terv négy igazságügyi függetlenségi mérföldkövének megvalósítását célzó igazságügyi reformokkal kapcsolatban - közölte velünk a bizottsági sajtószolgálat, amely szerint a végrehajtási szabályok tisztázása után megindulhat az értékelés.

A biztos és a miniszter közötti megbeszélések az igazságügyi reformok esetében a helyreállítási tervvel összefüggésben még folyamatban vannak

- írták válaszukban, arra utalva, hogy az elvárt reformok az RRF-források esetében támasztott szupermérföldköve egybe esnek a horizontális feljogosító feltételekkel is.

Arra nem kaptunk hivatalos választ az Európai Bizottságtól, hogy milyen dátummal számolnak az értékelési eljárás megindításával, valamint hogy a reformcsomag végrehajtási intézkedései közül melyeket hogyan értékelték.

A Portfolio-nak informálisan brüsszeli diplomaták jelezték, hogy összességében valóban jelentős lépést tett a magyar kormány az igazságügyi törvénycsomag elfogadásával, azonban még automatikusan nincs garancia arra, hogy megnyílnak a pénzcsapok.

Azt két az ügyet ismerő forrás is megemlítette, hogy a végrehajtási rendelkezések és részletszabályok esetében a Bizottság elképzelhető, hogy működés közben akarja vizsgálni az érintett rendszereket, ami kitolhatja azt is, hogy mikor indítják meg a legfeljebb 90 napos értékelési eljárást. Viszont jelenleg a brüsszeli oldalon is inkább azzal számolnak, hogy a folyamatot nem húznák ki a maximális határidőkig.

Hogy esetleg később egy pilot időszakról döntenek, vagy sem, egyik forrásunk szerint részben politikai kérdés is: a 2024-es EP-választásra fordulva a uniós képviselők felől nagyobb nyomás nehezedik az Európai Bizottságra is. Ennek jeleként említette, hogy az Európai Parlamentben elfogadtak egy állásfoglalást arról, hogy Magyarország ne tölthesse be az unió soros elnökségét a jövő év második felében, valamint ugyanebben a szövegben azt is kérték, hogy a 27 szupermérföldkő teljesítéséből ne engedjen az uniós végrehajtó testület.

Az EP-választás kampányidőszakára fordulva a Bizottságnak is tojáshéjakon kell lépdelnie

- értékelte a külső körülményeket, amelyek miatt még "egy hibátlanul megírt magyar dolgozat esetében is politikai vitát generálhat." Összességében konstruktívnak látja a kormány és az Európai Bizottság tárgyalásait, de a kampányhelyzet ezt akár megakaszthatja

Már mindenki sietne

Bár maradtak még kérdőjelek, de abban már áttörni látszik a brüsszeli gát, hogy az Erasmus-ügyként ismert, a modellváltott egyetemeket irányító közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályainak kérdését és az igazságügyi reformot már nem feltétlenül kezelné egyben az Európai Bizottság. Bár eredetileg ez volt a politikai szándék, többek szerint a Horizont- és Erasmus-programoknál közelítő határidők miatt - utóbbi esetében már júliusban szerződéseket kellene kötni - inkább gyorsan és függetlenül rendeznék azt a kérdést, hogy a magyar egyetemisták és kutatók ne szenvedjenek kárt.

A szétválasztás azért lehet nehézkes, mert a tavaly év végén, a jogállamisági eljárásban az Európai Tanács által hozott határozat része mind a két ügy. Így itt akár a tagállamokat tömörítő uniós testületnek is lehet szava a külön vagy együtt kezelés ügyében.

Azzal kapcsolatban senki nem akart találgatásokba bocsátkozni, hogy mikor indulhatnak meg a felfüggesztett uniós források a magyar költségvetésbe. Az ősz közepétől akár a jövő év elejéig bármilyen időpontot lehetségesnek tartottak.

Címlapkép: Getty Images.