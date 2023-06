Foglyul ejtheti a magyar kormány az egész EU-t, de nem lett fizetésképtelen Brüsszel

A magyar kormány kommunikációjában szinte már azt üzeni, hogy az Európai Unió bankszámlái teljesen üresek. Bár az Európai Bizottság valóban a 2021-2027-es többéves pénzügyi keret feltöltését kérte, valójában az összes finanszírozási vállalás teljesítése ütközhet csak nehézségekbe. Két nehéz kő húzza a büdzsét: Ukrajna és a helyreállítási hitelkeret kamatterhei. Az Orbán Viktor vezette kabinet már komoly számonkérést ígért, ami azt vetíti előre, hogy az egyhangúságot követelő döntésnél már most az uniós csúcstalálkozón új front nyílhat a Brüsszellel szembeni harcban.

Hamarosan kezdődik a miniszterelnöki csúcstalálkozó. Egyetlen dolgot kérdez most itt Brüsszelben mindenki: hová lett a pénz? Ugyanis a bizottság benyújtott egy költségvetés módosítási javaslatot, újabb súlyos százmilliárdok befizetését kéri a tagállamoktól - mondta Orbán Viktor az Európai Tanács csúcstalálkozója előtti Facebook-bejelentkezésében.

Ugyan valóban szerepel a Tanács kormányfői találkozójának napirendjén az Európai Bizottság által még a múlt hét elején bemutatott többéves pénzügyi keret (MFF) felülvizsgálatának a javaslata, valójában ez csak egyetlen pont a tervben. Eleve jelzik is, hogy hosszabb tárgyalásokra számítanak, mivel már a Portfolio által látott zárótervezet szerint is az kerül majd a végső nyilatkozatba, hogy "az Európai Tanács továbbra is foglalkozni fog az üggyel".

Brüsszeli forrásaink szerint ez a téma a magyar kormány elmúlt napokban látott kommunikációja alapján egy olyan ügy lesz, amely hosszú időre foglyul ejtheti az uniós tárgyalásokat.

Úgy látják, hogy retorikailag azt a téves állítást teszi a kormány, mintha az Európai Unió összes számláját kimerítették volna, miközben valójában arról van szó, hogy az ukrajnai háború, a koronavírus- és az energiaválság olyan előre nem látható új feladatokkal terhelte meg a költségvetést, amely miatt a későbbi vállalások, amelyeket az Európai Bizottság az uniós tagállamok és az intézményrendszer felé tett, tarthatatlanok lehetnek.

Vagyis bőven van pénze az EU-nak, csak pár év múlva nem lesz minden célra, amit szeretnének megvalósítani, vagy meg kell tenniük.

Két lehetőség lenne a helyzet kezelésére: egyes központi finanszírozású programokat visszavágnak, vagy arra kérik a nemzeti kormányokat, hogy növeljék a hozzájárulásukat, hogy semmilyen tervből ne kelljen alább adni.

Azt többen is megerősítették lapunknak, hogy mivel az MFF-módosítása teljesen egyhangú támogatottságot igényel, akár a magyar, akár a lengyel kormány megakaszthatja egy vétóval a tárgyalásokat. A Portfolio-nak nyilatkozó egyik uniós diplomata szerint az is látszik, hogy önmagában sem egyszerű ügyről van szó, több országnak is vannak kérdései a Bizottság által javasolt tervezettel kapcsolatban. Összességében viszont arra számított, hogy a mostani csúcson sem a "fukar" németek, sem más országok nem erre a témára koncentrálnak majd, hanem a migrációs csomag kérdéseire - ahol szintén várható magyar kormányzati ellenállás -, vagy az új tervekre amelyekkel az EU válaszolna az Egyesült Államok inflációcsökkentő törvénye jelentette kihívásokra, valamint az uniós Kína-politikára.

Mennyi pénz kéne és mire?

Az MFF kiigazítására két külső körülmény kényszerítette rá az Európai Bizottságot:

Új eszközként a tagállamok jóváhagyásával az EU közösen bocsátott ki kötvényt még a Next Generation EU program részeként, amely a helyreállítási eszköz hitelszeletét jelenti. Azonban az első kibocsátáskor 2021 nyarán még 0,09 százalék körül voltak a hozamok, sőt egy évvel ezelőtt, május 11-én a hároméves kötvényeket még 0,82%-os kamattal és a 30 éves kötvényeket 1,84%-os kamattal vitték el. Legutóbb viszont már 2,84%-on voltak a hároméves kötvények hozamai, míg a 30 éves papírokra már 3,48 százalékos a kamat. Vagyis jóval magasabbak lettek az EU kamatkiadásai, mint két éve. Ezek a költségek az euróövezet rekordszintű inflációjára válaszul a központi bankok kamatemelése miatt ugrottak meg, és Johannes Hahn költségvetési biztos június elején azt mondta az európai parlamenti képviselőknek, hogy az adóssággal kapcsolatos költségek csak 2024-ben megduplázódnak, 2,1 milliárd euróról 4 milliárd euróra. A másik nagy költségvetési pénzszivattyú Ukrajna. Az Európai Unió tagállamai eddig mindig belementek a háború sújtotta ország támogatásába. Sőt, egyes országok - például a baltiak vagy Lengyelország - még így is kevesellték az eddigi folyósításokat. Technikailag itt nem csak adományokról van szó, az EU gyakorlatilag hitelek sorát folyósítja Ukrajnának, igaz jóval alacsonyabb kamattal, mintha a piacról növelnék az államadósságot. A jelenleg hatályos megállapodás szerint évi 18 milliárd eurót utalnak így Kijevnek.

Az EU költségvetésénél így a Bizottság így 66 milliárd eurónyi feltöltést kér ahhoz, hogy teljesíteni tudják a tagállamok és az uniós központi finanszírozású programok felé tett kötelezettségvállalásaikat. Valamint, hogy az olyan új problémák kezelését is megoldhassák, mint Ukrajna támogatása, vagy az új zöldtechnológiai gazdasági versenyre adott válaszlépés, amellyel a tagállamok nem veszítenék el a versenyképességüket az USA vagy Kína támogatási programjaival szemben.

Összességében ez a 66 milliárd euró sem most hiányzik az uniós költségvetésből: a 2024-2027 közötti időszakra osztanák el a feltöltési kötelezettséget.

Ha nem is érkezne be, az EU akkor sem válna fizetésképtelenné, a Portfolio-nak a költségvetési tárgyalásokra rálátó személyek azt mondták, hogy akár a központi, Brüsszeli irányítású programoknál is lehetne spórolni, a határidők átprogramozásával is lehet időt, akár pénzt nyerni. Az eszköztárban viszont ezek már a "mi lenne, ha?" forgatókönyvek. A legegyszerűbb megoldást az jelentené, ha a tagállamok, felismerve a 2020-as tervezéskor fennálló gazdasági környezethez képesti változásokat, elfogadnák a kiigazításokat.

Azonban úgy látják, hogy az összegről lehet vitatkozni, de arról nem, hogy kell feltöltés a tagállamoktól.

Mire menne a pénz?

A plusz befizetések felhasználásának eloszlása a következő lenne:

becslések szerint 19 milliárd euró lehet az uniós adósság kamatainak 2027-ig tartó növekedésének fedezése;

17 milliárd euró Ukrajnának nyújtott támogatás lenne, valamint 33 milliárd euró hitel (a hitelek nem számítanak bele a teljes összegbe, mivel azokat nem az EU költségvetéséből veszik fel);

15 milliárd euró a migrációs és szomszédságpolitikára;

10 milliárd euró a meglévő alapok, például az InvestEU (5 milliárd euró), az Innovációs Alap (3 milliárd euró), az Európai Védelmi Alap (1,5 milliárd euró) és az Európai Innovációs Tanács (500 millió euró) feltöltésére, ami a meglévő uniós kohéziós alapok átcsoportosításával együtt összesen akár 160 milliárd eurós beruházást is mozgósíthat a Bizottság szerint;

3 milliárd euróval több "rugalmassági eszközt", azaz az előre nem látható kiadásokra szánt pénzalapra;

1,9 milliárd eurót az uniós gépezet működtetésével kapcsolatos magasabb igazgatási költségekre kérnek.

Mire mehet ki egy magyar (vagy lengyel) vétó?

Az Európai Bizottság problémája az, hogy a legtöbb tagállam már messze magasabb költségvetési hiánytól vagy államadóssági szinttől szenved, mint a járvány előtti időkben. Ez már megbénítja a Stabilitási és Növekedési Paktum reformjáról szóló vitát is, amelynek célja épp az lenne, hogy legalább középtávon a 60 százalékos államadóssági szint alá szorítsák a nemzeti költségvetések hiányát.

Sok tagállam nem rajong az ötletért, hogy 2024-től többet kell az EU költségvetésbe fizetnie: Christian Lindner német pénzügyminiszter szerint sem az idő, sem a gazdasági környezet nem teszi alkalmassá a helyzetet, hogy plusz befizetéseket kérjenek az országoktól. Bruno Le Maire francia pénzügyi kabinetvezető is azt mondta, hogy épp a közkiadásokon spórolnak, hogy 2027-ig 10 milliárd eurót takarítsanak meg, nem szívesen növelik az uniós büdzsébe való befizetéseket.

Viszont az EU két legnagyobb gazdasága várhatóan belemenne a költségvetési revizióba, legfeljebb alkudoznának az Európai Bizottsággal, hogy mire és mennyi pénz mehet, hogyan - ugyanígy tettek az először teljesen elutasított 2016-os büdzséfelülvizsgáláskor is. Míg az osztrákok azt mondták, hogy egy 1100 milliárd eurós költségvetésben előbb az átcsoportosításokról kellene gondolkoni.

A legnagyobb gondot a magyar-lengyel páros jelentheti, amelyek a helyreállítási alapból még egyetlen uniós utalást sem kaptak, sőt nem is kaphatnak a jogállamisági eljárások következménye miatt. Magyarország ráadásul még a hétéves költségvetésből sem kapott. Ezek pedig egy oda-vissza helyzetet teremtenek: mivel nem kaptak az EU-tól pénzt, addig nem fizetnének, amíg a saját utalásuk nem érkezik meg.

Ráadásul az Orbán Viktor vezette kormány kihasználja, hogy az Európai Bizottság épp Ukrajna támogatására kér forrásokat. A kommunikációban már meg is jelent az az állítás, hogy Kijevnek utalták a magyaroknak járó forrásokat is.

Jól mutatja, hogy a lengyel kormány erre az útra nem léphet, hogy egy lengyel diplomata az uniós csúcson azt mondta a Portfolio-nak, Lengyelországban ez a keretezés már szinte azt jelentené, "Mateusz Morawiecki az oroszokat támogatja".

Valójában valótlanság is lenne erről beszélni: az uniós költségvetésben a magyar források ott vannak, ahogy a lengyelek is. Technikailag az EU nem is tehetné meg, hogy befagyasztott tagállami kifizetéseket nem egyszerűen visszatart, hanem még más célra is folyósítja. Az összegek rendelkezésre állását biztosítani kell az uniós jog szerint is.

Mivel az Európai Bizottság egy hete közzétett javaslata esetében borítékolható volt, hogy borzalmasan hosszú tárgyalások kezdődnek, a csütörtök-pénteki tárgyalásokon csak a frontvonalak rajzolódhatnak ki. Azt viszont több ország diplomatája is jelezte, hogy a magyar kondicionalitási eljárás és horizontális feljogosító feltételekről szóló viták legalább részleges megoldásáig biztosak abban, hogy lesznek magyar vétók, amelyek az egész folyamatot megakaszthatják már akkor is, amikor a többi tagállammal kompromisszumra jutottak.

