Uniós források: a Bizottság heteken belül eurómilliárdok utalását engedheti meg Magyarországnak

Míg a magyar kormány kommunikációjában rendre arról van szó, hogy az Európai Bizottság visszatartja a Magyarországnak járó uniós forrásokat, most a Financial Times és a Portfolio is arról értesült, hogy Brüsszel hamarosan feloldhat 13 milliárd eurónyi kohéziós támogatást. A döntés novemberre maradhat, ami várhatóan jövő év eleji kifizetéseket jelent majd.

Jelentős fejlemény, hogy az Európai Bizottság készen áll arra, hogy mintegy 13 milliárd eurónyi uniós forrást szabadítson fel Magyarország számára. A nyárra elfogadott igazságügyi reform ugyanis Brüsszel szerint megfelelően teljesíthetik a kohéziós támogatásoknál alkalmazott horizontális feljogosító feltételeket, így a jogállamisági eljárás által nem blokkolt 55 százalékos rész feletti tétel felszabadulhat, a maradékhoz - ahogy a helyreállítási alapnál és a RePowerEU lehívásánál - az RRF 27 szupermérföldkövének maradék teljesítése szükséges.

Most a Portfolio-nak a Bizottság sajtószolgálata megerősítette, hogy szeptember 27-én levelet küldtek a magyar kormánynak, amelyben pár kérdését tisztázását várják az igazságügyi reformmal kapcsolatban. Azt nem közölték, hogy milyen pontokban várnak magyarázatot az Orbán Viktor vezette kormánytól, de azt jelezték, hogy amíg nem kapnak választ - ahogy arról korábban a Szabad Európa és a Népszava is írt -, addig nem telik a vizsgálatra fordítható 90 napos időkeretük.

Brüsszeli tisztviselőktől - akiket nem hatalmaztak fel, hogy nyilatkozzanak - megtudtuk, hogy a vitás kérdések a Kúria automatikus ügyelosztási rendjére, valamint az Országos Bírói Tanács működésére vonatkoznak, főként arra, hogy mennyire biztosított, hogy a testület függetlenül működhessen az Országos Bírói Hivataltól. Azt is közölték, hogy bár Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a múlt heti kormányinfón azt mondta, hogy a Bizottság arra kíváncsi, hogy "mikor festették utoljára az OBT irodáit", ilyen kérdések egyáltalán nem szerepelnek a tisztázandó ügyek sorában, sokkal inkább finanszírozási és működési feltételek kapcsán várnak válaszokat.

Informálisan több uniós diplomata is jelezte nekünk, hogy valótlan Orbán Viktor pénteki állítása, hogy a lengyel választásoktól függnének a kifizetések: a kormány július 18-án küldte meg az önértékelését, amely a kohéziós források kiszabadításáról szóló döntési folyamatot elindította. A magyar igazságügyi reform vizsgálatára 90 napja van a Bizottságnak, ez a határidő eleve október 18-án, a lengyel politikai referendum után lenne, de a kérdések miatt novemberre tolódik ki a határidő, ha a kormány válaszol a következő két héten belül.

A Bizottság a Portfolio-nak küldött hivatalos válaszában annyit jelzett, hogy

Amint Magyarország válaszol ezekre a kérdésekre, a Bizottság folytatja az értékelést.

Mivel csak a pozitív elbírálás után indulhatnak meg a kohéziós számlák vizsgálatai, amelyekre hatvan napja van a Bizottságnak, várhatóan január közepén indulhatnak meg a kohéziós források kiutalásai.

Kormányzati forrásokból úgy tudjuk, mintegy 500 milliárd forintra számítanak januárban.

A közös költségvetés emelése a magyar források ára?

A Financial Times is arról ír, hogy a befagyasztott, 22 milliárd eurót kitevő, a kevésbé fejlett uniós tagállamok támogatására szolgáló kohéziós alapokból 13 milliárd euró befagyasztását november végéig feloldhatják. A pénzeszközök kiutalását lehetővé tevő döntés mögött részben az a törekvés áll, hogy Orbán Viktor támogatását is megszerezzék a hétéves közös uniós költségvetés növeléséhez, ami politikai győzelmet jelent a magyar miniszterelnök számára, aki határozottan ellenezte a kiigazítást mindaddig, amíg Magyarország nem jut hozzá a saját uniós forrásaihoz.

A Bizottság javaslata 66 milliárd euróval növeli az EU közös költségvetését, amelynek jelentős részét az Ukrajnának a következő négy évben nyújtandó 50 milliárd eurós pénzügyi támogatási programra fordítják.

Ugyanakkor továbbra is vannak kihívások, mivel több uniós tagállam kormánya, köztük a berlini is kifogást emelt a javasolt költségvetés-emelés mértékével szemben. Mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyására van szükség, ami további hozzájárulásokat tesz szükségessé a nemzeti költségvetésekből.

Bár a Magyarországnak szánt pénzeszközök felszabadításáról szóló döntés kulcsfontosságú a költségvetési tárgyalások szempontjából, az Európai Parlament valószínűleg kritizálni fogja a lépést, mivel a képviselők jelentős többsége következetesen az Orbán-kormánnyal szembeni kemény fellépést szorgalmazza. Bár a parlamentnek nincs formális hatalma arra, hogy blokkolja a tagállamok számára történő kifizetéseket, potenciálisan megzavarhatja az EU költségvetés-növelési megállapodását.

A helyzet sürgősségét tovább hangsúlyozza az amerikai kongresszus közelmúltbeli döntése, miszerint 6 milliárd dollárral csökkentik az Ukrajnának nyújtott támogatást, hogy véglegesítsék az új kormányfinanszírozási törvényt. A költségvetési tárgyalások kimenetele és a Magyarországnak szánt pénzeszközök felszabadítása jelentősen befolyásolja majd az EU pénzügyi helyzetét és azt, hogy ezekben a kritikus időkben képes-e támogatást nyújtani Ukrajnának.

Van, amivel semmit nem haladtak

Fontos jelezni, hogy a kohéziós forrásokból a maradék felfüggesztett 6,35 milliárd euró csak akkor válik elérhetővé, ha a helyreállítási tervben meghatározott átláthatósági és közbeszerzési feltételeket maradéktalanul teljesíti a kormány. Itt szükséges a tagállamokat tömörítő Európai Tanács jóváhagyása is. Ugyanez igaz az RRF-forrásokra is, az 5,8 milliárd eurónyi helyreállítási támogatás, 3,9 milliárd eurónyi hitel, és 0,7 milliárdos RePowerEU támogatás is csak akkor válik hozzáférhetővé, ha előtte a kormány mind a 27 szupermérföldkövet teljesíti, erről pozitív értékelést ad ki a Bizottság, és ezt a Tanács is jóváhagyja.

Brüsszeli forrásaink szerint a magyar kormány egyelőre a jogállamisági eljárás lezárás kevés lépést tett, a Bizottsággal folytatott tárgyalások a kohéziós forrásokra korlátozódtak inkább, így akár 6 hónap is lehet, míg az RRF-RePowerEU források kiutalásáról döntés születik és azokat megkapja a magyar költségvetés.

Címlapkép forrása: EU