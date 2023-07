Azonnal vizsgálni kezdi az Európai Bizottság a státusztörvényt, ahogy megszavazta a parlament

Az országgyűlés kedden elfogadta, az Európai Bizottság azonnal előzetes értékelés alá vonja a státusztörvényt, amint annak szövege megjelenik a Magyar Közlönyben - tudta meg a Portfolio. Ezt erősíti, hogy Vera Jouróvá, az Európai Bizottság politikai értékek és az átláthatóság koordinációjáért felelős alelnöke a jogállamisági jelentések bemutatásakor megerősítette, hogy Brüsszel várja a státusztörvény elfogadott szövegét. Brüsszel pedig előre jelezte a kormánynak, hogy több kivetni valót is látnak a tervezetben.

A pedagógusok vezényelhetőségét, az új béremelési rendszert, valamint a közalkalmazotti jogviszonyt eltörlő, helyette az egyházi és magán oktatási szektorban dolgozó tanárokra is kiterjesztett új köznevelési dolgozói státuszt kőbevéső törvényt kedden fogadta el a parlament a szakszervezetek és az ellenzéki pártok tiltakozásának ellenére.

Azt pedig az Európai Bizottság már korábban jelezte, hogy az általuk ismert tervezetszöveg alapján az új jogszabály nem felel meg az uniós elvárásoknak, miközben Magyarország a hétéves költségvetés programjait rögzítő dokumentumban és a helyreállítási és ellenállóképességi eszközben is vállalta, hogy egy EU-s normáknak megfelelő reformot hajt végre.

A kormánypártok támogatásával kedden elfogadott jogszabályt azonnal vizsgálni kezdi az Európai Bizottság, amint az a részletszabályokkal együtt megjelenik a Magyar Közlönyben

- számolt be több uniós forrás is a Portfoliónak. Közlésük szerint az uniós elvekkel ütközhet, hogy a kormány nem folytatott megfelelő társadalmi egyeztetést a jogszabályról, a szakszervezetek észrevételeit sem építette be a csomagba. Ahogy arról korábban a Népszavát is tájékoztatták bizottsági személyek,a nevelés-oktatással lekötött heti munkaidő kérdését is problémának látja, valamint az új sávos bérrendszer esetében is problémákat látnak, mivel az egyenlőtlen helyzetet teremt az egyes pedagógusok között.

Egy forrásunk azt mondta, hogy az általuk ismert, a Parlament elé került szöveg "sok szempontból hasonlít az uniós normák által elvárthoz, de pont annyiban különbözik, hogy növelje az oktatási rendszer dolgozóinak kiszolgáltatottságát, valamint számos esetben felmerül, hogy

a függelmi viszonyban dolgozók szabadon biztosíthatják a gyerekeknek az uniós alapjogi charta által biztosított oktatáshoz való megfelelő hozzáférhetőség elveit.

A fő probléma a 180 napos, a pedagógusok beleegyezését mellőző vezényelhetőséggel lehet, valamint azzal, hogy a bérezési sávok kritériumrendszere egy diszkriminatív, a felettesek általi kivételezésnek kedvező helyzetet teremthet.

Az Európai Bizottság a tanárok béremelésénél egy általános és igazságos rendszert vár el, ahol a minősítési szempontok objektívek - összegezte egy forrásunk. Ez egybecseng a Szabad Európa már korábban is ismertetett brüsszeli kifogásokkal, amelyek szerint az új sávos bérrendszerrel kapcsolatban az Európai Bizottság szerint a sávok túl szélesek, még több független szempontra lenne szükség a pedagógusok teljesítményének értékeléséhez, így a bérek megállapításához. De a Momentum EP-képviselője és pártelnöke, Donáth Anna is azt mondta, hogy úgy értesült, kötelezettségszegési eljárás indulhat a státusztörvény miatt, ha azt a tervezett formában - ahogy végül azt a parlament meg is tette kedden - elfogadják.

Az Euronews most pedig arról ír, hogy Vera Jouróvá, az Európai Bizottság politikai értékek és az átláthatóság koordinációjáért felelős alelnöke a jogállamisági jelentések bemutatásakor elmondta

a Bizottság szeretné látni a legutolsó elfogadott szöveget.

Az alelnök is felidézte, hogy a jogszabály és a tanárok bérrendezése része a magyar kormány által beadott helyreállítási terveknek.

Mindez azt jelenti, hogy az uniós jogelvek érvényesülését vizsgálhatják az EU-s költségvetés védelmének aspektusából is. Mint ismert, az Orbán Viktor vezette kabinet többször is azzal érvelt, hogy mivel az Európai Bizottság mind az RFF, mind a kohéziós források kifizetését leállította Magyarország számára, így nincs lehetőség a pedagógusok béremeléseinek végrehajtására, csak korlátozott mértékben.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter korábban több kormányinfón is védelmébe vette a státusztörvény - akkor még csak - tervezetét, mondván az tartalmaz béremelési kötelezettségvállalást a kormány részéről, valamint fixált, 24 órás heti munkaidőt javasol az oktatóknak, továbbá garantál 10 hétnyi szabadságot is.

Június 16-ra, a státusztörvény parlamenti vitájának a kezdetére 4976 pedagógus mondott igent a Nem a státusztörvényre! petícióra és nemet a pedagógus pályára, ha a parlament megszavazza a törvényt.

A kormány egyébként több módosítást is eszközölt a törvényen: a sokat kifogásolt felmondási időre vonatkozó szabályozást átírták, így míg az első változat még a félév vagy tanítási év végéhez kötötte a távozást, addig most nagyjából a közalkalmozotti státusz feltételrendszere érvényes. Ahogy a próbaidő sem hat, hanem csak három hónap hosszú a tantestületekbe bekerülő új tanárok esetében. A kabinet azt is bevezette az áthelyezhetőségről szóló passzusok közé, hogy csak úgy helyezhetők át a pedagógusok, hogy az új állomáshelyükig legfeljebb három órát kell utazniuk.

Ha az Európai Bizottság előzetes értékelése után arra jut, hogy átfogó vizsgálatot indít, akkor hat-kilenc hónapon belül akár kötelezettségszegési eljárás alá vonhatják Magyarországot.

Címlapkép: Getty Images.