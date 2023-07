Radikálisan belenyúltak a napelemes pályázatba, és most élesítették hozzá az elszámolási felületet

A Portfolio áprilisban elsőként írta meg, hogy radikális egyszerűsítés jön a lakossági napelemes pályázat elszámolásánál, aztán ez be is következett, most pedig arról adott ki közleményt a Nemzeti Hatóság, hogy ezeket a változtatásokat élesítették is, így már az új szabályok szerint lehet intézni az elszámolásokat a hivatalos felületen. A rövid közlemény arról tájékoztatja az érintetteket, hogy

a szerződésmódosítások, változás-bejelentések, illetve a beszámolók és elszámolások benyújtása az átállást követően, 2023. július 10. napjától lehetséges.

Azt is kiemelik, hogy „A gördülékeny benyújtás és elszámolás elősegítése érdekében a folyamatok egészére vonatkozó segédletek készültek, amelyek tömör sorvezető és hosszabb verziókban egyaránt elérhetők és letölthetők…. Továbbá kérjük, hogy tekintsék át részletesen a hatályos Pályázati Felhívást!”

Bár nem verik nagy dobra ebben a közleményben, de június közepén, majd végefelé megint igencsak belenyúltak a pályázatba. Utóbbi során például az elszámolási szabályoknál többféle átalányt is rögzítettek egy 10 oldalas változásjegyzékben (ez a június 22-i közleményből derült ki, aztán az ehhez kapcsolódó mellékletek június 29-én jelentek meg). Így nem véletlen, hogy most nyomatékosan kérik a hatályos pályázati felhívás átnézését és az annak megfelelő ügyintézést.

A mostani közleményben van még egy hangsúlyos rész, amelyben felhívják az érdeklődők figyelmét arra, hogy „a Pályázati Felhívás 3.7.2 pontjában rögzítésre került az alább idézett kitétel: az RRF rendelet 162. §-a szerint a szállító a szállítói előleg kifizetését követő nyolc napon belül megküldi az előlegszámlát a kedvezményezett részére, aki az előlegszámlát annak beérkezését követő öt napon belül záradékolja és az EPTK rendszerbe mérföldkőhöz nem kötött kifizetési igényként rögzíti és a támogató felé megküldi.”

Ezért arra kérik az érintetteket, hogy

amennyiben az Ön pályázata esetén a kivitelező részére kifizetésre került szállítói előleg került igénylésre, abban az esetben mérföldkőhöz nem köthető elszámolás keretében intézkedjen az előlegszámla benyújtásáról!

A napelemes pályázat aktuális állását egyébként az alábbi adatok jelzik, miszerint már 29,5 milliárd forintnyi (döntően előleg) kifizetéssel rendelkezik a pályázat a 121,4 milliárd forintos teljes elnyert támogatási keretből, és 16 461 nyertes projekt felé történt már kifizetés.

