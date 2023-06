Az Európai Bizottság plusz befizetéseket irányoz elő a közös költségvetésbe

Az Európai Uniónak több kihívással kell szembenéznie, amelyek a többéves pénzügyi keret (MFF) 2020-as elfogadása óta megterhelik költségvetését. E kihívások közé tartozik Oroszország ukrajnai inváziója, a világjárványt követő megnövekedett migráció, az infláció és a kamatlábak emelkedése, valamint a globális ellátási láncok zavarai. E problémák kezelése érdekében az EU célzott megerősítéseket javasolt a kulcsfontosságú területeken, aminek része az is, hogy a tagállamoktól többlet befizetéseket várnak.

Az Európai Bizottság alaposan hozzányúlna a többéves pénzügyi kerethez, vagyis az Európai Unió költségvetéséhez, mivel jelenlegi korlátain belül az uniós büdzsé – a beépített, korlátozott rugalmassági mechanizmusok alkalmazásával, valamint jelentős átprogramozásnak köszönhetően – lehetővé tette, hogy az EU erőteljes választ adjon.

Azonban mai közleményében a Bizottság jelezte, hogy a többféle kihívás kezelése miatt azonban a költségvetési források kimerülőben vannak,

aminek következtében az uniós költségvetés még a legsürgetőbb kihívásokra sem tud megfelelően reagálni.

Ennek fényében több különböző intézkedést is tennének, de a legfontosabb ezek közül, hogy többlet befizetéseket kérnek a tagállamoktól.

Az Európai Bizottság 66 milliárd eurós emelést kért a hosszú távú költségvetéséhez, miután több válság is kimerítette a blokk kasszáját.

"Miközben az uniós költségvetés többéves jellege stabilitást és kiszámíthatóságot biztosít, korlátozottan képes reagálni a nagyobb váratlan eseményekre, és a rugalmas kerete kimerülőben van, mivel az előre nem látható kihívások kezeléséhez a meglévő költségvetési rugalmasságon felül átcsoportosítások és átprogramozás széles körű alkalmazására volt szükség" - írják a tájékoztatójukban.

Így a leírás szerint a helyzettel szembesülve a Bizottság nem lát más lehetőséget annak biztosítására, hogy az EU 2027 végéig képes legyen valamennyi - különösen a legsürgetőbb - célkitűzését teljesíteni, mint a 2021-2027-es többéves pénzügyi keret célzott felülvizsgálatára irányuló javaslatot tenni.

A plusz befizetések felhasználásának eloszlása a következő lenne:

becslések szerint 19 milliárd euró az uniós adósság kamatainak 2027-ig tartó növekedésének fedezésére;

17 milliárd euró Ukrajnának nyújtott támogatás, valamint 33 milliárd EUR hitel (a hitelek nem számítanak bele a teljes összegbe, mivel azokat az EU költségvetéséből veszik fel);

15 milliárd euró a migrációs és szomszédságpolitikára;

10 milliárd euró a meglévő alapok, például az InvestEU (5 milliárd euró), az Innovációs Alap (3 milliárd euró), az Európai Védelmi Alap (1,5 milliárd euró) és az Európai Innovációs Tanács (500 millió euró) feltöltésére, ami a meglévő uniós kohéziós alapok átcsoportosításával együtt összesen akár 160 milliárd eurós beruházást is mozgósíthat a Bizottság szerint;

3 milliárd euróval több "rugalmassági eszközt", azaz az előre nem látható kiadásokra szánt pénzalapra;

1,9 milliárd euró4 az uniós gépezet működtetésével kapcsolatos magasabb igazgatási költségekre kérnek.

Annak részletei egyelőre nem ismertek, hogy mely országoktól pontosan mekkora többletbefizetéseket várna Brüsszel, de az szinte borítékolható, hogy az uniós forrásaitól egyelőre elzárt Magyarország esetében a kormány megszavazná az uniós költségvetés bővítését.

Gazdaságvédelem, stratégiai ágazatok fejlesztése

Az Európai Bizottság más fontos lépéseket is tenne. Például a csomagban helyett kapott egy európai gazdasági biztonsági stratégia is, amelynek célja, hogy megakadályozza, hogy az európai vállalatok olyan országokban állítsanak elő érzékeny technológiákat, mint Kína. Az EU tervezi a be- és kimenő befektetések, valamint az exportellenőrzések ellenőrzésének megerősítését. A stratégia összhangban van a G7-ek találkozóján folytatott megbeszélésekkel, ahol a Kínától való gazdasági függőség csökkentése volt az egyik központi kérdés.

A hosszú távú versenyképesség előmozdítása érdekében az EU javasolja az európai stratégiai technológiák platformjának (STEP) létrehozását, amely 160 milliárd eurónyi beruházást generálhat. A STEP a kritikus technológiákra fog összpontosítani, és a meglévő programokat, például az InvestEU-t, az Innovációs Alapot, a Horizont Európa programot, az Európai Védelmi Alapot és más programokat fogja felhasználni.

A javasolt költségvetési módosításokat és jogalkotási javaslatokat most az Európai Parlamenttel és az uniós tagállamokkal vitatják meg. A csomagról szóló időben történő megállapodás kulcsfontosságú annak biztosítása érdekében, hogy az EU rendelkezzen a jelenlegi és jövőbeli kihívások kezeléséhez szükséges forrásokkal. A tárgyalásokat, beleértve a Parlament hozzájárulását is, még az év vége előtt le kell zárni.

Címlapkép: Getty Images.