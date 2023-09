Jelentős összegű uniós forrásokhoz juthat a kormány egy kiskapu miatt

Egyelőre messzinek tűnik, hogy a magyar kormány akár a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) vagy kohéziós források lehívásáról megállapodásra jusson az Európai Bizottsággal, az pedig már gyakorlatilag a jövő évre tolódott, hogy az első transzferek megérkezhessenek ebből a két alapból. Azonban a múlt héten beadott RePowerEU-fejezethez kapcsolódó RRF-hitelkérelemből (bár utolsóként került ki Brüsszelbe), mégis megérkezhetnek az első utalások a költségvetésbe. Ennél a forrásnál ugyanis egy kiskapunak hála ki lehet kerülni a jogállamisági eljárással járó blokkolást. Azért jogi és politikai bizonytalanságok még akadnak.

Még tavasszal egy budapesti, a kormányzat tagjai és befektetők közötti találkozón hangzott el az, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz hitelkeretéből (RePowerEU) már azelőtt érkezhetnek utalások, hogy Magyarország teljesítené a jogállamisági eljárásban meghatározott 27 szupermérföldköveket, amelyek a nem visszatérítendő támogatásokat blokkolják. Ekkor több gazdasági szereplő rá is kérdezett erre a lehetőségre az Európai Bizottságnál, ahol kétértelmű válaszokat kaptak, de ezekből inkább azt szűrték le, hogy a RePowerEU fejezetre kért hitelt is blokkolják a többek között a jogállamiság, a transzparencia és a monitoring szabályok erősítését megkövetelő kritériumok.

Azonban a Portfolio úgy értesült, hogy a magyar kormány Brüsszelben végig napirenden tartotta a kérdést, és könnyen lehet, hogy mégis úgy érkezhetnek források, hogy az Orbán Viktor vezette kabinet semmilyen vitás ügyben nem jut megállapodásra az Európai Bizottsággal. Bár múlt héten már Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter sem látott erre komoly esélyt, amikor bejelentette, hogy bár 9,7 milliárd eurós RRF-hitelkeretre volt jogosult az ország, de a kormány végül csak 3,9 milliárd eurónyi tételre nyújtott be igényt.

Akkor a Portfolio a szupermérföldkövek teljesítéséhez kötött utalással kapcsolatos kérdésére a politikus azt mondta:

ezt meglátjuk, ez egy vitás kérdés a tárgyalások során. Én úgy tudom, hogy a Bizottság álláspontja ez, úgyhogy meg fogjuk majd látni, hogy hogyan haladunk előre.

Vagyis kevés esélyt látott arra, hogy a feltételek teljesítése nélkül elindulhatna a hitelkeret lehívása, ha egyáltalán a terveket és vázolt projekteket elfogadja Brüsszel.

Most azonban úgy tűnik, hogy valószínűbb, hogy megindulhatnak az előlegutalások.

A jogi kiskapu, amit vagy elfelejtettek, vagy nem is akartak lezárni

A kérdés tisztázására több brüsszeli tisztviselővel is beszéltünk, akik megosztottak voltak az ügyben. Néhányuk szerint mivel a jogállamisági (szaknéven kondicionalitási) mechanizmus értelmében az EU pénzügyi érdekeinek védelme elsőbbséget élvez, az abban hozott kifizetést felfüggesztő döntések elvben kiterjednek az RRF-hitel részére is. Vagyis ők úgy látják, hogy mind a 17 jogállamiságot érintő és 10 egyéb, összesen 27 szupermérföldkő maradéktalan teljesítése szükséges.

Viszont a Portfolio legtöbb brüsszeli forrása szerint egyszerűen ez nem alkalmazható a RePowerEU fejezet előlegkifizetéseinél.

A szöveg ugyanis úgy fogalmaz, hogy azon helyreállítási és rezilienciaépítési tervhez, amely RePowerEU-fejezetet tartalmaz, előfinanszírozás iránti kérelmet lehet csatolni. Feltéve, hogy az Európai Tanács december 31-ig elfogadja a módosított RRF-tervről szóló végrehajtási határozatot, a Bizottság az érintett tagállam által kérelmezett, az adott tagállam RePowerEU-fejezetének finanszírozását szolgáló kiegészítő finanszírozás összesen legfeljebb 10+10 százalékának megfelelő összegű előfinanszírozást folyósíthat két részletben.

Magyarország most semmilyen forrást nem kap az EU-tól?

Fontos tisztázni, hogy Magyarországra jelenleg is érkeznek bizonyos EU-s támogatások, de ezek vagy hamarosan kifutnak, vagy eleve nem voltak veszélyben. Ezek a következőképp alakulnak:

A 2020-ig tartó hétéves költségvetési ciklus körülbelül 90 százalékát fizették ki eddig Magyarországra, a teljes lezárás pedig 2025 márciusáig tart, az EFOP, GINOP és KEHOP programokra így még futnak be források. Valamint a jelenlegi, 2021-2027 közötti hétéves költségvetésből a közös agrárpolitikai támogatások folyósítása zavartalan.

A horizontális feljogosító feltételek nem teljesítése most semmilyen kohéziós forrás nem érkezik, miközben a kondicionalitási eljárás eredményeként 55 százalékban blokkolták a KEHOP+, IKOP+ és TOP+ programok folyósításait.



A harmadik forráskészlet, ahonnan járna pénz a magyar költségvetésnek az a több mint kétezer milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást tartalmazó helyreállítási és ellenállóképességi eszköz. Ennek van egy kiegészítő hitellába is, a RePowerEU, amelyből 3,9 milliárd eurónyit igényelt a kormány.

A kérdés tisztázására megkerestük az Európai Bizottságot, a válaszból pedig inkább az olvasható ki, hogy valóban van esély arra, hogy a magyar költségvetés még idén (de valószínűbb, hogy a jövő év elején) előleget kaphat a hitelkeretből.

"A REPowerEU fejezeteknek megfelelő előfinanszírozást az RRF-rendelet 21d. cikke szabályozza. Ezek a szabályok bármely tagállam előfinanszírozására alkalmazandók, függetlenül attól, hogy a REPowerEU-fejezetük finanszírozásához kölcsönöket, támogatásokat, a megosztott irányítási programokból történő átcsoportosításokat vagy BAR-finanszírozást igényeltek-e" - írták válaszukban.

Azt is közölte velünk a brüsszeli szóvivő, hogy a hatályos szabályozás szerint "egy tagállam REPowerEU fejezetének végrehajtására vonatkozó előfinanszírozás kifizetésére akkor kerülne sor, ha a tagállam ilyen előfinanszírozást kér. Az ilyen kérelmet a tagállamok a REPowerEU fejezetet is tartalmazó módosított helyreállítási és rugalmassági terveik hivatalos benyújtásával egyidejűleg nyújthatják be a Bizottsághoz értékelés céljából."

Hangsúlyozta, hogy ehhez az év végéig egy pozitív értékelésre van szükség a tagállamokat tömörítő tanácstól, és ha ez adott, akkor

a Bizottság legfeljebb két előfinanszírozási kifizetést teljesít, összesen legfeljebb a tagállam által a REPowerEU fejezetének finanszírozására kért kiegészítő finanszírozás 20 %-áig.

Ez a jelenleg ismert 3,9 milliárd eurós hiteligény elfogadását alapul véve azt jelenti, hogy a 0,7 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatási résszel számolva akár összesen 920 millió eurónyi előleget vehetne fel Magyarország.

Viszont a 20 százalékot két részre kell bontani a megvalósítási időpontok szerint.

Tehát két 460 millió eurós részletfizetésről van szó, és reálisan nézve az első tétel 2024, a második 2025 januárjában érkezhet meg.

Mindez akkor lesz így, ha novemberig megszületik a megállapodás - a szeptemberi beadás mellett a Bizottságnak 2 hónapja van az értékelésre, ami akár meg is hosszabbítható, ha valamely projektcél esetében vita alakulna ki a támogathatósággal kapcsolatban.

A Portfolio-nak nyilatkozó források szerint a társadalmi egyeztetésről ismert változatban is kevés problémát láttak, azóta pedig a tervet átírták a konzultációk észrevételeivel így a novemberi elfogadást nem fenyegeti veszély.

A Bizottság szóvivői válaszában pedig jelezte azt is, hogy Brüsszel "törekszik arra, hogy az első előfinanszírozási kifizetést a jogi kötelezettségvállalást jelentő megállapodás (a finanszírozási megállapodás)

Bizottság és az érintett tagállam általi megkötését követő két hónapon belül teljesítse.

Így történhet meg az, hogy ha idén nem sikerül politikai megállapodásra jutni az Európai Bizottsággal a horizontális feljogosító feltételek feloldásáról, amely a kohéziós források kifizetését blokkolja, valamint a jogállamisági eljárásban felfüggesztett vissza nem térítendő támogatási részből álló RRF-ről, akkor előbb érkezhetnek meg a legutoljára beadott RePowerEU részre.

Ezt sok szakember egy tisztázatlan jogi hézagnak nevezte a rendszerben, ami véletlenül maradt a helyreállítási alapról szóló jogszabályban. Mások szerint nem is igazán akarta senki lezárni az előlegfizetéseket lehetővé tevő kiskaput, hogy ne legyenek nagy késlekedések a zöldátállást és energetikai reformokat célzó tagállami programokban. Sokan pedig úgy látja, hogy ez a kiskapu nem is létezik, egyszerűen nem lesz és nem is lehetne semmilyen előfinanszírozás, ha csak ilyen politikai alku nem születik.

Az EP-kampány ezt is felülírhatja

Viszont a politika közbeszólhat: mivel az Európai Tanács végrehajtási határozatára van szükség az előlegek utalásának megkezdéséhez - itt pedig a tagállamok minősített többségének támogatása kell -, még politikai síkra is kerülhet az ügy. Elképzelhető, hogy ahogy a magyar partnerségi megállapodás aláírása és a helyreállítási terv elfogadása is alkudozások tárgya lett, így egészen év végéig húzódott, úgy a RePowerEU esetében sem kizárt egy ilyen huzavona.

Ráadásul épp azért is hallottunk különböző olvasatokat arról, hogy jár-e Magyarországnak a 10 százaléknyi előleg a hitelkérelemre, mert Orbán Viktor miniszterelnök politikai főtanácsadója, Orbán Balázs és Szijjártó Péter külügyminiszter is durván támadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent.

A kritikák pedig már az Európai Parlament 2024-es képviselőválasztási kampányára esnek, amely egy politikai térbe húzza az egész magyar jogállamisági vitát is.

Tehát lényegében azon múlik majd minden, hogy milyen alkukat tudnak kötni a felek. Az Európai Bizottság továbbra is a kassza őrzője, tehát dönthet a magyar költségvetésből egyre fájóbban hiányzó most már közel 15 milliárd eurónyi EU-forrás sorsáról.

A magyar kormány legerősebb aduja pedig az maradt, hogy zajlik a 2021-2027-es többéves pénzügyi keret (MFF) tárgyalása, amelyben az Európai Bizottság pótlólagos befizetést kér a tagállamoktól, hogy Ukrajna pénzügyi támogatására és épp a RePowerEU-t finanszírozó Next Generation EU kötvényprogram megemelkedett hozamfizetéseire jusson elég pénze. Orbán Viktor viszont itt már belengetett egy vétózást, ami presztízsveszteséget jelentene Brüsszelnek, ha késne az ukrajnai támogatások kifizetésével, vagy el kellene kezdenie a költségvetési ütemezést megváltoztatnia, hogy jusson kellő forrása az egyéb vállalásai fizetésére.

Az viszont biztos, hogy a magyar kormány nem engedi el ezt a lehetőséget, szerdai bizottsági találkozója után Bóka János EU-ügyi miniszter el is mondta, hogy a magyar források kiszabadításának van egy a hétéves költségvetés módosításával összefüggő politikai kontextusa.

A két ügy politikailag természetesen összefügg

- válaszolta a vétózás tárgyalási eszközként való használatát firtató kérdésre a magyar uniós támogatások esetében.

Az előlegfizetés sorsa tehát leginkább azon múlik, hogy az Európai Bizottság - és egyes, a magyar vezetéssel kritikus tagállami vezetők - erőből akarják legyűrni a kormányt, vagy belemennek egy fogd meg-ereszd meg játszmába.

Címlapkép forrása: Bóka János és Navracsics Tibor magyar miniszterek szeptember 7-i találkozója Johannes Hahn uniós költségvetési biztossal. Forrás: Gregus Bertalan/Navracsics Tibor Facebook-oldala.