A kormány ma küldi az RRF-hitelkérelmet az EU-hoz, még kérdéses az Erasmus jövője

Szabó Dániel 2023. augusztus 31. 11:00

A magyar kormány 3,9 milliárd euró összegű kérelmet nyújt be ma az Európai Bizottságnak a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) hitelkeretének terhére - jelentette be Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. A politikus szerint a Bizottság értékelésétől függ, hogy mikor történhetnek meg az első utalások, valamint szerinte nem egyértelmű, hogy a szupermérföldkövek teljesítése a hitel lehívásának is feltétele lenne, ami még vitás pont lehet Brüsszellel. Az Erasmus-tárgyalások kapcsán jelezte, hogy szeptember elején újra tárgyal Johannes Hahnnal, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosával, és nem tud határidőkről.