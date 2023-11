Megvolt a kulcsfontosságú budapesti találkozó Orbán Viktor és Charles Michel között

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt a Karmelita kolostorban fogadta Charles Michelt, az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnökét - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan.

A Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár emlékeztett rá, hogy a megbeszélésre a decemberi EU-csúcs előkészítése keretében került sor. A tárgyaláson Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is részt vett.

A mai esemény múlt pénteken derült ki, és valóban a december 14-15-i kulcsfontosságú EU-csúcs előtti egyeztetések sorába illik. Az előzménye az, hogy Orbán Viktor levelet írt Charles Michelnek, amelyben azt szorgalmazta, hogy a közelgő EU-csúcson kerüljön sor egy stratégiai megbeszélésre Ukrajna ügyében és csak ez alapján köteleződjön el az EU Ukrajna támogatása mellett pénzügyi értelemben (4 évre 50 milliárd eurós támogatási csomag a 7 éves keretköltségvetés félidei felülvizsgálatával párhuzamosan), illetve a csatlakozási tárgyalások megkezdése terén. Enélkül a magyar vezető már több alkalommal utalt rá, hogy kész élni a vétó lehetőségével, ami komoly politikai presztízs veszteséget jelentene az EU Ukrajna-stratégiájában, és ezen feszültségek kezelése érdekében érkezett Budapestre Charles Michel.

A magyar ellenkezést az is táplálja a további uniós költségvetési kiadások felé, hogy a magyar kormány a jogállamisági viták miatt még nem fér hozzá a 2021-2027-es büdzsé forrásaihoz, mert a 22 milliárd eurónyi kohéziós forrást még blokkolják a horizontális feljogosító feltételek (itt két igazságügyi kérdésre kell válaszolnia a kormánynak, hogy a Bizottság fel tudjon oldani 13 milliárd eurónyi forrást), a helyreállítási forrásokat pedig a 27 szupermérföldkő blokkolja (a múlt heti bizottsági döntés a módosított helyreállítási program jóváhagyásáról majd február körül nyitja meg az előlegkifizetések előtt az utat)

A 2021-2027-es keretköltségvetés félidei felülvizsgálata (MFF review) és az ukrajnai támogatási programról szóló döntés erősen kérdéses, hogy a most decemberi EU-csúcson megtörténik-e, részben a fukar tagállamok ellenkezése miatt (hollandok, svédek, finnek, osztrákok), amelyek nem akarnak több pénzt befizetni, részben a német alkotmánybíróság döntése miatt. Utóbbi oka, hogy a német kormánynak a következő években egy 60 milliárd eurós pénzügyi lyukat kell valahogy befoltoznia.

A költségvetési feszültségeket látva a spanyol soros elnökség múlt csütörtökön elkezdett köröztetni egy kompromisszumos tervezetet, amit "mindenki utált" a Politico információi szerint, mert 5, 10 és 20 milliárd eurós lefaragást vázolt a három forgatókönyv mentén a 7 éves büdzsében. A lap szerint a fukaroknak jórészt azért nem tetszik a terv, mert az MFF teljes kerete kétharmadához nem mer hozzányúlni (azaz változatlanul maradnának a kohéziós és az agrártámogatási volumenek) és csak az egyharmados részben keresgél lefaragási lehetőségeket.

Az MFF review elhúzható jövő márciusig is, nem kell mindenáron most megtörténnie, illetve az ukrajnai támogatási programot ki lehet venni az MFF keretéből, így nem kell hozzá egyhangú döntéshozatal, és így kikerülhető a belengetett magyar vétó. Ez úgy valósítható meg, hogy az ukrajnai program összeállhat akár kormányközi alapon, megerősített együttműködés segítségével is, de optikailag és hosszabb távú stratégiai szempontok szerint sem biztos, hogy megfelelő út lenne egy (vagy legfeljebb néhány) tagállam kihagyásával elköteleződni Ukrajna támogatása mellett. Ezek a kérdések bizonyára felmerültek a ma reggeli tárgyaláson a Karmelita kolostorban.

