Magyar cégvezetők súlyos fenyegetésekről számoltak be az uniós vizsgálóbizottságnak

Szabó Dániel 2023. augusztus 31. 17:31

Még májusban járt Budapesten az Európai Parlament (EP) Költségvetési Ellenőrző Bizottsága (CONT), hogy tényfeltáró vizsgálatot folytasson az uniós források felhasználásával, a magyar jogállamisággal kapcsolatban, valamint az elmúlt időszakban a vállalkozói réteg felől érkező diszkriminatív törvénykezéssel panaszokkal kapcsolatban. Az EP-képviselők kormánypárti politikusokkal, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel is találkoztak, és bár megjegyzik, hogy pozitívumokat is tapasztaltak, számos aggasztó jelenségről is beszámoltak a jövő héten nyilvános is publikálandó jelentésükben. Bizonyos ügyekben az Európai Bizottságtól is lépéseket várnak.