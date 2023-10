Összekuszálta az EU-s válaszlépést a magyar biztos, de az EU sem talált egyelőre magára

Szabó Dániel 2023. október 17. 07:30

Ahhoz képest, hogy Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős magyar biztos először a palesztin civileknek folyósított minden támogatás leállításáról beszélt múlt héten, most az Európai Bizottság a vészhelyzeti humanitárius segélyek megtriplázásáról döntött. A teljes fordulat miatt Brüsszel a kritikák célpontjává vált, hogy nem elég határozott, valamint kiszámíthatatlan döntéseket hoz, egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesz a gázai konfliktussal kapcsolatban. Várhelyi Olivért EP-képviselők egy csoportja a szőnyeg szélére állítaná, és bár a Bizottságon belülről is sokan bírálták a Portfolio-nak a magyar politikust, de még szerintük is csak egy félreértés áldozata most.