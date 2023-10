Uniós források: csütörtökön komoly tárgyalásra várják a kormányt

Magyar kormányzati és brüsszeli uniós források is megerősítették a Portfolio-nak, hogy fontos tárgyalásra készülnek csütörtökön. Az Európai Bizottság részéről Didier Reynders és Johannes Hahn biztosok várják Navracsics Tibor területfejlesztési és Bóka János EU-ügyi minisztert. A kondicionalitási eljárásban és az Erasmus-ügyben is fordulat lehet.

Jelentős tárgyalási fordulót tartanak Brüsszelben csütörtökön a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői. A múlt héten már több technikai egyeztetés is megelőzte a mostani látogatást, és több forrásunk szerint is érdemi előrelépésekre és bejelentésekre számítanak a felek.

A Portfolio-nak magyar kormányzati források megerősítették, hogy nemcsak Bóka János EU-ügyi, valamint Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter utazik ki, hanem a delegációban több olyan osztályvezető, szakértő is lesz, akik az elmúlt időszakban részt vettek a kabinet és az Európai Bizottság közötti szakmai egyeztetéseken. Brüsszeli oldalról Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős, valamint Didier Reynders jogérvényesülésért felelős biztos - és szakmai stábjaik - vesznek részt a találkozókon.

Beszédes, hogy ezúttal nemcsak a magyar kormány oldaláról hallani a kincstári optimizmust tükröző kijelentéseket, hanem brüsszeli tisztviselők is jelentősebb előrehaladást várnak a vitás ügyekben.

Arról eltérő híreket hallattunk, hogy pontosan milyen tárgyalási fejezetekről lesz szó, csak egy ügyet említettek mind a két oldalon, ahol végre látható eredményt érhetnek el: az Erasmus-ügyet.

Mint ismert, tavaly év végén az Európai Bizottság a modellváltott egyetemeket irányító közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályainak elégtelensége miatt kizárta a magyar egyetemek és kutatóintézetek többségét a Horizont kutatási, valamint az Erasmus cserediák- és gyakornoki programokból. Brüsszel korábban azt kérte, hogy a kormány dolgozzon ki egy jelölési rendszert, amellyel a kuratóriumi tagokat választják, valamint ebből a magasrangú politikai tisztviselőket, képviselőket zárják ki. Illetve az is a bizottsági elvárás része, hogy a tagokat csak négy évre nevezzék ki, valamint 2 év kihűlési idő után kerülhessenek csak az alapítványok irányítótestületébe azután, hogy a politikai funkciójukat már nem töltik be. A magyar fél viszont azt akarta, hogy hat évre lehessen bekerülni a kuratóriumokba és csak egy év legyen a kihűlési idő.

A vita meg is rekedt a tavasz végére, mostanra azonban égető lett, hogy november 23-ig lezárják az ügyet, mert ekkor már - sajtóhírek szerint - 2 intézmény hallgatói is kiesnének az Erasmus-programból. Most tehát itt történhet valamilyen áttörés.

Bár az elmúlt hetekben többször is arról lehetett hallani, hogy az igazságügyi reform révén a horizontális feljogosító feltételekkel kapcsolatos eljárás a lezáráshoz közelebbi állapotba került, most azt hallattuk két személytől is, hogy ez kevésbé lesz hangsúlyos. Egy tisztviselő viszont megerősítette, hogy a magyar kormány elküldte a legutóbbi bizottsági kérdésekre adott válaszait, így bizonyára ez is szóba kerül majd. Megismételte azt a korábbi, több forrásból már elhangzott állítást, hogy akár novemberben megszülethet a döntés 13 milliárd eurónyi kohéziós forrás bizonyos feltételek melletti felszabadításáról.

Ezt azonban most még korai lenne várni, egyelőre elemzik a kormány legutóbbi válaszait az Országos Bírói Tanács önállóságával és Kúria ügyelosztási rendjével kapcsolatban.

Azt szintén két brüsszeli forrásunk jelezte, hogy a kondicionalitási eljárásban is lehetnek előrelépések, és ez hangsúlyos része lesz a tárgyalásoknak. Részben azért is, mert az eredeti Európai Tanács által hozott tavaly decemberi határozatban is megállapodtak arról a felek, hogy negyedévente értékelni kell a tárgyalásokat.

A kondicionalitási eljárásban az előrehaladás részben kihat a helyreállítási alapból lehívható források elérhetőségére. Így egy előrelépés közelebb hozhatja az 5,8 milliárd eurónyi helyreállítási támogatás és a megigényelt 3,9 milliárd eurónyi hitelt is a magyar költségvetésnek. Továbbá a befagyasztott kohéziós források maradékának szempontjából is pozitív lehet bármilyen érdemi döntés. Arra viszont még minden forrásunk szerint kár számítani, hogy ez azonnali utalásokat indukáljon Brüsszelből, bármelyik keretről is legyen szó.

Azt a nekünk nyilatkozók mind elutasították, hogy bármi köze is lenne a lengyel választások eredményének ahhoz, hogy előrelépések történhetnek a tárgyalásokban.

A magyar kormánynak kedvezőtlen fejlemény fényében ez a korábbi állítás már önmagát cáfolja

- jelentette ki egyikük.

Címlapkép: Didier Reynders és Bóka János szeptember 19-i találkozója. A fotó forrása: EU