Felgyorsítaná a magyar kormány az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat

Az Erasmus-programról, a 2024 második félévében esedékes magyar tanácsi elnökségről, az egyelőre még mindig felfüggesztett RRF- és kohéziós forrásokról, valamint az unió hétéves költségvetésének felülvizsgálatáról is tárgyalt Navracsics Tibor területfejlesztési, illetve Bóka János EU-ügyi miniszter szerdán az Európai Bizottsággal. Minden kérdésben a tárgyalások felgyorsításában állapodtak meg a felek, de még lehet komoly politikai huzavona Budapest és Brüsszel között, ugyanis az MFF-felülvizsgálatot kész tárgyalási alapnak használni az Orbán-kormány.

Időhorizontját tekintve a legégetőbb kérdés az Erasmus, illetve a közérdekű alapítványok ügyének kérdése. Itt abban állapodtunk meg, hogy tekintettel arra, hogy november végéig meg kell állapodnunk annak érdekében, hogy ígéretünknek megfelelően 2024 második félévétől kezdve is zökkenőmentes legyen a magyar diákok Erasmus-ösztöndíjban való részvétele, illetve ennek a finanszírozása - mondta el brüsszeli sajtótájékoztatóján Navracsics Tibor a Johannes Hahnnal, költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosával folytatott tárgyalásokról.

A miniszter kijelentette, hogy egy jóhangulatú egyeztetésen vettek részt, és úgy döntöttek, hogy felgyorsítják most a tárgyalásokat.

Tulajdonképpen azonosítottuk azokat a még fennálló, jobbára technikai problémákat, amelyeket meg kell oldanunk és az elkövetkező napokban, illetve hetekben. Az intenzívebb egyeztető munka révén abban bízunk, hogy előre tudunk jutni

- fogalmazott a tárcavezető, aki abban bízik, hogy az ősz végéig tudják rendezni a vitáskérdéseket.

Bóka János elmondta, hogy a magyar kormány konkrét javaslatokat tett arra, hogy milyen lépések szükségesek, hogy "politikai és technikai szinten folytatni lehessen a tárgyalásokat, hogy ezek a lehető leghamarabb eredményre vezessenek" a hétéves költségvetés (MFF) felülvizsgálata, a magyar jogállamisági ügyek miatt blokkolt uniós források és az Erasmus-ügy esetében.

Navracsics Tibor elmondta, hogy az Erasmus esetében azt tapasztalták, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyében mind két fél mereven ragaszkodott a saját álláspontjához, de ez most változhat. "A bizottság részéről nagyobb rugalmasság van, és természetesen mi is nagyobb rugalmasságot tudunk mutatni egyes olyan alapkérdésekben, amelyek alapvetően nem a kuratóriumok tagságát illeti, még nem is annyira a kiválasztás módját, és nem is annyira a hivatalviselés időtartamát, mert ezekben szerintünk meg tudunk állapodni" - tette hozzá.

Bóka János azt ismertette, hogy a magyar kormánynak az az álláspontja, hogy időarányosan a jogállamiság orvoslására tett vállalásokat, mint pedig az RRF-szupermérföldköveket teljesítették. "Nyilván a Bizottság maga is elvégzi a szakmai munkát és értékeli, a végrehajtott műveleteket megvizsgálja.

A hétéves költségvetés felülvizsgálata kapcsán elismerte, hogy amíg Magyarország nem részesedik az uniós forrásokból, addig egy politikai kontextus határozza meg ezt a vitát. A magyar kormány szakmai észrevételeket is tett az uniós költségvetés hatékonyságának javítására, de az MFF módosítása kapcsán elismerte, hogy fontos a politikai kontextus a kérdésben.

A két ügy politikailag természetesen összefügg

- válaszolta arra a kérdésre, hogy a magyar források kiszabadításánál a tárgyalási stratégia része lesz a felülvizsgálat megszavazása, a jelenleg belengetett kormányzati vétó feloldása. Bóka János nem akart pontos határidőt vagy céldátumot mondani arra vonatkozóan, hogy mikor szabadulhatnak fel a magyar kohéziós és helyreállítási források, de jelezte, bízik a tárgyalások sikerességében.

Címlapkép forrása: Gregus Bertalan/Navracsics Tibor Facebook-oldala.