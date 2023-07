Súlyos kritikákat kapott a kormány az Európai Bizottságtól az új jelentésben

Szabó Dániel 2023. július 05. 13:03

Az Európai Bizottság közzétette negyedik éves jogállamisági jelentését, amelyben minden uniós tagállam demokratikus intézményrendszerének helyzetét értékelték. A jelentés szerint a jogállamisággal kapcsolatos aggályok továbbra is fennállnak, ugyanakkor a korábbi ajánlások nyomán pozitív fejlemények és reformok is történtek. A tavaly megfogalmazott ajánlások mintegy 65%-át részben vagy teljes mértékben teljesítették tagállamok. Néhány országban azonban továbbra is vannak rendszerszintű aggályok, és közülük épp Magyarországot emelték ki.