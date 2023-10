Magyarországgal szemben három kötelezettségszegési ügyben lép Brüsszel

Az Európai Bizottság három kötelezettségszegési ügyben lépett Magyarországgal szemben: a testület felszólítja a kormányt, hogy tartsa be a közbeszerzésre és a koncessziókra vonatkozó uniós szabályokat. Ez szinte biztosan az sztráda- és a hulladékkezelési koncessziós eljárásokhoz kapcsolódhat. Az Európai Bizottságnál emellett elvárják, hogy hozzák összhangba az arányossági tesztre vonatkozó uniós szabályokkal, valamint a gyermekek védelmét sem tartják megfelelőnek az igazságszolgáltatási eljárásokban.

Az Európai Bizottság ma jelentette be, hogy felszólító leveleket küldött négy tagállamnak, mivel nem tartották be az uniós közbeszerzési szabályokat. Magyarország, Portugália, Románia és Szlovénia nem feleltek meg az Európai Unió közbeszerzési joga szerinti kötelezettségeiknek, ezért az Európai Bizottság jogi eljárást indít ellenük. A közbeszerzési irányelvek alapvető fontosságúak az átláthatóság, a fair verseny és az egyenlő esélyek biztosításában – közölte a brüsszeli uniós végrehajtó testület.

Brüsszel azért lépett, mert úgy látják, Magyarországon nem érvényesül az a szabály, hogy a gazdasági szereplők egyenlő bánásmódban részesüljenek a közbeszerzési eljárásokon. A Bizottság aggályosnak találja, hogy a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazását.

Ezen kívül problémásnak ítélik azt is, hogy néhány nemzeti jogszabály engedi a közfeladatokkal és közszolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések módosítását, korlátozza az alvállalkozói lehetőségeket.

Az eljárások esetében úgy sejthető, hogy a két hazai ügy a hulladékkezelés és a gyorsforgalmi utak koncesszió adása miatt léptek. Mint arról korábban beszámoltunk, még a Transparency Magyarország tett bejelentést az Európai Bizottságnál azzal érvelve, hogy a sztrádakoncesszió nem felel meg az uniós jognak, mivel az valójában egy leplezett közbeszerzés, amelyet úgy bonyolítanak le, hogy nem tartják be a közbeszerzési szabályokat. Valamint arról is beszámoltunk, hogy itt az alvállalkozók bevonhatóságát is vizsgálták versenyjogi szempontból.

A hulladékkezelés esetében pedig tudni lehetett, hogy a Bizottság vizsgálhatja a Mol-nak a magyar kormány által 35 évre átadott jog esetében a monopolhelyzet kialakításának jogszerűségét, valamint azt, hogy a kormány miért módosított a jogszabályokat úgy, hogy közszolgáltatásnak minősüljön a feladat ellátása.

Ezen túlmenően, a Bizottság további nyolc tagállamnak, köztük Magyarországnak is felszólító leveleket küldött az arányossági tesztről szóló uniós irányelvnek való megfelelés hiányáért. Az arányossági teszt elengedhetetlenül fontos az új vagy módosított jogszabályok esetében annak érdekében, hogy megelőzze a túlzottan korlátozó vagy diszkriminatív intézkedéseket.

Az uniós alapelv szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok gyakorlását korlátozó, általuk bevezetett új törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések, vagy a hatályos rendelkezésekhez fűzött módosításaik alkalmasak legyenek az elérni kívánt cél megvalósításának biztosítására, és ne lépjék túl az adott cél eléréséhez szükséges mértéket.

Emellett a harmadik eljárásban a Bizottság felszólítja más tagállamok mellett Magyarországot a gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló uniós szabályok teljes körű átültetésére.

Az említett irányelv célja, hogy Unió-szerte garantálja a büntetőeljárások során gyanúsított vagy vádlott gyermekek tisztességes eljáráshoz való jogaira vonatkozó közös minimumszabályokat. Viszont ezt nem látják biztosítottnak Magyarországon.

A felszólító levelek érintett országainak két hónap áll rendelkezésükre arra, hogy orvosolják az Európai Bizottság által kifogásolt hiányosságokat. Ha ezt nem teszik meg, az ügy a bíróság elé kerülhet, és súlyos következményekkel járhat a tagállamok számára.

