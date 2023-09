Felfedte a kormány: három új beruházásra kért pénzt Brüsszeltől a helyreállítási programban

Az eddig tervezett 14 helyett végül 15 beruházásra kért pénzt a kormány az Európai Bizottságtól a helyreállítási program REPowerEU fejezetében, ugyanis amint tegnap éjjel megírtuk: az orosz leválást segítő két projektet törölte a listáról, de közben három másikat felvett rá. Utóbbi az Energiaügyi Minisztérium péntek reggel kiadott közleményéből derült ki, miszerint a július végén társadalmi egyeztetésre kirakott verzióhoz képest új beruházásként felvette a listára a kormány az energetikai digitalizáció támogatását, illetve egy tegnap éjjeli közlönybeli határozattal összhangban az elektromos autótöltési infrastruktúra fejlesztését, valamint az elektromos járművek beszerzési programját is felvette a listára.

Tegnap éjfélig kellett benyújtania a kormánynak az Európai Bizottság felé a helyreállítási program REPowerEU fejezetét, amelyben meg kellett adnia azt, hogy a mintegy 700 millió eurónyi REPowerEU támogatási keretet mire használja fel (villamosenergia hálózatfejlesztési beruházásokra), illetve végülis mennyi helyreállítási hitelt kér az elméletileg lehetséges 9,66 milliárd euróból. Amint bemutattuk: tavasszal már azt jelezte kifelé a kormány, hogy ebből csak 6,6 milliárd euróra tart igényt, aztán a nyári társadalmi egyeztetési verzióban már csak 4,8 milliárd eurós hiteligényre vázolt fel beruházásokat, aztán a tegnapi bejelentés szerint végül 3,9 milliárd eurónyi hitelt kért. Arról, hogy milyen főbb okok vezettek a hitelkeret drasztikus visszafogásához, itt írtunk részletesen.

A benyújtási határidő után péntek reggel kiadott egy közleményt az Energiaügyi Minisztérium, amely megerősítette, hogy 3,9 milliárd eurós (1461 milliárd forintos) RRF hitelkérelmet nyújtott be a kormány a 0,7 milliárd eurós REPowerEU támogatási kereten túl (együtt 1750 milliárdos program), ami a magyar állami önrésszel együtt végülis több mint 2300 milliárd forintos beruházási programot tesz majd ki a következő években. Mindez azon az 5,8 milliárd eurós helyreállítási támogatási programon felül értendő, amelyet az Európai Bizottság pozitív értékelése nyomán tavaly decemberben a tagállamokat tömörítő Tanács is jóváhagyott és most ezt a programot kellett a REPowerEU fejezettel kiegészíteni, és a benyújtás után a Bizottságnak 2 hónapon belül kell értékelést kiadnia, majd azt követően a Tanácsnak 1 hónapon belül döntést hozni. Ha ez esetleg nem sikerülne, akkor Magyarország teljes egészében elveszítené ennek a 3,9 milliárd eurós hitelkeretnek a lehívhatóságát, illetve 0,7 milliárd eurós támogatási program hozzáférhetőségét.

Amint a pénteki közleményből kiderült, a REPowerEU fejezetbe új beruházásként került bele három projekt: helyet kaptak az energetikai digitalizációt, a vállalkozások elektromos járműbeszerzéseit és a hazai e-töltőinfrastruktúra további bővítését szolgáló beruházások is. Utóbbi két témát a tegnap éjjeli közlönyben külön kormányhatározatban is rögzítette a kormány, a két programra összesen 60,35 milliárd forintnyi forrást allokált.

Arról viszont nem szól a közlemény, amit tegnap este nyilvános adatok alapján megírtunk, miszerint az Adria vezeték kapacitásbővítését és a Mol Dunai Finomítójának átalakítását célzó projektet, illetve a román-magyar interkonnektor kapacitásbővítését, valamint a szlovén-magyar gázösszekötő vezeték kiépítését célzó két nagyobb beruházási csomagot törölte a listáról a kormány összesen 200 milliárd forint értékben.

Energy Investment Forum 2023 - A MEKH szakmai támogatásával A fenti témákról is szó lesz a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciáján. További részletek:

A minisztériumi közlemény főbb pontjai:

Magyarország az augusztus végi határidőre benyújtotta a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv REPowerEU önálló energetikai fejezetére vonatkozó javaslatát. A több mint 2300 milliárd forint összértékű fejlesztések elsősorban a villamos energia hálózat korszerűsítését, az ipar zöldítését, a geotermikus energia szélesebb körű hasznosítását, a zöld gazdaságban foglalkoztatható szakemberek képzését és az energiahatékonyság javítását célozzák.

Az Energiaügyi Minisztérium a tervek szerint intézkedéseket tesz a többi között az energiaközösségek kibővítésére, az energiatárolás elterjedésére, a biogáz, biometán szélesebb körű hasznosítására. A szabályozási eszközök mellett fejlesztési támogatás is élénkítheti a földhő és a hidrogén hazai alkalmazását.

A beruházások közül a legnagyobb forrásmennyiség a villamos energia hálózat korszerűsítésére jut. A megújulók biztonságos rendszerbe kapcsolását hagyományos és intelligens hálózatfejlesztések szolgálják kapacitásbővítéssel, a működési megbízhatóság javításával. Ötven új meteorológiai állomás telepítésével készülhetnek pontosabb időjárás előrejelzések a naperőművi termelés eredményesebb becsléséhez.

A javaslat a hazai ipari parkok számára lehetőséget teremthet arra, hogy az energiafelhasználásuk zöldítésével nagyobb mértékben legyenek képesek az önellátásra. A zöld gazdaság a gyártókapacitások megteremtésével, tiszta technológiák alkalmazásával, a szakemberek átképzésével járulhat hozzá egyszerre az energetikai-klímavédelmi és növekedési-versenyképességi törekvések valóra váltásához.

A vállalkozások, középületek és lakóingatlanok energiahatékonyságának javítása éves szinten összesen 343 gigawattórával csökkentheti a primerenergia-felhasználást. A környezetkímélő és energiatakarékos vasút üzembiztonságát, szolgáltatási színvonalát a Szeged-Röszke vonal villamosítása, hét vidéki alállomás berendezéseinek cseréje, felújítása emelheti.

Új elemként kiemeli a közlemény, hogy a nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátott változathoz képest a benyújtott tervezetben újdonságként jelenik meg az energetikai digitalizáció támogatása. E beruházási csomag az iparág 35 cégénél növelheti a szolgáltatások biztonságát, erősítheti informatikai eszközellátottságukat. A fejlesztések az integrált digitális csatornák kiépítésével, korszerűsítésével járulnak hozzá az ügyfelek kényelméhez, egyszerűbb és gyorsabb ügyintézéséhez.

hogy a nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátott változathoz képest a benyújtott tervezetben újdonságként jelenik meg az energetikai digitalizáció támogatása. E beruházási csomag az iparág 35 cégénél növelheti a szolgáltatások biztonságát, erősítheti informatikai eszközellátottságukat. A fejlesztések az integrált digitális csatornák kiépítésével, korszerűsítésével járulnak hozzá az ügyfelek kényelméhez, egyszerűbb és gyorsabb ügyintézéséhez. Szintén új elem, hogy a tiszta és csendes e-autózás további térnyerése érdekében a tervek szerint elektromos járművek beszerzéséhez kaphatnak támogatást hazai vállalkozások. Az elektromos autózás elterjedését ösztönzi továbbá, hogy több mint száz új állomással gyarapodhat a magyarországi e-töltőinfrastruktúra, az elektromos nehézgépjárművek számára is megteremtve az átjárhatóság feltételeit.

A REPowerEU fejezetben vázolt főbb energetikai beruházásokról az alábbi cikkeinkben részletesen írtunk:

Címlapkép forrása: Getty Images